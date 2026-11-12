Claudiu Pătrașcu, declarații bizare la ANAF. Ce susține „craiul de Dorobanți”, suspect în cazul jafului de un milion de euro

Ceasuri de colecție, tranzacții de milioane de euro și clienți din elita României – aceasta este imaginea pe care o promovează online Claudiu Pătrașcu, afaceristul intrat recent în vizorul anchetatorilor după ce a scos la vânzare bunuri provenite dintr-un jaf de un milion de euro.

Pe rețelele de socializare, Claudiu Pătrașcu se laudă că vinde pe bandă rulantă ceasuri de zeci și chiar sute de mii de euro bucate. Potențialii cumpărători sunt direcționați inițial către un site înregistrat în România, însă la accesarea acestuia, sunt redirecționați automat către o platformă din Germania, unde tranzacțiile par să curgă fără oprire.



Potrivit SPYNEWS.ro, cu toate acestea, atunci când vine vorba de raportările oficiale către ANAF, realitatea prezentată de Claudiu Pătrașcu este diametral opusă: omul de afaceri susține că nu a derulat activitate comercială și că toate firmeele sale merg în pierdere.









În contrast total cu opulența afișată online, bilanțurile depuse la Fisc arată un tablou dezolant: firme fără activitate în ultimii ani și cifre pe minus. Cum se efectuează tranzacțiile de milioane, în condițiile în care Claudiu Pătrașcu susține că firmele sale nu au activitate comercială, doar afaceristul știe. Și inspectorii ANAF.

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Ce au găsit polițiștii în casa lui Claudiu Pătrașcu

Numele lui Claudiu Pătrașcu a ajuns recent în centrul unui scandal penal de proporții în urma unui jaf spectaculos comis în Portugalia. Persoane necunoscute au sustras din locuința familiei unei corespondente Observator un seif în care se aflau ceasuri și bijuterii evaluate la un milion de euro. La doar câteva zile distanță, o geantă de lux care se afla în respectivul seif a fost scoasă la vânzare pe internet de Claudiu Pătrașcu. Deși acesta neagă orice implicare în spargere, poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cum a ajuns bunul furat în posesia sa.





„În urma perchezițiilor, au fost găsite mai multe bunuri de interes pentru cauză, printre care peste 50 de ceasuri din categoria de lux, accesorii vestimentare de lux, bijuterii, toate estimate la o valoare ce depășește 500.000 de euro”, a precizat, conform Observator, Poliția Capitalei.



Pătrașcu nu a putut dovedi pe loc proveniența, însă le-a promis anchetatorilor că va aduce acte la secție pentru fiecare accesoriu în parte. Claudiu Pătrașcu și iubita lui au fost audiați preț de patru ore și, conform Observator, au plecat acasă în calitate de suspecți.