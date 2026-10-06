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Cât va costa căldura în apartamente în iarna 2026–2027. Ce trebuie să știe românii înainte să vină prima întreținere

Cât va costa căldura în iarna 2026–2027? Tarifele diferă de la un oraș la altul. Vezi cât plătesc bucureștenii, ploieștenii și ieșenii și ce ajutoare există.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 09:32 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 09:34
Cât va costa căldura în apartamente în iarna 2026–2027. Ce trebuie să știe românii înainte să vină prima întreținere | Shutterstock
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Românii racordați la sistemele centralizate de încălzire se pregătesc pentru primele facturi din sezonul rece 2026–2027.

Cât va costa căldura în apartamente în iarna 2026–2027

Costul căldurii va fi diferit de la un oraș la altul, iar suma achitată la întreținere nu poate fi stabilită doar în funcție de prețul unei gigacalorii. Consumul efectiv al blocului, modul de repartizare a căldurii și caracteristicile apartamentului pot influența semnificativ valoarea facturii.

În București, Iași și Ploiești există deja informații oficiale privind prețurile pentru populație, în timp ce în alte orașe autoritățile anunță și măsurile de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse.

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Cât costă căldura în București în iarna 2026–2027

Pentru bucureștenii racordați la sistemul centralizat, una dintre cele mai importante surse este Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB). Potrivit tarifelor afișate de operator, prețul pentru populație este de 283,75 lei/MWh, fără TVA. Tarifele sunt actualizate în baza hotărârii adoptate în septembrie 2026.

Un detaliu important pentru facturile din sezonul rece este TVA-ul. CMTEB precizează că, în perioada noiembrie–martie, pentru populație se aplică o cotă de TVA de 11%. În afara sezonului de încălzire, cota de TVA este de 21%.

Asta înseamnă că suma de pe lista de întreținere nu trebuie confundată cu prețul afișat fără TVA. În plus, factura fiecărui apartament depinde de cantitatea de energie termică utilizată și de modul în care aceasta este repartizată în imobil.

Iași: prețul local facturat populației ar putea crește

Și la Iași există informații oficiale pentru sezonul rece. Potrivit unui document publicat de Primăria Iași, prețul local de facturare a energiei termice pentru populație este propus să crească de la 257,86 lei/MWh la 281,46 lei/MWh.

Majorarea este de 9,15%, însă diferența dintre costul real al energiei termice și suma suportată de populație este acoperită, în anumite condiții, prin subvenția acordată de la bugetul local.

Pentru locuitorii racordați la sistemul centralizat, este important de urmărit nu doar tariful aprobat, ci și nivelul subvenției și eventualele decizii locale care pot modifica suma efectiv suportată de consumator.

Ploiești: 350 de lei pentru o gigacalorie

La Ploiești, situația este mai clară pentru sezonul rece 2026–2027. Potrivit informațiilor publicate de Observatorul Prahovean, prețul local al energiei termice facturate populației este menținut la 350 de lei/Gcal, fără TVA, până la 30 aprilie 2027.

În perioada sezonului rece, pentru energia termică furnizată populației se aplică TVA de 11%, astfel că prețul ajunge la 388,50 lei/Gcal cu TVA.

Calculul făcut de Observatorul Prahovean arată că, pentru un apartament cu trei camere, consumul estimat pentru perioada noiembrie–martie ar putea ajunge la aproximativ 8 Gcal, ceea ce înseamnă un cost total orientativ de 3.108 lei pentru întregul sezon, adică aproximativ 622 de lei pe lună.

Este însă foarte important de precizat că aceasta este o estimare, nu o valoare garantată a facturii. Suma reală poate fi mai mică sau mai mare, în funcție de consumul efectiv, repartizarea energiei termice în bloc, contorizare, pierderile instalației comune și caracteristicile clădirii.

Românii cu venituri mici pot primi ajutor pentru încălzire

Pentru persoanele și familiile cu venituri reduse există în continuare măsuri de protecție socială. La Timișoara, de exemplu, Primăria Municipiului Timișoara a anunțat că, începând cu 1 octombrie 2026, sunt preluate cererile pentru ajutorul de încălzire aferent sezonului 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Pot beneficia de acest sprijin familiile care au venituri nete de până la 1.386 de lei pe membru de familie, respectiv persoanele singure cu venituri nete de până la 2.053 de lei, cu respectarea și a celorlalte condiții prevăzute de lege.

La nivel național, mecanismul este reglementat prin Ministerul Muncii, în baza legislației privind protecția consumatorului vulnerabil de energie.

Cât va apărea, de fapt, pe lista de întreținere

Pentru proprietarii de apartamente, cel mai important lucru este că prețul gigacaloriei sau al MWh nu este echivalent cu factura lunară a unui apartament. Două locuințe identice ca suprafață pot avea costuri diferite dacă au consumuri diferite sau dacă se află în blocuri cu niveluri diferite de izolare și pierderi de căldură.

În plus, la întreținere se pot adăuga apa caldă, apa rece, curățenia, energia electrică de pe spațiile comune și alte cheltuieli ale asociației de proprietari.

Prin urmare, primele facturi din iarna 2026–2027 vor depinde atât de prețurile stabilite local, cât și de câtă căldură va fi consumată efectiv. Pentru București, Iași, Ploiești și celelalte orașe racordate la sistemul centralizat, proprietarii trebuie să verifice tariful local, eventualele subvenții și modul în care asociația repartizează consumul înainte de a estima cât vor plăti în fiecare lună.

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