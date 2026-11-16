Claudiu Pătrașcu, prădat de 105.000 de euro. Ce pedeapsă a primit individul care i-a furat ceasul de lux

Claudiu Pătrașcu, omul de afaceri intrat recent în vizorul anchetatorilor după ce ar fi scos la vânzare bunuri sustrase din seiful unei corespondente Observator din Portugalia, a simțit pe propria piele ce înseamnă să fii victima hoților.

​„Craiul de Dorobanți”Claudiu Pătrașcu cere o pedeapsă mai aspră pentru un bărbat care i-a furat un ceas de colecție evaluat la 105.000 euro. Conform publicației SPYNEWS.ro, în primă instanță, autorul furtului a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare și obligat să achite integral prejudiciul. Decizia de magistrați nu l-a mulțumit însă pe Pătrașcu, acesta atacând hotărârea la instanța superioară, unde a solicitat o sancțiune mai dură pentru hoț. Apel au declarat, de asemenea, atât procurorii, cât și inculpatul.





„Condamnă pe inculpatul Pop Dan Adrian la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt. Deduce din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare perioada arestării preventive din data de 27.03.2025 până la data de 28.04.2025. Menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpat. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Pătraşcu Claudiu Costin şi obligă inculpatul la plata sumei de 105.000 euro, echivalentul în lei la cursul B.N.R. din data plăţii, cu titlu de daune materiale, reprezentând contravaloarea ceasului marca Audemars Piguet Royal Oak Aur Rose. Dispune menţinerea măsurii popririi asigurătorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu, prezente şi viitoare, până la concurenţa sumei de 105.000 euro, în vederea garantării reparării pagubelor. Obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 2.500 lei. În temeiul art. 274 alin. (1) teza I C.pr.pen., obligă pe inculpatul Pop Dan Adrian la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 2500 lei, din care suma de 1500 lei aferentă fazei de urmărire penală, suma de 500 lei aferentă fazei de cameră preliminară şi suma de 500 lei aferentă fazei de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei sentinţei penale”, se arată în minuta instanței.



Controversele din jurul afacerilor și dosarul jafului din Portugalia

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Acest proces vine într-un moment delicat pentru Claudiu Pătrașcu. Recent, SPYNEWS.ro a dezvăluit o discrepanță majoră între imaginea sa publică și situația fiscală oficială: deși pe rețelele de socializare se laudă că vinde ceasuri de lux în valoare de zeci și sute de mii de euro, în documentele depuse la ANAF afaceristul Claudiu Pătrașcu a declarat că firmele sale nu au activitate comercială și înregistrează doar pierderi.





În paralel, numele lui Pătrașcu a apărut într-un scandal penal de amploare. În urma unui jaf comis în Portugalia, persoane necunoscute au sustras un seif cu ceasuri și bijuterii de un milion de euro din locuința familiei unei jurnaliste Observator.





La scurt timp, o geantă de lux care se afla în respectivul seif a fost scoasă la vânzare pe internet chiar de către Claudiu Pătrașcu. Deși acesta neagă orice implicare în spargere, poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum a ajuns bunul furat în posesia sa.