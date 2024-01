Anton Varga, un copil abandonat în orfelinat care acum îi salvează pe cei care au aceeași soartă. Destinul i-a apărut într-un vis

Anton Varga este cel care a reușit să devină un salvator pentru tinerii care sunt nevoiți să plece din centrele de protecție pentru copii. Care a fost viața lui când era doar un copil și cum a reușit să se bucure astăzi de un succes atât de răsunător.

Cu multe greutăţi, Anton Varga a reuşit să se ridice, să îşi întemeieze o familie şi să deschidă, din sponsorizări, fără niciun ajutor de la stat, un centru pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului. Cu toate acestea, nu mulți știu prin ce clipe grele a trecut de-a lungul vieții sale și ce copilărie dură a avut.

Potrivit Observator News, Anton era doar un copil în vârstă de un an atunci când a fost abandonat la un orfelinat din Satu Mare, crescând într-un mediu în care agresiunile fizice și verbale reprezentau o normalitate. Viața lui s-a schimbat complet după 30 de ani când a reușit să devină un salvator al tinerilor „aruncaţi" pe străzi după ce împlinesc 18 ani şi nu mai sunt ţinuţi în sistemul de protecţie a copilului.

Citește și: Costin a crescut într-un orfelinat şi a privit toată copilăria spre cer

„Eu la un an şi o lună am fost abandonat. Am fost în leagăn, la 6 ani am plecat în centrul de la Hurezu Mare până la vârsta de 18 ani. De la vârsta de 18 ani am ieşit din sistem, m-am angajat, m-am căsătorit, mi-am făcut o familie, m-am dus în străinătate în Austria, am muncit, am muncit în Satu Mare şi am făcut Asociaţia Eliezer. Asociaţia am făcut-o în urma nepăsării sistemului. Eu am ieşit din sistem şi pe nimeni nu a interesat de viitorul meu. Eram chiar la internat şi m-a sunat educatorul să îmi spună că de azi nu mai eşti la noi. Adică cum? Mi s-a făcut 'încetare'. Am împlinit 18 ani. Trebuia să ies şi nu am avut unde să plec”, a declarat pentru AGERPRES Anton.

Mai multe informații despre acest subiect sunt disponibile aici.