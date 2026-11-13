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Alertă în București pentru sâmbătă, 14 noiembrie! MAI mobilizează forțele de ordine. Ce riscuri au identificat autoritățile

Ministrul de Interne, Marian Neacșu, anunță măsuri de siguranță înaintea protestului de sâmbătă din București. Ce pregătesc structurile MAI?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 16:15 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 16:19
Alertă în București pentru sâmbătă, 14 noiembrie! MAI mobilizează forțele de ordine. Ce riscuri au identificat autoritățile | Shutterstock
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Ministerul Afacerilor Interne pregătește măsuri pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în contextul manifestației anunțate pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în București. Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a transmis că structurile din subordinea instituției vor fi la datorie pentru protejarea tuturor cetățenilor, atât a celor care aleg să participe la protest, cât și a persoanelor care își desfășoară activitățile obișnuite.

Alertă în București pentru sâmbătă, 14 noiembrie

Manifestația anunțată pentru acest weekend, în fața Primăriei Capitalei, a adus în atenție responsabilitățile autorităților privind menținerea ordinii publice. În acest context, ministrul de Interne a subliniat că dreptul oamenilor de a protesta pașnic este garantat de Constituție și trebuie respectat, indiferent de organizatorii evenimentului sau de nemulțumirile exprimate.

„Dreptul oamenilor de a protesta pașnic este garantat de Constituție și trebuie respectat, indiferent cine organizează manifestația sau ce nemulțumiri exprimă. În același timp, exercitarea acestui drept presupune respectarea legii și a drepturilor celorlalți cetățeni”, a transmis Marian Neacșu, într-un comunicat al MAI.

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Ce spune ministrul de Interne despre protestul de sâmbătă

Oficialul a precizat că Ministerul Afacerilor Interne nu are atribuții în ceea ce privește aprobarea sau interzicerea protestelor. Rolul instituției este să asigure ordinea publică și să protejeze siguranța tuturor cetățenilor, fără diferențe de tratament și fără implicare în disputele politice.

Ministrul a dat asigurări că structurile MAI vor fi prezente pentru a preveni eventualele incidente și pentru a interveni, dacă situația o va impune. Măsurile de siguranță îi vizează nu doar pe participanții la manifestație, ci și pe cei care nu iau parte la protest, dar se află în zonele respective sau au planuri pentru weekend.

„Structurile MAI vor fi la datorie, așa cum sunt de fiecare dată, pentru siguranța tuturor: atât a celor care aleg să participe la manifestații, cât și a celor care își petrec weekendul alături de familie, participă la evenimente publice sau își desfășoară activitățile obișnuite”, a precizat Marian Neacșu.

Acesta a mai subliniat că fiecare cetățean are atât drepturi, cât și obligații, iar instituțiile statului trebuie să își îndeplinească atribuțiile potrivit legii. Ministrul a afirmat că nu dorește ca declarațiile și interpretările apărute în spațiul public să transforme situația într-o dispută politică.

MAI intensifică măsurile de siguranță și pentru evenimentele aglomerate

Pe lângă manifestațiile publice, autoritățile trebuie să gestioneze și alte evenimente care atrag un număr mare de participanți. Printre acestea se numără competițiile sportive și deschiderea târgurilor de Crăciun, organizate în mai multe localități din țară.

În acest context, conducerea structurilor MAI a fost îndemnată să acorde o atenție sporită prevenirii incidentelor, să adapteze dispozitivele de ordine publică în funcție de specificul fiecărui eveniment și să asigure o coordonare eficientă a forțelor din teren.

Măsurile urmăresc menținerea ordinii și liniștii publice în zonele aglomerate, prevenirea faptelor antisociale, fluidizarea traficului rutier și monitorizarea principalelor căi de acces. De asemenea, autoritățile trebuie să păstreze capacitatea de intervenție rapidă în cazul apariției unor situații de risc.

Înaintea deschiderii târgurilor de Crăciun, Ministerul Afacerilor Interne a transmis reprezentanților Asociației Municipiilor din România și ai Asociației Orașelor din România recomandări privind siguranța participanților la evenimentele organizate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Scopul acestor măsuri este prevenirea incidentelor și desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor publice, într-o perioadă în care numărul persoanelor prezente în spațiile aglomerate crește considerabil.

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