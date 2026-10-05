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COVID revine în forță în această toamnă. Varianta care provoacă tot mai multe îmbolnăviri și simptomele la care să fii atent

COVID revine în atenție în această toamnă, după o creștere a internărilor în unele zone din Anglia. Ce se știe despre varianta XFG și care sunt simptomele.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 23:41 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 23:42
COVID revine în forță în această toamnă | Profimediaimages.ro
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Covid-19 continuă să se răspândească în Anglia, iar cele mai recente date indică o creștere a cazurilor depistate în spitale.

Potrivit Agenției pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), rata de pozitivitate pentru SARS-CoV-2 a urcat de la 5,9% la 7% în săptămâna încheiată pe 20 septembrie. În aceeași perioadă, și numărul internărilor asociate infecției a crescut, scrie mirror.co.uk.

Recomandări pentru persoanele care au simptome de COVID

Pentru persoanele care au simptome de Covid-19, NHS recomandă câteva măsuri simple care pot fi urmate acasă. Dacă apare febra sau starea de sănătate este una destul de avansată încât activitățile obișnuite devin dificile, este recomandat să rămâneți acasă și să evitați contactul cu alte persoane.

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În cele mai multe cazuri, recuperarea se face în câteva săptămâni, însă pentru unele persoane poate dura mai mult. Simptomele Covid-19 pot semăna cu cele ale unei răceli sau ale gripei, astfel că simpla apariție a acestora nu înseamnă automat că este vorba despre o infecție cu SARS-CoV-2.

NHS recomandă odihnă și consumul unei cantități suficiente de lichide pentru prevenirea deshidratării. Pentru ameliorarea stării de rău pot fi folosite paracetamolul sau ibuprofenul, iar mierea poate ajuta la calmarea tusei la adulți și la copiii de peste un an.

Testarea nu este obligatorie în cazul tuturor persoanelor care au simptome. Totuși, persoanele eligibile pot primi gratuit un test rapid imediat după apariția simptomelor. În cazul unui rezultat pozitiv, NHS recomandă adulților să încerce să rămână acasă și să evite contactul cu alte persoane timp de cinci zile de la efectuarea testului.

De asemenea, este recomandată evitarea contactului cu persoanele vulnerabile, care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe de Covid-19, timp de 10 zile, mai scrie mirror.co.uk.

NHS precizează că simptomele Covid-19 pot include:

  • Febră, senzație de căldură, frig sau frisoane
  • O tuse nouă, persistentă
  • Pierderea sau modificarea simțului mirosului sau gustului
  • Dificultăți de respirație
  • Oboseală sau epuizare
  • Dureri musculare
  • Dureri de cap
  • Dureri în gât
  • Nas înfundat sau care curge
  • Pierderea poftei de mâncare
  • Diaree
  • Greață sau vărsături

Faptul că o persoană rămâne acasă nu înseamnă că trebuie să evite sfatul medical.

O atenție deosebită este recomandată persoanelor cu risc mai mare de a dezvolta forme severe de Covid-19. Printre acestea se numără femeile însărcinate, persoanele de 60 de ani și peste și cele cu sistemul imunitar slăbit. Pentru aceste categorii, este important ca ajutorul medical să fie solicitat atunci când starea de sănătate o impune.

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