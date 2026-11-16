Afacerile neștiute ale rivalei Andreei Bostănică. Ce arată documentele despre fosta soție a lui Abush

Doinița Lazarenco, fosta soție a lui Akbar Abdullaev (cunoscut drept Abush), a intrat din nou în atenția presei. SPYNEWS.ro a dezvăluit că rivala Andreei Bostănică are o carieră neașteptată, în paralel cu cea de influenceriță.

Doinița Lazarenco a fost căsătorită cu Abush în perioada 2022-2024. Ea a ținut primele pagini ale ziarelor din România recent, când a intervenit direct în scandalul dintre Abush și Andreea Bostănică, vedeta care l-a acuzat pe bărbat de agresiune. Doinița a ales atunci tabăra fostului soț, apărându-l vehement și atacând-o pe Andreea Bostănică.



Cu toate acestea, alianța lor s-a destrămat, iar „Abush” a decis să o acționeze în instanță pe Doinița. Conform publicației SPYNEWS.ro, obiectul dosarului este o „acțiune în răspundere contractuală”, ceea ce sugerează că fostul soț o acuză pe Doinița Lazarenco de nerespectarea unor clauze contractuale. Această mișcare este cu atât mai bizară cu cât, în urmă cu doar șase luni, Abush avea numai cuvinte de laudă la adresa ei, descriind-o ca pe o „femeie inteligentă” și o „afaceristă desăvârșită”.

Cariera neștiută a Doiniței Lazarenco

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Dincolo de imaginea de pe rețelele de socializare și de studiile la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, documentele consultate de SPYNEWS.ro scot la iveală un profil antreprenorial complex al Doiniței Lazarenco.



- Imperiul Beauty din Chișinău: Fosta soție a lui Abush deține o firmă prosperă în Chișinău. Aceasta îi aduce profituri considerabile din comerțul cu o gamă largă de produse: de la articole vestimentare și accesorii, până la produse cosmetice și chiar medicamente.



- „Gospodăria Țărănească” din Telenești: Cel mai surprinzător aspect al carierei sale este legat de agricultură. Începând cu anul 2017, Doinița Lazarenco este administratorul și fermierul care dirijează activitatea unei Gospodării Țărănești – echivalentul unei asociații agricole – deținute de familia sa în localitatea Leușeni, raionul Telenești.





Rivala Andreei Bostănică demonstrează astfel că este un personaj cu multiple aptitudini, gestionând simultan afaceri în domeniul beauty și activități agricole, în timp ce se confruntă cu un proces neașteptat intentat de fostul său soț.





Abush, acuzat de violență de Andreea Bostănică

Pe 30 aprilie a.c., Poliția Voluntari a emis, la solicitarea Andreei Bostănică, un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Akbar Abdullaev. Potrivit documentului, influencerița a reclamat că, în septembrie 2025, milionarul ar fi amenințat-o și ar fi agresat-o fizic în urma unor certuri. Ordinul ar fi fost emis exclusiv pe baza declarațiilor Andreei Bostănică, fără certificat medico-legal, fără martori și fără existența unei plângeri penale.



Abush a contestat măsura, iar după o săptămână judecătorii au anulat ordinul de protecție provizoriu. „Admite contestația împotriva ordinului de protecție provizoriu formulată de contestatorul AKBAR ABDULLAEV în contradictoriu cu intimata BOSTANICA ANDREEA.



Dispune încetarea măsurilor de protecție instituite prin ordinul de protecție provizoriu nr. 8404117/30.04.2026 emis de către Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov. Definitivă. O copie de pe dispozitiv se comunică: - Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/I.P.J. Ilfov, pentru a fi comunicată structurilor de poliţie în a căror rază teritorială se află locuinţele părţilor; - D.E.P.A.B.D. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 06.05.2026”. Pe 15 mai, magistrații au respins și cererea de emitere a unui ordin de protecție definitiv, pe o perioadă mai lungă, considerând că nu există motive pentru a îngrădi libertatea tânărului afacerist.