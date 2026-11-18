România a fost zguduită de numeroase cutremure puternice în ultimii 50 de ani. De la seismul devastator din 1977 până la cel din 18 noiembrie 2026, iată care au fost cele mai importante.

Cele mai puternice cutremure care au zguduit România în ultimii 50 de ani. Când s-au produs și ce magnitudini au avut | Shutterstock

Cutremurul care a avut loc miercuri noapte, 18 noiembrie 2026, a readus în atenția oamenilor seismele puternice care au afectat România în ultimele decenii. De la dezastrul din 4 martie 1977 și până în prezent, țara noastră a fost zguduită de mai multe cutremure importante, unele dintre ele având consecințe devastatoare.

Cele mai puternice cutremure care au zguduit România în ultimii 50 de ani

Seismul din noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, s-a produs la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), acesta a avut magnitudinea locală de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri.

Cutremurul a fost unul dintre cele mai puternice din ultimii ani și s-a resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Capitală. De altfel, autoritățile au efectuat verificări în teren pentru a se asigura că nu au existat victime sau pagube importante în urma seismului.

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Descoperă, în rândurile următoare, care au fost cele mai puternice cutremure care au zguduit România în ultimii 50 de ani.

4 martie 1977

Ziua de 4 martie 1977 a rămas în istoria României ca una dintre cele mai tragice. Țara noastră a fost lovită atunci de unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria modernă. Seismul a avut magnitudinea de 7,4 și s-a produs tot în zona Vrancea, la o adâncime de aproximativ 94 de kilometri.

Potrivit datelor istorice, 1.578 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 1.424 în București, iar alte 11.321 au fost rănite. Peste 30 de clădiri s-au prăbușit în Capitală, iar mai mult de 30.000 de locuințe au fost grav afectate de cutremurul din 1977.

30 august 1986

Considerat primul mare cutremur produs după tragedia din 1977, seismul din noaptea de 30 spre 31 august 1986 a zguduit din nou România. Cutremurul s-a produs în zona Vrancea, a avut magnitudinea de 7,1 și o adâncime de aproximativ 131 de kilometri.

Deși magnitudinea s-a apropiat de cea a seismului din 1977, consecințele au fost mult mai reduse, în special în București. Totuși, cutremurul a fost resimțit în numeroase regiuni ale țării și a provocat pagube materiale, potrivit Stiripesurse.

30 și 31 mai 1990: două cutremure majore în mai puțin de 14 ore

Anul 1990 a adus un episod seismic deosebit, după ce România a fost zguduită de două cutremure puternice la un interval de aproximativ 14 ore.

Primul seism s-a produs pe 30 mai, la ora 13:40, și a avut magnitudinea de 6,9. Cel de-al doilea a avut loc în primele ore ale zilei de 31 mai și a atins magnitudinea de 6,4.

Cele două cutremure au fost resimțite în mai multe zone ale țării și au provocat îngrijorare în rândul populației. În urma acestora au fost raportate persoane rănite și avarii la unele clădiri.

Anul 1991 și cutremurele din Banat

La numai un an după seismele puternice din Vrancea, vestul României a fost afectat de mai multe cutremure de suprafață.

Pe 12 și 18 iulie 1991, în regiunea Banatului s-au produs două seisme cu magnitudini de aproximativ 5,7 și 5,6. Un alt cutremur important a avut loc pe 2 decembrie 1991, în apropierea localității Voiteg, județul Timiș, având magnitudinea de aproximativ 5,6.

Aceste evenimente seismice au demonstrat că activitatea tectonică nu reprezintă un risc doar pentru zona Vrancea, ci poate afecta și alte regiuni ale țării.

24 octombrie 2004

În seara zilei de 24 octombrie 2004, zona Vrancea a fost din nou afectată de un cutremur important. Seismul a avut magnitudinea de 6,0 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 99 de kilometri.

Cutremurul a fost resimțit puternic în București, dar și în alte regiuni ale țării, amintind populației de riscul seismic asociat zonei Vrancea.

22 noiembrie 2014

Zece ani mai târziu, pe 22 noiembrie 2014, România a fost zguduită de un nou cutremur important. Seismul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs în județul Vrancea, în apropierea orașului Mărășești.

Adâncimea acestuia a fost neobișnuit de mică pentru zona Vrancea, fiind de aproximativ 39 de kilometri. Cutremurul a fost resimțit în mai multe localități, inclusiv în București.

28 octombrie 2018

În noaptea de 27 spre 28 octombrie 2018, un cutremur produs în zona Vrancea – Buzău a fost resimțit în mai multe orașe din țară.

Magnitudinea anunțată inițial a fost de 5,8, însă evaluările ulterioare au indicat o magnitudine de moment de 5,5. Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 150 de kilometri și a fost resimțit inclusiv în Capitală.

13 și 14 februarie 2023: cutremurele din Gorj

Județul Gorj a fost zguduit de două cutremure importante și de mai multe replici, în februarie 2023. Într-o regiune care nu era obișnuită cu astfel de evenimente seismice, producerea celor două cutremure a atras atenția specialiștilor și a populației.

Pe 13 februarie, un seism cu magnitudinea de 5,2 a zguduit județul Gorj. A doua zi, pe 14 februarie, un nou cutremur, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs în aceeași regiune.

În zilele următoare, zona a fost afectată de numeroase replici, iar mai multe clădiri au suferit avarii. Evenimentele au fost neobișnuite prin faptul că s-au produs într-o zonă din România care nu era cunoscută pentru o activitate seismică atât de intensă.

16 septembrie 2024

Pe 16 septembrie 2024, un cutremur cu magnitudinea de 5,4 s-a produs în zona seismică Vrancea – Buzău. Seismul a fost resimțit în București, dar și în mai multe regiuni ale țării, fiind unul dintre evenimentele seismice importante înregistrate în ultimii ani.