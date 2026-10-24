Clădire de 18 etaje, prăbușită în Kenya! Mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături. Operațiune de salvare

O clădire de aproximativ 18 etaje s-a prăbușit în Nairobi, Kenya. Mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături. Salvatorii intervin!

Momente dramatice în Nairobi, capitala Kenyei, după ce o clădire de aproximativ 18 etaje, aflată în construcție, s-a prăbușit. Echipele de intervenție au fost trimise la fața locului, iar autoritățile se tem că mai multe persoane ar putea fi blocate sub dărâmături. O femeie rănită a fost salvată și transportată la spital.

Potrivit informațiilor relatate de publicația britanică The Mirror, echipele de căutare și salvare au fost mobilizate imediat după prăbușirea imobilului. Clădirea, care avea aproximativ 18 niveluri, s-a transformat într-un morman de moloz, iar în zonă s-a ridicat un nor uriaș de praf.

Mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături

Joseph Kaula, un muncitor care lucra la etajul al cincilea, a povestit că a reușit să iasă din clădire cu puțin timp înainte de prăbușire. Bărbatul a declarat că a auzit țipete și a văzut alți muncitori fugind pentru a se salva.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit mărturiei sale, unii dintre colegii săi ar putea fi blocați la subsolul imobilului. Șeful poliției din Nairobi, Issa Mohamud, a confirmat că imobilul avea peste zece etaje superioare aflate încă în construcție în momentul incidentului.

Conform informațiilor publicate de www.mirror.co.uk, o femeie rănită a fost scoasă dintre dărâmături și transportată la spital. Autoritățile au mai precizat că o altă persoană a fost auzită cerând ajutor, însă ulterior strigătele acesteia nu s-au mai auzit. Deocamdată, nu există informații confirmate despre starea sa.

Pericolul unei noi prăbușiri

Intervenția salvatorilor este îngreunată de riscul producerii unui nou incident. Șeful poliției a avertizat că structura prăbușită se sprijină pe o clădire învecinată, existând pericolul unei prăbușiri secundare.

Autoritățile încearcă să stabilească dacă mai există persoane prinse sub dărâmături și să securizeze zona.

Prăbușirea clădirilor reprezintă o problemă recurentă în Nairobi, unde autoritățile responsabile de autorizarea construcțiilor au fost criticate în trecut pentru verificările insuficiente ale respectării normelor de siguranță.

Citește și: Accident dramatic într-un supermarket Brazilia, rafturi prăbușite peste oameni