Antena Căutare
Home News Actualitate Anamaria Prodan a câștigat definitiv un proces legat de Laurențiu Reghecampf. Ce se întâmplă cu dosarul privind pensia alimentară

Anamaria Prodan a câștigat definitiv un proces legat de Laurențiu Reghecampf. Ce se întâmplă cu dosarul privind pensia alimentară

Anamaria Prodan marchează o victorie importantă în instanță, în plin război judiciar cu fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf: a obținut o hotărâre definitivă prin care magistrații obligă procurorii să urgenteze cercetările într-un dosar în care antrenorul este vizat pentru abandon de familie.

Autor: Narcis Voica
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:30 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 18:26
Anamaria Prodan a câștigat un proces legat de plângerea penală formulată împotriva lui Laurențiu Reghecampf
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Totul a început în luna aprilie a anului trecut, atunci când Anamaria Prodan a depus o plângere penală împotriva lui Laurențiu Reghecampf. Motivul? Fostul tehnician ar fi refuzat să achite pensia de întreținere datorată fiului lor, lăsând obligațiile financiare pe plan secund. Sătulă de tărăgănare și de lipsa unui răspuns favorabil din partea Parchetului, vedeta a acționat în instanță, cerând urgentarea anchetei.

Conform SPYNEWS.ro, judecătorii i-au dat dreptate impresarei și au emis o decizie fără cale de atac: „Admite contestația privind durata procesului penal formulată de contestatoarea Reghecampf Anamaria Ionela. Stabilește ca Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea să pronunțe o soluție în dosarul nr. 3.../2025... în termen de cel mult 1 an de la comunicarea prezentei hotărâri”.

Ce riscă Laurențiu Reghecampf, conform legii

Articolul continuă după reclamă

Conform Codului Penal, fapta unui părinte de a nu achita, cu rea-credință, timp de trei luni, pensia de întreținere stabilită de instanță sau prin notar reprezintă infracțiunea de abandon de familie. Pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la șase luni la trei ani, cu mențiunea că acțiunea penală poate fi oprită dacă debitorul achită integral sumele datorate înainte de finalizarea urmăririi penale.

Încă de la momentul depunerii plângerii, Anamaria Prodan a susținut că Laurențiu Reghecampf nu a mai achitat pensia alimentară încă din a doua jumătate a anului 2022, subliniind că a încercat în mod repetat să ajungă la o rezolvare pe cale amiabilă, fără însă a avea succes.

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-a finalizat oficial pe 27 noiembrie 2024, după mai bine de trei ani de procese, instanța stabilind culpă comună. Instanța a hotărât că despărțirea s-a produs din culpă comună a celor doi.

Anul trecut, după ce impresara a depus plângere penală pentru abandon de familie, Laurențiu Reghecampf și-a acuzat fosta soție de furt. „Scandalul de pe pontonul din Snagov”, cum a fost denimut incidentul, a avut loc în iunie 2025, când antrenorul a sunat la 112 și a acuzat că i s-ar fi furat o barcă de pe lac.

Cu privirile la acuzațiile lansate de Laurențiu Reghecampf, IPJ Ilffov a menționat că s-a deschis un dosar penal pentru furt, urmând ca ancheta să fie supravegheată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

„În cauză, a fost deschis un dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de furt, urmărirea penală fiind sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, au precizat la momentul respectiv reprezentanții IPJ Ilfov, pentru SPYNEWS.ro.

Ai bilet la Ryanair? Din 10 noiembrie 2026, trebuie să respecți o nouă regulă la aeroport. Ce se schimbă pentru bagajele...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul
Observatornews.ro "Apocaliptic. Vagoanele au zburat timp de 5 secunde". Mărturia unui pasager din trenul lovit în Toledo "Apocaliptic. Vagoanele au zburat timp de 5 secunde". Mărturia unui pasager din trenul lovit în Toledo
Antena 3 Ce s-a întâmplat cu 23 de minute înainte de tragedia feroviară din Spania. Decizia „inexplicabilă” care a dus la impactul fatal Ce s-a întâmplat cu 23 de minute înainte de tragedia feroviară din Spania. Decizia „inexplicabilă” care a dus la impactul fatal
SpyNews Sebastian Dascălu de la Insula Iubirii, sezonul 6, a dat-o uitării pe Cristina Nimereală! Fostul concurent are o altă iubită Sebastian Dascălu de la Insula Iubirii, sezonul 6, a dat-o uitării pe Cristina Nimereală! Fostul concurent are o altă iubită
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Facturi mai mici la căldură, de la 1 noiembrie 2026. Ce români beneficiază de reducere și câți bani vor economisi
Facturi mai mici la căldură, de la 1 noiembrie 2026. Ce români beneficiază de reducere și câți bani vor economisi
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
BREAKING NEWS! Pericol chimic în România! Camion cu aproape două tone de substanțe periculoase, răsturnat. Trafic blocat!
BREAKING NEWS! Pericol chimic în România! Camion cu aproape două tone de substanțe periculoase, răsturnat....
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor BZI
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte între Dealul Patriarhiei și Arestul Central
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x