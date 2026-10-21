24 de decese în 18 luni și sute de copii internați după accidente cu trotinete electrice.

24 de decese în doar 18 luni. Peste 300 de copii internați într-un singur spital după accidente cu trotinete electrice. Jumătate dintre ei au avut nevoie de operații, au fost în comă sau au rămas cu sechele.

Campania Trotinete fără(de)lege debutează diseară, la 19:19, la Observator

În spatele cifrelor sunt vieți frânte și familii devastate. Diseară, de la 19:19, la Observator, seria de anchete „TROTINETE FĂRĂ(DE)LEGE” arată cum un mijloc de transport devenit popular se poate transforma într-un pericol mortal pentru copii și cere răspunsuri pentru o problemă care afectează întreaga Românie. Observator investighează abuzurile, pericolele și nedreptățile care le pun în pericol viețile românilor.

O trotinetă electrică poate transforma o plimbare într-o tragedie în câteva secunde. O denivelare în asfalt, o căzătură sau o lovitură la cap pot însemna traumatisme craniene grave, intervenții chirurgicale, comă și sechele pentru tot restul vieții. Pentru unii copii, accidentele cu trotinete electrice au fost fatale.

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Este un fenomen pe care îl regăsim în întreaga țară. În unele gărzi, medicii primesc până la zece astfel de cazuri. Printre victime se numără și copii sub 10 ani. Pentru mulți e nevoie de operații, alții ajung în comă sau rămân cu sechele după externare. Specialiștii avertizează că traumatismele cerebrale pot fi atât de severe, încât nici intervenția medicilor nu mai poate schimba deznodământul. Supraviețuirea poate însemna, uneori, o viață cu dizabilități și nevoia de îngrijire pe termen lung.

„«Nu m-am gândit ca ar putea fi el.», «Purta mereu cască.», «Nu l-am lăsat din ochi nicio clipă.» - asta mi-au spus părinții copiilor pentru care medicii și medicina n-a mai putut face nimic în urma accidentului de trotinetă. Nimeni nu crede că i se poate întâmpla lui până când i se întâmplă. De asta avem nevoie de o lege care să protejeze atunci când pericolul nu este intuit. Pentru ca niciun părinte să nu mai spună: „Dacă aș fi știut, nu l-aș fi lăsat niciodată!”, povestește Maria Rohnean, jurnalistul Observator care a realizat anchetele.

Ancheta Observator arată și cât de mult crește riscul atunci când trotinetele electrice sunt folosite fără echipament de protecție sau sunt modificate pentru viteze mult peste limita legală. Unele pot ajunge la 50–60 de kilometri pe oră, deși viteza maximă constructivă permisă este de 25 de kilometri pe oră. Copiii circulă fără cască, iar unii merg câte doi pe aceeași trotinetă.

În România, copiii sub 14 ani nu au voie să circule cu trotineta electrică pe drumurile publice, iar casca este obligatorie pentru utilizatorii cu vârste între 14 și 16 ani. Cu toate acestea, regulile nu sunt întotdeauna respectate. Medicii cer prevenție, aplicarea legii și măsuri mai ferme pentru a reduce numărul accidentelor.

Anchetele Observator, de la 19:19. De partea oamenilor. Aducem în fața publicului problemele ignorate, arătăm consecințele și cerem răspunsuri acolo unde oamenii au nevoie de ele. Prin seria de anchete „TROTINETE FĂRĂ(DE)LEGE”, Observator cere măsuri legislative urgente pentru protejarea copiilor: reguli mai stricte, controale eficiente și o dezbatere serioasă privind vârsta minimă de utilizare a trotinetelor electrice.

Primul episod „TROTINETE FĂRĂ(DE)LEGE”, e în direct diseară, de la 19:19, la Observator Antena 1 și pe antenaplay.ro. Reportajele vor fi disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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