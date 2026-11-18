Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a explicat, luni dimineață, de ce românii au primit alertă de cutremur de la Google și nu prin mesaj RO-Alert.

Românii au primit alertă de cutremur de la Google, dar nu și prin RO-ALERT. | Profimedia

Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade s-a produs, miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a resimțit în mai multe orașe, inclusiv București, unde locuitorii au primit alertă de cutremur la ora 02:49.

De ce s-a emis alertă de cutremur prin Google și nu prin mesaj RO-Alert

Deși în astfel de situații românii primesc mesaje de avertizare RO-Alert, de această dată, utilizatorii de telefoane Android au primit avertizări prin sistemul Google Earthquake Alerts. Explicația a venit chiar de la reprezentanții IGSU, care au transmis că sistemul RO-Alert nu va transmite niciodată alerte în avans.

Așadar, în acest caz s-a activat sistemul de avertizare Android Earthquake Alerts, care a transmis o alertă cu câteva minute înainte de producerea seismului. Acest lucru a fost o noutate pentru români, fiind obișnuiți deja cu sistemul RO-Alert.

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”În cazul seismelor, sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări anterior declanșării acestora.

Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență)”, a transmis IGSU, pe Facebook.

Cum funcționează Google Alert

Reprezentanții IGSU au explicat diferențele dintre aplicația Google Alert și RO-Alert. Alerta Google funcționează doar pe telefoanele cu sistem de operare Android și se declanșează după ce telefoanele mobile au detectat activitatea seismică prin accelerometrele.

Astfel, populația primește alerte seismice cu puțin timp înainte ca acestea să se producă, în timp ce sistemul RO-Alert nu transmite mesaje în avans în cazul cutremurelor.

”Alerta Google este o funcție a telefoanelor Android, care folosește accelerometrele telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică și poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă.

RO-ALERT este sistemul oficial al autorităților, prin care populația este avertizată în situații de urgență. RO-ALERT nu oferă avertizare anticipată pentru producerea cutremurelor.

Așadar, o notificare Google privind un cutremur nu este un mesaj RO-ALERT și nu trebuie atribuită IGSU. Sunt sisteme independente, cu funcționare și roluri diferite”, a mai transmis IGSU.