Campania Observator „România, pierdută în droguri” realizată de Bianca Iacob a atins aseară un vârf de audiență.

Episodul „Pericolul drogurilor de la colț de stradă”, difuzat în Observator 19, prezentat de Alessandra Stoicescu a fost urmărit de 761.000 de români.

Anchetele Observator adună românii în fața televizoarelor

Campania a atins pe targetul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani o cotă de piață de 25.3% şi un rating de 4.8, potrivit datelor de audiență, fiind lider de piață pe segmental respectiv.

Succesul de audiență confirmă interesul uriaș al românilor pentru una dintre cele mai grave probleme ale societății.

Drogurile sunt la colțul străzii. Și la un click distanță

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Ancheta difuzată aseară în Observator 19 a arătat cum funcționează, chiar sub ochii noștri, rețelele de distribuție a drogurilor.

Bianca Iacob, a urmărit traseul drogurilor din stradă, în mediul online și a descoperit că marfa este comandată cu un click, plătită online, iar consumatorul primește coordonate GPS și un cod pentru a-și ridica singur pachetul.

La doi pași de centrul Bucureștiului, jurnalistul Observator a ajuns în fața unei case despre care localnicii spun că este folosită pentru vânzarea și consumul de droguri. Oamenii intră și ies pe rând, iar vecinii spun că au făcut sesizări la poliție fără ca situația să se schimbe.

„Tigăița”, drogul săracului

Investigația arată și cât de accesibile au devenit substanțele psihoactive. „Tigăița” poate costa doar 10 lei doza și este descrisă de consumatori drept un amestec de substanțe care poate provoca confuzie, halucinații, agresivitate și dependență.

Un consumator întâlnit de Bianca Iacob explică mecanismul distribuției: dealerii folosesc intermediari, iar marfa este ascunsă în locuri în care poliția ajunge mai greu.

Dar strada este doar una dintre fețele fenomenului.

Dark web, bitcoin și droguri livrate aproape ca un colet obișnuit

Marile tranzacții s-au mutat în online. Consumatorii descriu pentru Observator cum drogurile sunt comandate de pe dark web, plătite cu criptomonede și trimise prin colete aparent obișnuite.

Ulterior, marfa este distribuită în grupuri online. Cumpărătorul face plata și primește fotografia locului în care a fost ascuns pachetul sau coordonate GPS și un cod pentru ridicarea acestuia.

Rețelele devin astfel aproape invizibile, iar dealerii pot fi oricine.

Drogurile sunt ascunse în bomboane, jeleuri, sucuri și cosmetice

Investigația arată și cât de sofisticate au devenit metodele traficanților.

Polițiștii antidrog au prezentat pentru Observator produse care pot părea inofensive: jeleuri, recipiente colorate sau băuturi care pot ascunde THC ori canabinoizi sintetici.

Unele dintre aceste produse au ajuns deja în mâinile copiilor și au dus la cazuri care au necesitat intervenție medicală.

Cel mai consumat și cel mai des confiscat drog în România rămâne canabisul, însă drogurile sintetice, foarte ieftine și extrem de periculoase, vin puternic din urmă.

De la 9 ani, în lumea drogurilor

Episodul de aseară continuă o radiografie începută încă de la primul material al campaniei.

În primul episod, Observator a prezentat mărturia unui consumator care spune că a început să se drogheze la doar 9 ani. „Unii au ajuns pe la puşcărie, alţii au murit”, a mărturisit acesta despre foștii prieteni din anturajul în care a intrat de copil.

Investigația a arătat că drogurile nu mai sunt un fenomen izolat al marilor orașe sau al zonelor rău famate. Se consumă la sate, în școli, în parcuri, pe stradă și în case.

În Cenei, Timiș, Observator a urmărit cazul crimei în care un adolescent de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți copii. Ancheta a scos la iveală și mărturii despre consumul și distribuția de droguri în comunitate.

Când copilul se droghează, părintele nu știe unde să ceară ajutor

Un alt episod al campaniei a dus investigația în spitale și centrele care ar trebui să trateze dependența.

O mamă a povestit pentru Observator momentul în care a aflat că fiica ei de 16 ani se droga: „Când mi-a spus că se droghează, am închis-o în casă”.

În spatele acestei fraze se află însă o realitate și mai dură: părinții nu știu unde să își ducă propriii copii pentru tratament.

Observator a găsit centre antidrog închise, sedii abandonate, lipsă de personal și structuri care există pe hârtie, dar nu pot răspunde unei crize care crește de la un an la altul.

30 de ani de strategii și un sistem care nu face față

Campania a urmărit și responsabilitatea statului.

În România, strategiile antidrog s-au schimbat, instituțiile s-au reorganizat, agențiile au fost înființate și desființate, iar responsabilitățile au fost împărțite între instituții. În tot acest timp, consumul și traficul de droguri au devenit mai vizibile și mai greu de controlat.

Observator a arătat spitale de psihiatrie sufocate, dependenți care se întorc după externare și familii care nu știu unde să ceară ajutor.

„România, pierdută în droguri” a pus față în față declarațiile autorităților și realitatea din teren.

O campanie urmărită de România

Faptul că ediția de aseară a atras [CIFRĂ] telespectatori și a obținut [CIFRĂ]% cotă de piață arată că românii nu întorc privirea de la această problemă.

Din contră.

Publicul a urmărit o investigație care a mers acolo unde drogurile sunt vândute, a vorbit cu cei care le consumă, a intrat în spitale și centre de tratament și a pus întrebări celor care au responsabilitatea de a opri fenomenul.

„România, pierdută în droguri” este una dintre cele mai ample campanii Observator dedicate fenomenului drogurilor și continuă să urmărească realitatea din spatele statisticilor.

„România, pierdută în droguri” se vede în direct la Observator 19, Antena 1 și pe antenaplay.ro. Toate episoadele pot fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația ObservatorNews din Google Play sau din App Store.

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