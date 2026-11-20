Părinții lui Vlad Pascu, tânărul condamnat pentru accidentul terifiant din stațiunea 2 Mai, sunt la un pas de a pierde totul: apartamente, case, terenuri și economii.

Averea imobiliară și conturile familiei lui Vlad Pascu sunt în pericol, după ce Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) i-a dat în judecată pe tânărul condamnat în dosarul 2 Mai și pe tatăl acestuia, Claudiu Pascu. Miza procesului depășește 1,7 milioane de euro, sumă pe care BAAR a achitat-o sub formă de daune morale familiilor tinerilor decedați și supraviețuitorilor accidentului, iar acum cere recuperarea ei de la cei doi. Conform SPYNEWS.ro, Vlad Pascu și tatăl sau, Claudiu, au fost dați în judecată recent, iar primul termen nu a fost încă stabilit de instanță.



Potrivit hotărârii judecătorești inițiale, despăgubirile achitate de BAAR au fost de câte 250.000 de euro pentru fiecare dintre părinții victimelor Andrei-Sebastian Olariu și Roberta-Maria Dragomir, 250.000 de euro pentru tânăra rănită Cristina-Ileana Ionescu, 100.000 de euro pentru Vlad-Alexandru Coniac, 50.000 de euro pentru Darius-Dumitru Bârzan, la care s-au adăugat sume între 30.000 și 80.000 de euro pentru frații, bunicii și mătușile victimelor.









Decizia judecătorilor

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Fragment din sentința lui Vlad Pascu:

„Obligă partea responsabilă civilmente Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), la plata următoarelor despăgubiri civile:

– Către partea civilă Olariu Mihaela, in calitate de mamă a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 250 000 euro;

– Către partea civilă Olariu Valentin, in calitate de tata al a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 250 000 euro;

– Către partea civilă Olariu Maria – Selena, in calitate de sora a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 80000 euro;

– Către partea civilă Olariu Maria, in calitate de bunica a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro;

– Către partea civilă Olariu Marin, in calitate de bunic al victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro;

– Către partea civilă Tănase Andreea, in calitate de matușa a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro;

– Către partea civilă Dinu Gabriela, in calitate de matusa a victimei Olariu Andrei – Sebastian, daune morale în cuantum de 30 000 euro.



– Către partea civilă Dragomir Cătălin-Ştefan, în calitate de tată al decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 250 000 euro;

– Către partea civilă Dragomir Livia, în calitate de mamă a decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 250 000 euro;

– Către partea civilă Dragomir Eva-Teodora, în calitate de soră a decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 80000 euro;

– Către partea civilă Voinea Ruxanda, în calitate de bunică a decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 30 000 euro;

– Către partea civilă Voinea Marin, în calitate de bunic al decedatei Dragomir Roberta-Maria, daune morale în cuantum de 30 000 euro;

– Către partea civilă Coniac Vlad-Alexandru, în calitate de persoană vătămată, daune morale în cuantum de 100 000 euro;

– Către partea civilă Bârzan Darius-Dumitru, în calitate de persoană vătămată, daune morale în cuantum de 50 000 euro;

– Către partea civilă Ionescu Cristina-Ileana, în calitate de persoană vătămată, daune morale în cuantum de 250 000 euro”.





Coleg de dosar și cu mama





Totodată, problemele juridice continuă și pentru Miruna Pascu, mama tânărului condamnat. Aceasta riscă să achite daune în dosarul penal instrumentat de DIICOT (nr. 4479/D/P/2023), în care este judecată pentru influențarea declarațiilor și amenințare, alături de fiul ei, trimis în judecată pentru deținere și trafic de droguri de mare risc. Instanța a dispus deja începerea judecății în această cauză, însă cei doi au formulat contestație împotriva încheierii de cameră preliminară.



„Respinge, ca neîntemeiate, excepțiile și cererile formulate de inculpatul PASCU MATEI VLAD. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen., constată competența instanței, legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din data de 08.04.2026, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală – Secția de combatere a traficului de droguri, în dosarul nr. 4479/D/P/2023, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpații:



PASCU MIRUNA, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de influențarea declarațiilor, prevăzută de art. 272 alin. 1 C. pen. (faptă din data de 07.09.2023) și amenințare, prevăzută de art. 206 alin. 1 C. pen., (faptă din data de 31.08.2023), cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.;



PASCU MATEI VLAD, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de droguri de risc și mare risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (acte materiale din datele de 13/14.04.2023 și 18/19.08.2023), trafic de droguri de mare risc, prevăzută de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000, și punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri, prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 13 alin. 1 lit. c din Legea nr. 143/2000 (fapte din noaptea de 13/14.04.2023), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

Cu drept de a formula contestație, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, pentru inculpați, persoana vătămată și procuror”, este hotărârea atacată de cei doi.

