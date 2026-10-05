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Ce se întâmplă, de fapt, în Rusia după moartea unei angajate a Institutului Anti-Ciumă. Cinci spitale au intrat în carantină

Caz misterios în Siberia, după moartea unei angajate a Institutului Anti-Ciumă. Cinci spitale ar fi intrat în carantină, iar aproape 200 de persoane sunt monitorizate.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 13:31 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 13:34
Ce se întâmplă, de fapt, în Rusia după moartea unei angajate a Institutului Anti-Ciumă. Cinci spitale au intrat în carantină | Shutterstock
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O situație neobișnuită a creat îngrijorare în regiunea Irkutsk din Siberia, după moartea unei tinere de 28 de ani care lucra la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk. Femeia, identificată drept Daria Shipilova, a fost internată la sfârșitul lunii septembrie și a murit la scurt timp, după ce starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat rapid.

Ce se întâmplă, de fapt, în Rusia după moartea unei angajate a Institutului Anti-Ciumă

Cazul a atras atenția după ce în presa rusă au apărut informații potrivit cărora tânăra ar fi putut fi infectată cu bacteria care provoacă ciuma pulmonară. Au urmat măsuri epidemiologice importante: mai multe spitale din Irkutsk ar fi fost plasate în carantină, aproape 200 de persoane au ajuns sub supraveghere medicală, iar autoritățile au introdus și măsuri preventive în alte zone.

Totuși, există o diferență importantă între informațiile apărute în presă și ceea ce susțin oficial autoritățile ruse. Rospotrebnadzor afirmă că femeia a suferit de o „pneumonie de etiologie necunoscută” și că situația epidemiologică din regiune este stabilă.

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Daria Shipilova a murit după o deteriorare rapidă a stării de sănătate

Daria Shipilova avea 28 de ani și lucra ca laborantă la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk, o instituție specializată în cercetarea și monitorizarea bolilor infecțioase periculoase.

Potrivit relatărilor citate de www.euronews.com și www.meduza.io, femeia a fost internată pe 29 septembrie la spitalul districtual din Shelekhov, oraș aflat în apropiere de Irkutsk. Starea sa s-a agravat rapid, iar aceasta a murit în noaptea de 1 spre 2 octombrie, în secția de terapie intensivă.

Primele informații apărute în presa rusă au indicat posibilitatea unei ciume pulmonare. Unele relatări au susținut că femeia ar fi putut intra în contact cu bacteria în timpul activității de laborator, după ce ar fi spart accidental o eprubetă care conținea agentul patogen.

O altă variantă apărută în presă susținea că femeia s-ar fi îmbolnăvit după o călătorie în Thailanda. Aceste versiuni nu au fost confirmate oficial și sunt contradictorii. Rospotrebnadzor susține că la Institutul Anti-Ciumă nu a avut loc niciun accident cu microorganisme patogene.

Cinci spitale ar fi intrat în carantină

După moartea tinerei, măsurile luate în regiune au devenit mai ample.

Potrivit www.meduza.io, publicația locală People of Baikal a relatat că mai multe spitale din Irkutsk au introdus măsuri de carantină pentru o perioadă de trei săptămâni. Printre unitățile menționate se află Spitalele Clinice Municipale nr. 1, 3 și 10, Spitalul Clinic de Copii Ivano-Matreninskaya și o maternitate.

Informația trebuie însă tratată cu precauție. Există diferențe între relatările privind numărul exact de spitale și măsurile aplicate. Unele unități au contestat informațiile referitoare la carantină, astfel că este mai corect să vorbim despre relatări privind cinci unități medicale care ar fi introdus măsuri de carantină, nu despre un bilanț oficial confirmat de autorități.

Separat, spitalul districtual din Shelekhov, unde fusese internată Daria Shipilova, fusese deja plasat în carantină la începutul lunii octombrie, după apariția suspiciunii unei „infecții deosebit de periculoase”. Secția de ambulatoriu a spitalului a continuat să funcționeze.

Aproape 200 de persoane, puse sub supraveghere medicală

Una dintre cele mai importante măsuri luate de autorități a fost monitorizarea persoanelor care ar fi intrat în contact cu femeia.

Conform informațiilor publicate de www.themoscowtimes.com și www.meduza.io, aproximativ 197 de persoane au fost identificate drept contacți și au fost plasate sub supraveghere medicală. Unele dintre acestea au fost internate pentru monitorizare.

Există însă și o informație importantă care poate calma temerile privind o posibilă răspândire a bolii. Potrivit autorităților ruse, persoanele monitorizate nu prezentau simptome, iar testele efectuate până la acel moment erau negative.

Prin urmare, faptul că aproape 200 de oameni sunt supravegheați nu înseamnă că aceștia au fost diagnosticați cu ciumă. Măsura are caracter preventiv și este menită să permită identificarea rapidă a oricărui posibil simptom.

De unde a apărut ipoteza că ar fi vorba despre ciumă

Ipoteza ciumei pulmonare a apărut în presa rusă după moartea angajatei Institutului Anti-Ciumă. Una dintre versiunile relatate de presa locală susține că Daria Shipilova ar fi spart accidental o eprubetă care conținea agentul patogen al ciumei. Informația nu este totuși confirmată de autorități. Rospotrebnadzor neagă existența unui accident în care să fi fost implicate microorganisme patogene la Institutul Anti-Ciumă. De asemenea, autoritatea sanitară rusă susține că în probele biologice ale femeii nu au fost identificate microorganisme asociate activității sale profesionale.

Tocmai această contradicție dintre relatările apărute în presă și declarațiile oficiale a alimentat speculațiile.

Ce spun oficial autoritățile din Rusia

Rospotrebnadzor a transmis că situația sanitară și epidemiologică din regiunea Irkutsk, precum și din orașele Irkutsk și Shelekhov, este „stabilă”.

Potrivit informațiilor citate de www.euronews.com, autoritatea sanitară rusă a precizat că în cazul angajatei Institutului Anti-Ciumă diagnosticul comunicat este „pneumonie de etiologie necunoscută”. În plus, analizele nu ar fi identificat microorganisme legate de activitatea profesională a femeii.

În același timp, autoritățile au pus în aplicare un set de măsuri epidemiologice speciale. Anna Popova, șefa Rospotrebnadzor, a mers personal în regiune și a participat la o reuniune de urgență alături de guvernatorul Igor Kobzev.

Guvernatorul regiunii vorbise anterior despre suspiciunea unei „infecții deosebit de periculoase”, fără să confirme că este vorba despre ciumă.

De ce au fost luate măsuri preventive și în afara spitalelor

Măsurile de precauție nu s-au limitat la spitale. Potrivit www.meduza.io, începând cu 3 octombrie, purtarea măștii a devenit obligatorie la uzina de aluminiu din Irkutsk, aflată în Shelekhov. Directorul companiei a prezentat decizia drept o măsură preventivă.

De asemenea, administrația orașului Baikalsk le-ar fi recomandat temporar locuitorilor să evite deplasările către Shelekhov, invocând informații neoficiale despre un posibil caz de ciumă. Mesajul a fost ulterior șters. Și în mediul online au apărut informații contradictorii. Unele postări despre presupusa răspândire a ciumei au fost șterse, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile.

Ce se știe în prezent despre situația din Rusia

În acest moment, formularea de „focar de ciumă” trebuie folosită cu precauție. Există un deces, măsuri epidemiologice importante, mai multe spitale despre care presa locală afirmă că au intrat în carantină și aproape 200 de persoane monitorizate. Există, de asemenea, relatări potrivit cărora femeia ar fi putut suferi de ciumă pulmonară.

Pe de altă parte, Rospotrebnadzor nu a confirmat oficial diagnosticul de ciumă. Autoritatea susține că femeia a avut o pneumonie de etiologie necunoscută, că situația epidemiologică este stabilă și că în organismul acesteia nu au fost găsite microorganisme asociate activității sale profesionale.

Prin urmare, în acest moment, cazul din Siberia rămâne un episod medical investigat, în jurul căruia au apărut informații contradictorii.

Situația este urmărită în continuare de autoritățile sanitare, iar rezultatele investigațiilor vor fi cele care vor putea clarifica motivul pentru care tânăra de 28 de ani a murit atât de rapid și de ce au fost necesare măsuri epidemiologice de o asemenea amploare.

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