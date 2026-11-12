Anchetele Observator schimbă România! Seria „Trotinete fără(de)lege”, primele rezultate

Anchetele Observator au pus autoritățile în mișcare!

Bucureștiul schimbă regulile pentru închirierea trotinetelor electrice, companiile anunță măsuri suplimentare de siguranță, iar Ministerul de Interne și Parlamentul pregătesc modificări legislative. După reportajele pline de dezvăluiri și apeluri pentru reguli mai stricte, anchetele „Trotinete fără(de)lege” au produs primele rezultate. Seria se încheie, dar lupta pentru siguranța copiilor continuă!

Anchetele Observator schimbă România

24 de morți în 18 luni. Aproape 3.000 de accidente la nivel național. Peste 300 de copii ajunși într-un singur spital din Capitală. În spatele cifrelor sunt familii care și-au pierdut copiii și părinți care trăiesc cu speranța, zi de zi, pe holurile secțiilor de Terapie Intensivă. Demersul Observator a început după apelul unui medic primit de realizatoarea anchetelor, Maria Rohnean.

„Am pornit această campanie după ce un medic ne-a spus: «Faceți ceva. Mi-a murit un copil în brațe». Nu puteam să rămânem doar cu această mărturie și cu cifrele care arată câte vieți sunt distruse pe trotinete. Am mers în spitale, am vorbit cu familii care și-au pierdut copiii și am cerut autorităților să nu mai amâne deciziile. Astăzi avem primele schimbări, dar nu avem încă o problemă rezolvată. Regulile trebuie să ajungă în stradă, să fie respectate și aplicate. Pentru noi, campania nu se încheie cu o serie de anchete, ci cu responsabilitatea de a urmări dacă măsurile anunțate chiar salvează vieți. Nicio familie nu ar trebui să mai treacă printr-o asemenea dramă.”, povestește jurnalistul Observator.

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Observator a demarat demersurile pentru o serie de anchete care a scos la lumină drame cumplite, a arătat cât de ușor ajung copiii pe trotinete periculoase și cât de departe sunt regulile de realitatea din trafic.

Primele schimbări au apărut, în câteva săptămâni. După trei tentative eșuate de reglementare, Bucureștiul a adoptat un regulament care permite închirierea trotinetelor electrice minorilor doar dacă au peste 16 ani și dețin un permis de conducere adaptat vârstei. Companiile de închiriere anunță măsuri suplimentare de siguranță, testează tehnologii de monitorizare și promit să sancționeze utilizatorii care încalcă regulile.

Presiunea pentru schimbare a ajuns și la nivel național. Poliția Română lucrează la un pachet de măsuri care include modificarea Codului Rutier. În Parlament sunt mai multe proiecte legislative, iar ministrul Sănătății pregătește propuneri de restricționare a utilizării trotinetelor în anumite intervale și pentru anumite categorii de vârstă.

Dar problema nu este rezolvată. Regulamentul din București vizează doar trotinetele închiriate. Cele personale, implicate în 22 dintre cele 24 de decese înregistrate în ultimele 18 luni, rămân greu de controlat. Unele pot ajunge la viteze de două sau chiar trei ori peste limita legală, iar modificarea lor costă doar câteva sute de lei.

În seria „Trotinete fără(de)lege”, Observator a adus în fața publicului mărturiile familiilor îndoliate și ale medicilor care luptă să salveze copii cu traumatisme devastatoare. A cerut explicații autorităților și a pus presiune pentru schimbarea regulilor. Astăzi există o decizie adoptată, proiecte de lege și promisiuni.

Încheiem seria de anchete, nu și demersul! Observator va urmări fiecare măsură anunțată și va cere ca promisiunile să devină reguli aplicate. Pentru că adevăratul rezultat nu se măsoară în declarații sau proiecte de lege, ci în copii care se întorc acasă.

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