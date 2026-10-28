Anamaria Prodan a câștigat definitiv un proces legat de Laurențiu Reghecampf. Ce se întâmplă cu dosarul privind pensia alimentară

Anamaria Prodan marchează o victorie importantă în instanță, în plin război judiciar cu fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf: a obținut o hotărâre definitivă prin care magistrații obligă procurorii să urgenteze cercetările într-un dosar în care antrenorul este vizat pentru abandon de familie.

Totul a început în luna aprilie a anului trecut, atunci când Anamaria Prodan a depus o plângere penală împotriva lui Laurențiu Reghecampf. Motivul? Fostul tehnician ar fi refuzat să achite pensia de întreținere datorată fiului lor, lăsând obligațiile financiare pe plan secund. Sătulă de tărăgănare și de lipsa unui răspuns favorabil din partea Parchetului, vedeta a acționat în instanță, cerând urgentarea anchetei.



Conform SPYNEWS.ro, judecătorii i-au dat dreptate impresarei și au emis o decizie fără cale de atac: „Admite contestația privind durata procesului penal formulată de contestatoarea Reghecampf Anamaria Ionela. Stabilește ca Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea să pronunțe o soluție în dosarul nr. 3.../2025... în termen de cel mult 1 an de la comunicarea prezentei hotărâri”.

Ce riscă Laurențiu Reghecampf, conform legii

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Conform Codului Penal, fapta unui părinte de a nu achita, cu rea-credință, timp de trei luni, pensia de întreținere stabilită de instanță sau prin notar reprezintă infracțiunea de abandon de familie. Pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la șase luni la trei ani, cu mențiunea că acțiunea penală poate fi oprită dacă debitorul achită integral sumele datorate înainte de finalizarea urmăririi penale.



Încă de la momentul depunerii plângerii, Anamaria Prodan a susținut că Laurențiu Reghecampf nu a mai achitat pensia alimentară încă din a doua jumătate a anului 2022, subliniind că a încercat în mod repetat să ajungă la o rezolvare pe cale amiabilă, fără însă a avea succes.

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-a finalizat oficial pe 27 noiembrie 2024, după mai bine de trei ani de procese, instanța stabilind culpă comună. Instanța a hotărât că despărțirea s-a produs din culpă comună a celor doi.

Anul trecut, după ce impresara a depus plângere penală pentru abandon de familie, Laurențiu Reghecampf și-a acuzat fosta soție de furt. „Scandalul de pe pontonul din Snagov”, cum a fost denimut incidentul, a avut loc în iunie 2025, când antrenorul a sunat la 112 și a acuzat că i s-ar fi furat o barcă de pe lac.

Cu privirile la acuzațiile lansate de Laurențiu Reghecampf, IPJ Ilffov a menționat că s-a deschis un dosar penal pentru furt, urmând ca ancheta să fie supravegheată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

„În cauză, a fost deschis un dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de furt, urmărirea penală fiind sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, au precizat la momentul respectiv reprezentanții IPJ Ilfov, pentru SPYNEWS.ro.