Antena Căutare
Home News Actualitate De Ziua Națională a Turciei, AntenaPLAY aduce mai aproape poveștile care au cucerit publicul. Ce seriale poți urmări pe platformă

De Ziua Națională a Turciei, AntenaPLAY aduce mai aproape poveștile care au cucerit publicul. Ce seriale poți urmări pe platformă

De Ziua Națională a Turciei, descoperă pe AntenaPLAY nouă seriale turcești pline de iubire, secrete, trădări și răsturnări de situație.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 14:50 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 15:41
De Ziua Națională a Turciei, AntenaPLAY aduce mai aproape poveștile care au cucerit publicul. Ce seriale poți urmări pe platformă | AntenaPLAY
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Pe 29 octombrie, Turcia sărbătorește Ziua Republicii, o dată cu o semnificație importantă în istoria țării. Proclamată la 29 octombrie 1923, Republica Turcia își celebrează anul acesta cea de-a 103-a aniversare.

AntenaPLAY, destinația iubitorilor de seriale turcești

Iubitorii producțiilor turcești pot descoperi pe AntenaPLAY povești de dragoste, drame de familie, personaje misterioase și intrigi care țin publicul în suspans.

Platforma pune la dispoziția abonaților un catalog variat de seriale turcești, de la producții romantice, în care iubirea apare în cele mai neașteptate împrejurări, până la drame intense, în care adevărul, trădarea și dorința de răzbunare schimbă destine. Iată nouă titluri pe care le poți descoperi pe AntenaPLAY!

Articolul continuă după reclamă

„Golden Boy” – o iubire care schimbă destine

În serialul „Golden Boy”, viețile a două surori, Suna și Seyran, se intersectează cu cea a lui Ferit Korhan, moștenitorul unei familii bogate, care deține un imperiu de bijuterii. Halis, capul familiei, încearcă să-i găsească tânărului o soție potrivită, însă planurile sale sunt date peste cap atunci când Ferit o întâlnește pe Seyran și este atras de ea.

Minciunile, secretele de familie și trădările complică relațiile dintre personaje, iar alegerile făcute de acestea au consecințe neașteptate. Producția îi are în distribuție pe Mert Ramazan Demir și Afra Saraçoğlu. Serialul poate fi urmărit pe AntenaPLAY.

„Dacă iubești” – doi oameni diferiți, atrași unul de celălalt

Ateș, interpretat de Kerem Bürsin, este un bărbat care a crescut departe de familie și a învățat să nu aibă încredere în nimeni. Leyla, personajul jucat de Hafsanur Sancaktutan, nu și-a cunoscut părinții biologici și încearcă să-i găsească, alăturându-se unui grup de escroci pentru a obține banii necesari.

Când drumurile lor se intersectează, cei doi nu par să aibă prea multe în comun. Treptat, însă, Leyla reușește să treacă dincolo de zidurile pe care Ateș le-a ridicat în jurul său, iar între ei se naște o poveste de dragoste neașteptată.

„Dacă iubești” îmbină romantismul cu situațiile complicate și cu diferențele dintre două personaje care ajung să se schimbe reciproc. Descoperă povestea pe AntenaPLAY.

„Căderea Regelui” – când aparențele ascund o realitate dureroasă

Kenan Baran, interpretat de Halit Ergenç, pare să aibă tot ce și-ar putea dori: bani, succes și o căsnicie care, din exterior, pare perfectă. În spatele acestei imagini se ascund însă numeroase aventuri și răni emoționale care au afectat-o profund pe soția sa, Handan.

Când o trădare depășește limita, Handan începe să-și reevalueze viața și să-și confrunte propriul trecut. În același timp, Fadi, o tânără provenită dintr-o familie modestă, intră în lumea lui Kenan și tulbură echilibrul pe care acesta încerca să-l păstreze.

Serialul explorează puterea, infidelitatea, vulnerabilitatea și consecințele alegerilor făcute în spatele unei imagini impecabile. Urmărește „Căderea Regelui” pe AntenaPLAY.

„Între iad și rai” – iubire și răzbunare într-un joc periculos

Mercan și Ateș sunt personajele centrale ale unei povești în care trecutul, ura și dorința de răzbunare ajung să se amestece cu sentimentele.

Ateș este hotărât să se răzbune pe familia pe care o consideră responsabilă pentru suferințele din copilărie. Planul său începe printr-o căsătorie cu Mercan, fiica celui pe care îl consideră dușman. Numai că tânăra, deși este logodită cu Nezir, ajunge prinsă într-o situație pe care nu o poate controla.

Pe măsură ce relația dintre Mercan și Ateș evoluează, granița dintre răzbunare și iubire devine tot mai greu de definit. Gelozia și intrigile amenință să distrugă orice șansă la fericire. Serialul „Între iad și rai” este disponibil pe AntenaPLAY, unde sunt anunțate episoade noi de miercuri până vineri.

„Tărâmul Iubirii” – o poveste de dragoste în decorurile Capadociei

Deniz, o doctoriță din Izmir, ajunge să se îndrăgostească de Arhan, un hotelier din Capadocia. Relația lor pare să deschidă drumul către un nou început, însă apropierea de familia bărbatului scoate la iveală conflicte și obligații care complică povestea.

Bunicul lui Arhan, Hakim, a pregătit deja o căsătorie cu o femeie dintr-un alt clan important. Astfel, Deniz și Arhan ajung în mijlocul unei confruntări între dorințele personale și tradițiile familiei.

Serialul aduce în prim-plan iubirea, rivalitățile și presiunea pe care așteptările celor apropiați o pot pune asupra unui cuplu. Poți urmări „Tărâmul Iubirii” pe AntenaPLAY.

„Adevărul ascuns” – un procuror acuzat de propria familie

Firat Bulut, interpretat de Onur Tuna, este un procuror de succes care se trezește în închisoare, acuzat că și-a ucis soția și fiica. Problema este că nu își amintește ce s-a întâmplat în ultimele cinci luni.

Hotărât să-și dovedească nevinovăția, Firat încearcă să reconstituie evenimentele care l-au adus în această situație. Ultimul său caz pare să fie cheia misterului: moartea unei tinere în vila lui Baris Yesari, fiul unui industriaș influent.

În timp ce încearcă să afle adevărul, procurorul trebuie să supraviețuiască în închisoare și să descopere ce s-a întâmplat cu familia sa. Serialul îmbină suspansul cu misterul și cu întrebarea care stă în centrul poveștii: este Firat cu adevărat vinovat? „Adevărul ascuns” poate fi urmărit pe AntenaPLAY.

„Destin și datorie” – secrete care zdruncină două familii

Mehmet, un avocat de succes, încearcă să gestioneze durerea provocată de moartea soției sale, petrecută cu șapte ani în urmă. Relația cu fiica sa, Doğa, a devenit tot mai distantă, iar o nouă criză îl obligă să se confrunte cu propriile regrete.

În paralel, căsnicia aparent fericită dintre Handan și Celal este zdruncinată atunci când femeia începe să suspecteze că soțul său o înșală. Un apel telefonic îi confirmă temerile, iar confruntarea care urmează o aduce pe Handan pe un drum neașteptat.

Destinele personajelor se intersectează într-un moment complicat, iar deciziile lor pot schimba radical viețile celor din jur. Urmărește „Destin și datorie” pe AntenaPLAY, unde sunt anunțate episoade noi de luni până vineri.

„Mireasa din Istanbul” – iubirea pusă la încercare de familie

Süreyya, o tânără muziciană care a crescut fără părinți, duce o viață modestă alături de mătușa sa. Totul se schimbă când îl întâlnește pe Faruk Boran, un om de afaceri bogat, de care se îndrăgostește.

Faruk o introduce în lumea sa privilegiată din Bursa, însă viața alături de familia Boran nu este deloc simplă. Esma, mama bărbatului și figura dominantă a familiei, pune mare preț pe tradiție și pe păstrarea influenței familiei.

Süreyya trebuie să găsească o cale de a-și păstra identitatea și iubirea într-un mediu cu reguli și așteptări diferite de cele cu care este obișnuită. Producția explorează tensiunile dintre generații, diferențele sociale și provocările unei căsnicii aflate sub presiunea familiei. Serialul este disponibil pe AntenaPLAY, cu episoade noi anunțate sâmbăta și duminica.

„Camera 309” – o întâlnire întâmplătoare cu urmări neașteptate

Pentru cei care preferă poveștile romantice presărate cu umor, „Camera 309” aduce în prim-plan o situație neobișnuită.

După moartea unui milionar, familia află că primul nepot care se căsătorește și are un copil poate primi o parte din afacerea familiei. Încurajat de mama sa, Onur acceptă să meargă la o întâlnire pe nevăzute. În același timp, Lale ajunge în același loc, la o întâlnire aranjată de propria mamă.

Cei doi nu se cunosc, iar o serie de neînțelegeri îi aduce la aceeași masă. De aici pornește o poveste în care planurile familiei, întâlnirile neașteptate și situațiile comice complică drumul către iubire.Serialul îi are în rolurile principale pe Furkan Palalı și Demet Özdemir. Poți urmări „Camera 309” pe AntenaPLAY.

Nouă povești turcești, disponibile pe AntenaPLAY

De Ziua Națională a Turciei, AntenaPLAY le oferă iubitorilor de seriale ocazia să descopere povești pentru gusturi diferite: de la iubirile complicate din „Golden Boy” și „Dacă iubești”, la misterul din „Adevărul ascuns”, conflictele din „Căderea Regelui” și „Destin și datorie” sau romantismul cu accente comice din „Camera 309”.

Fiecare producție aduce în prim-plan personaje care trebuie să ia decizii dificile, să înfrunte secrete și să descopere ce contează cu adevărat pentru ele. Toate cele nouă titluri pot fi găsite în platforma AntenaPLAY, unde publicul poate alege povestea pe care vrea să o urmărească.

Ce vezi diseară, 29 octombrie, la Antena 1. Serialul care revine în prime-time, de la ora 20:30...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: „Nu pot să trăiesc” Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: &#8222;Nu pot să trăiesc&#8221;
Observatornews.ro Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post
Antena 3 Răsturnare de situație. HiSky și-a plătit datoria către Romatsa și va continua să opereze zboruri și după 1 noiembrie Răsturnare de situație. HiSky și-a plătit datoria către Romatsa și va continua să opereze zboruri și după 1 noiembrie
SpyNews Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Pasagerii unei croaziere de lux în jurul lumii, blocați în Cambodgia. De ce a fost suspendată călătoria și ce au pățit turiștii
Pasagerii unei croaziere de lux în jurul lumii, blocați în Cambodgia. De ce a fost suspendată călătoria și ce...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Anamaria Prodan a câștigat definitiv un proces legat de Laurențiu Reghecampf. Ce se întâmplă cu dosarul privind pensia alimentară
Anamaria Prodan a câștigat definitiv un proces legat de Laurențiu Reghecampf. Ce se întâmplă cu dosarul privind...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat BZI
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere 
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere  Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x