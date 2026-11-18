Când ar putea avea loc următorul cutremur puternic în Vrancea? Directorul INFP explică periodicitatea seismelor cu magnitudini de peste 5,5 grade și dacă sunt așteptate replici după cutremurul din 18 noiembrie.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a stârnit numeroase discuții.

Directorul Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP) a explicat că, în ultimii ani, cutremurele cu magnitudini de peste 5,5 grade au fost înregistrate la intervale de aproximativ doi ani. Acesta a vorbit și despre posibilitatea producerii unor replici după seismul care a fost resimțit în România și în țările vecine.

Ce intensitate a avut cutremurul din Vrancea și unde s-a simțit cel mai puternic

Directorul INFP a explicat că seismul a avut magnitudinea de 5,7, iar intensitatea în zona epicentrală a fost de 6 grade pe scara Mercalli.

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„Cutremurul a avut magnitudinea de 5,7, intensitatea epicentrului a fost de 6 grade pe scara Mercali. Cutremurul s-a simțit în toată partea de sud și nord est a României, inclusiv în Republica Moldova, Bulgaria, în clădările înalte. De asemenea, în zona Bucureștiului, intensitatea seismului a fost de 5 grade pe Mercali. Nu s-au raportat pagube materiale.”, a spus directorul INFP pentru România TV.

Un alt subiect abordat de directorul INFP a fost posibilitatea producerii unor replici după cutremurul din 18 noiembrie. Potrivit explicațiilor sale, seismele din zona Vrancea au anumite particularități, iar astfel de cutremure nu sunt, de regulă, urmate de replici.

„De obicei, la asemenea cutremure nu sunt generate replici pentru că este specific cutremurului din Vrancea.”, a mai spus directorul INFP.

Când ar putea avea loc următorul cutremur puternic în Vrancea

Directorul INFP a vorbit și despre frecvența cutremurelor cu magnitudini de peste 5,5 produse în zona Vrancea. Acesta a amintit că seisme cu magnitudini apropiate au avut loc în 2022 și 2024, înaintea celui din 18 noiembrie 2026.

„Ultimul cutremur care s-a produs înaintea acestuia, cu magnitudine similară, a fost în 2024, cu magnitudine de 5,6, în 2022 și există așa un fel de periodicitate, dar nu declarată, că la 2 ani sunt cutremure cu magnitudini peste 5,5, în jur de 6 grade”, a spus directorul INFP pentru România TV.

Așadar, potrivit observației prezentate de directorul INFP, cutremurele cu magnitudini de peste 5,5 grade s-au produs la intervale de aproximativ doi ani în ultima perioadă. Totuși, acesta a precizat că nu este vorba despre o periodicitate declarată.

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