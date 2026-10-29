Ce vezi diseară, 29 octombrie, la Antena 1. Serialul care revine în prime-time, de la ora 20:30

Ce surprize îi așteaptă pe telespectatori în această seară la Antena 1, de la 20:30? Iar mâine, un show incendiar revine cu noi momente care pot schimba totul!

Astăzi, 29 octombrie 2026, Antena 1 îi așteaptă pe telespectatori cu un nou episod dintr-un serial românesc original care revine în prime-time. De la ora 20:30, publicul poate urmări „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, producția semnată de Ruxandra Ion și realizată de Dream Film Production, care intră în ultima parte a sezonului final. Serialul este difuzat în fiecare joi, la aceeași oră, atât la Antena 1, cât și pe platforma AntenaPLAY.

Ce vezi diseară, 29 octombrie, la Antena 1

Povestea o are în centrul atenției pe Ana, o tânără abandonată la naștere, care pornește într-o călătorie emoționantă pentru a-și descoperi originile și pentru a afla adevărul despre familia sa. Un test genetic o conduce către o descoperire neașteptată: femeia pe care o identifică drept mama sa este chiar persoana de la care s-ar fi așteptat cel mai puțin.

Pe parcursul serialului, căutarea adevărului se împletește cu povești de dragoste, conflicte de familie, trădări și secrete ținute ascunse ani la rând. Relația Anei cu Tudor, dar și legătura complicată cu mama sa, Victoria, reprezintă unele dintre elementele centrale ale poveștii.

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Personajele sunt puse în fața unor alegeri dificile, iar trecutul continuă să influențeze prezentul. Pe măsură ce ies la iveală noi informații, fiecare decizie poate schimba relațiile dintre cei implicați și poate avea consecințe neașteptate.

Ultima parte a sezonului final promite să aducă noi răspunsuri pentru telespectatorii care au urmărit evoluția personajelor. Va reuși Ana să găsească echilibrul pe care și-l dorește și să își construiască familia la care a visat? Ce se va întâmpla cu relațiile care au trecut prin numeroase încercări? Acestea sunt câteva dintre întrebările care însoțesc ultimele episoade ale producției.

Ce poți vedea mâine, 30 octombrie, la Antena 1

Vineri, 30 octombrie, de la ora 20:30, Antena 1 le dă întâlnire fanilor cu „Insula Iubirii”, unul dintre cele mai urmărite formate de divertisment ale postului. Emisiunea poate fi urmărită atât la televizor, cât și în AntenaPLAY, iar edițiile din acest sezon sunt programate vinerea, de la 20:30, și sâmbăta, de la 20:00.

Prezentat de Radu Vâlcan, show-ul pune la încercare relațiile unor cupluri care acceptă să își testeze iubirea departe de rutina de acasă. În Thailanda, partenerii sunt separați și ajung să interacționeze cu ispite feminine și masculine, într-un context care le poate scoate la iveală nesiguranțele, geloziile și sentimentele pe care poate nu le-au exprimat până atunci.

Pe parcursul experienței, concurenții sunt nevoiți să își confrunte temerile și să decidă ce își doresc cu adevărat de la relațiile lor. Apropierea de ispite, imaginile urmărite de parteneri și discuțiile despre fidelitate pot schimba radical dinamica unui cuplu.

Cine va reuși să treacă peste îndoieli și să își păstreze relația? Cine va descoperi adevăruri greu de acceptat și cine va decide să meargă mai departe pe un drum separat? Răspunsurile vin în noile ediții ale emisiunii.