Un cutremur cu magnitudinea estimată de 5,3 s-a produs în România în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026. Ce se știe despre seism?

Cutremur cu magnitudinea estimată de 6,5. Este cel mai puternic din ultimele luni | Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea estimată de 5,3 a fost resimțit în România în noaptea de marți spre miercuri, 17 spre 18 noiembrie 2026. Seismul a trezit numeroși locuitori, iar primele informații privind magnitudinea și zona în care s-a produs sunt încă preliminare.

Cutremur cu magnitudinea estimată de 5,3

Un cutremur a fost resimțit în România în noaptea de marți spre miercuri, 17 spre 18 noiembrie 2026. Mișcarea seismică a fost semnalată de numeroși locuitori în jurul orei 02:49, iar primele alerte distribuite în mediul online au indicat o magnitudine estimată de până la 5,3.

Seismul i-a trezit pe mulți români.

Articolul continuă după reclamă

Ce se știe despre cutremurul din noaptea de 18 noiembrie

Potrivit INFP, cutremurul a avut o magnitudine de 5,3.

Inițial, românii au primit RO-Alert cu o maginutide estimată la 6,5 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea. Alerta Android a indicat inițial 6,5, dar aceasta era doar o estimare automată, nu magnitudinea confirmată. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului urmează să anunțe datele în mod oficial.