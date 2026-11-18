Cutremurul de 5,7 grade produs în zona Vrancea a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile arată cum s-au mișcat obiectele în timpul seismului.

Cutremurul din România, surprins de camerele de supraveghere | Profimediaimages.ro

Cutremurul care a zguduit România miercuri dimineață, la ora 02:48, a fost surprins de camerele de supraveghere. Înregistrările arată cum s-au mișcat obiectele în timpul seismului cu magnitudinea de 5,7, produs în zona seismică Vrancea.

Cutremurul din România, surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cât de puternic s-a simțit seismul

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea i-a trezit pe mulți români din somn. În unele locuințe, obiectele și piesele de mobilier s-au mișcat.

Camerele de supraveghere au surprins momentul seismului resimțit în mai multe regiuni ale țării.

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Înregistrările video au surprins momentul producerii cutremurului.

Cutremurul din Vrancea, resimțit în Aeroportul Chișinău

Cutremurul produs în noaptea de 18 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, a fost resimțit și în Republica Moldova.

Seismul a fost surprins de un reporter al agenției de presă ucrainene Unian, aflat în Aeroportul Internațional Chișinău în momentul producerii mișcării seismice.

Imaginile surprinse în Aeroportul Chișinău arată situația din timpul cutremurului. Reporterul agenției Unian a filmat momentul în care seismul a fost resimțit în aeroport.

Două persoane au fost rănite în urma cutremurului

Cutremurul din Vrancea nu a trecut fără urmări. Două persoane au fost rănite în județele Galați și Buzău, potrivit informațiilor transmise de autoritățile pentru situații de urgență.

În județul Galați, o persoană a fost lovită de ușa unui dulap în timp ce încerca să iasă din locuință. Un alt incident a fost raportat în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău. Acolo, o femeie a fost rănită după ce mai multe elemente de mobilier au căzut peste ea.

Autoritățile au raportat și persoane care au suferit atacuri de panică în urma seismului.

Județul Galați s-a numărat printre zonele în care au fost înregistrate mai multe solicitări de ajutor. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), aici au fost primite șapte apeluri la numărul unic de urgență 112.

Cum au fost avertizați utilizatorii Android înainte de cutremur

Un alt aspect remarcat în timpul cutremurului de miercuri dimineață a fost alerta primită pe unele telefoane Android. Notificarea sonoră a fost emisă prin sistemul Android Earthquake Alerts, un serviciu gratuit dezvoltat de Google.

Tehnologia folosește accelerometrele integrate în telefoanele Android pentru a detecta mișcările specifice unui cutremur. Atunci când mai multe dispozitive din aceeași zonă înregistrează vibrații asemănătoare, informațiile sunt analizate de serverele Google.

Pe baza acestor date, sistemul estimează zona în care s-a produs seismul și poate trimite avertizări utilizatorilor aflați în calea undelor seismice.

Alertele pot ajunge cu câteva secunde înainte ca mișcările mai puternice să fie resimțite. Sistemul nu prezice cutremurele, ci detectează un seism care a început deja și încearcă să ofere oamenilor timp pentru a se proteja.