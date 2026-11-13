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Antena Academy și Antena Group au dezbătut viitorul muncii la a treia ediție a conferinței despre revoluția AI

Recrutarea, dezvoltarea competențelor și responsabilitatea pentru deciziile luate cu ajutorul AI, printre temele discutate de specialiștii din HR, business și tehnologie.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 22:10 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 22:11
Antena Academy și Antena Group au dezbătut viitorul muncii la a treia ediție a conferinței despre revoluția AI
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Antena Academy și Antena Group au organizat pe 12 noiembrie, la București, cea de-a treia ediție a conferinței „Piața muncii în fața revoluției AI – Arhitecții viitorului”. Evenimentul a adus împreună specialiști din HR, business, tehnologie și psihologie pentru a discuta despre schimbările din piața muncii și despre felul în care organizațiile își pot pregăti oamenii pentru munca alături de inteligența artificială.

Conferința a fost moderată de Nadina Câmpean, jurnalist Antena 1, corporate affairs și lector Antena Academy și Adrian Maniuțiu, managing partner EM360 Group, și i-a avut ca invitați pe Raluca Dumitra, CMO eJobs Group, Cătălina Schveninger, consultant în strategii de învățare și competențe AI, Corina Anghel, People & Culture Professional, Bogdan Ciubotaru, Managing Partner Aliant, Aurelian Ciocan, trainer de public speaking, Simona Nicolaescu, antreprenor, psihoterapeut și trainer, și Ovidiu Călinescu, Privacy & AI Governance Counsel. Ediția a beneficiat de sprijinul a 17 parteneri, care s-au alăturat Antena Academy și Antena Group în organizarea evenimentului.

La conferință au participat peste 150 de persoane, care au urmărit prezentări și au luat parte la workshopuri unde au dezbătut idei despre relația dintre candidați și angajatori, transformarea rolurilor profesionale, dezvoltarea competențelor, utilizarea responsabilă a AI în recrutare și anxietatea asociată schimbărilor tehnologice.

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De la „Marea Demisie” la „Marea Concesie”

Cum arată piața muncii pentru candidați și ce compromisuri sunt aceștia dispuși să facă pentru un loc de muncă? Raluca Dumitra, CMO eJobs Group, a deschis seria prezentărilor cu tema „De la Marea Demisie la Marea Concesie: Candidatul flexibil într-o piață rigidă”.

Potrivit datelor eJobs România și Reveal Marketing Research prezentate în cadrul conferinței, 78% dintre respondenți au observat o creștere a competiției pentru locurile de muncă, iar 77% au început să aplice la mai multe poziții pentru a-și crește șansele de a fi contactați de recrutori.

Datele arată și ce compromisuri ar lua în calcul candidații pentru o angajare mai rapidă: 35% dintre respondenți ar accepta să lucreze într-un domeniu diferit, iar 23% ar lua în considerare o poziție sub nivelul lor de experiență sau calificare. În prezentare au fost abordate și așteptările candidaților privind transparența salarială și primirea unui răspuns după aplicare.

Cum pregătim oamenii pentru munca alături de AI?

Transformarea competențelor și rolul departamentelor de HR s-au aflat în centrul workshopului susținut de Cătălina Schveninger, consultant în strategii de învățare și competențe AI: „HUM-BOT: Noul raison d’être al resurselor umane în era inteligenței artificiale”.

Prezentarea a adus în discuție modul în care organizațiile își pot dezvolta oamenii și își pot regândi activitatea odată cu introducerea AI. Unul dintre subiecte a fost formarea juniorilor, în condițiile în care unele dintre sarcinile prin care aceștia acumulau experiență pot fi sprijinite sau preluate de tehnologie.

Relația dintre digitalizare, productivitate și starea de bine a angajaților a fost abordată de Corina Anghel, specialist People & Culture, în prezentarea „Mai digitali. Mai eficienți. Mai fericiți?”.

Perspectiva propusă participanților a pornit de la întrebări concrete: ce activități pot fi eliminate sau simplificate, ce procese trebuie regândite și cum poate fi folosit timpul câștigat prin introducerea tehnologiei. Prezentarea a evidențiat și importanța implicării angajaților în schimbările care le influențează activitatea.

AI în recrutare și responsabilitatea pentru decizii

Utilizarea inteligenței artificiale în recrutare aduce în prim-plan întrebări despre protecția datelor candidaților, transparență și rolul oamenilor în procesul de selecție.

În workshopul „Algoritmul a decis. Cine răspunde? GDPR și guvernanța AI în recrutare”, Ovidiu Călinescu, Privacy & AI Governance Counsel la BattleGroup, a abordat responsabilitatea organizațiilor care folosesc sisteme automate în evaluarea candidaților.

Un scenariu ilustrativ prezentat în cadrul workshopului a urmărit situația unui candidat respins automat la câteva secunde după aplicare, care solicită ulterior o explicație. Exemplul a deschis discuția despre modul în care sunt folosite instrumentele de evaluare și despre capacitatea organizațiilor de a explica rolul acestora în procesul de recrutare.

O altă perspectivă asupra interacțiunii dintre oameni și tehnologie a fost adusă de Aurelian Ciocan, specialist în public speaking și dicție, prin workshopul „Limbajul trupului: când algoritmii citesc gesturile, mai contează intuiția?”.

Dimensiunea umană a schimbării tehnologice

Pe lângă deciziile despre procese și instrumente, introducerea AI în organizații poate aduce și întrebări personale: cum se va schimba rolul meu și ce competențe voi avea nevoie să dezvolt?

În workshopul „AI Anxiety: De la frică la control”, Simona Nicolaescu, antreprenor, psihoterapeut și trainer, a prezentat un instrument în cinci pași pentru explorarea anxietății asociate schimbărilor tehnologice și identificarea unor acțiuni concrete.

Conferința a oferit participanților un cadru pentru a privi transformările pieței muncii din perspective diferite: de la așteptările candidaților și nevoile echipelor, până la responsabilitatea organizațiilor în utilizarea tehnologiei.

Despre conferință

Cea de-a treia ediție a conferinței „Piața muncii în fața revoluției AI” s-a desfășurat sub tema „Arhitecții viitorului – Redefinirea HR-ului în Era Inteligenței Artificiale”.

Evenimentul a fost organizat de Antena Academy și Antena Group, cu sprijinul partenerilor eJobs, Beyond Business School, CCIFR, ElectroMureș, ZASS, BattleGroup, TRUMED, Cafeneaua Parcului, iajob.ro, Magna Pharm, DreamBig, EM360, Psychologies, Dynamic, Top Line, Silhouette și Radio ZU.

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Mai multe informații sunt disponibile pe conferinta.antena-academy.ro.

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