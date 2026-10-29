De Ziua Națională a Turciei, descoperă pe AntenaPLAY nouă seriale turcești pline de iubire, secrete, trădări și răsturnări de situație.

De Ziua Națională a Turciei, AntenaPLAY aduce mai aproape poveștile care au cucerit publicul. Ce seriale poți urmări pe platformă | AntenaPLAY

Pe 29 octombrie, Turcia sărbătorește Ziua Republicii, o dată cu o semnificație importantă în istoria țării. Proclamată la 29 octombrie 1923, Republica Turcia își celebrează anul acesta cea de-a 103-a aniversare.

AntenaPLAY, destinația iubitorilor de seriale turcești

Iubitorii producțiilor turcești pot descoperi pe AntenaPLAY povești de dragoste, drame de familie, personaje misterioase și intrigi care țin publicul în suspans.

Platforma pune la dispoziția abonaților un catalog variat de seriale turcești, de la producții romantice, în care iubirea apare în cele mai neașteptate împrejurări, până la drame intense, în care adevărul, trădarea și dorința de răzbunare schimbă destine. Iată nouă titluri pe care le poți descoperi pe AntenaPLAY!

Articolul continuă după reclamă

„Golden Boy” – o iubire care schimbă destine

În serialul „Golden Boy”, viețile a două surori, Suna și Seyran, se intersectează cu cea a lui Ferit Korhan, moștenitorul unei familii bogate, care deține un imperiu de bijuterii. Halis, capul familiei, încearcă să-i găsească tânărului o soție potrivită, însă planurile sale sunt date peste cap atunci când Ferit o întâlnește pe Seyran și este atras de ea.

Minciunile, secretele de familie și trădările complică relațiile dintre personaje, iar alegerile făcute de acestea au consecințe neașteptate. Producția îi are în distribuție pe Mert Ramazan Demir și Afra Saraçoğlu. Serialul poate fi urmărit pe AntenaPLAY.

„Dacă iubești” – doi oameni diferiți, atrași unul de celălalt

Ateș, interpretat de Kerem Bürsin, este un bărbat care a crescut departe de familie și a învățat să nu aibă încredere în nimeni. Leyla, personajul jucat de Hafsanur Sancaktutan, nu și-a cunoscut părinții biologici și încearcă să-i găsească, alăturându-se unui grup de escroci pentru a obține banii necesari.

Când drumurile lor se intersectează, cei doi nu par să aibă prea multe în comun. Treptat, însă, Leyla reușește să treacă dincolo de zidurile pe care Ateș le-a ridicat în jurul său, iar între ei se naște o poveste de dragoste neașteptată.

„Dacă iubești” îmbină romantismul cu situațiile complicate și cu diferențele dintre două personaje care ajung să se schimbe reciproc. Descoperă povestea pe AntenaPLAY.

„Căderea Regelui” – când aparențele ascund o realitate dureroasă

Kenan Baran, interpretat de Halit Ergenç, pare să aibă tot ce și-ar putea dori: bani, succes și o căsnicie care, din exterior, pare perfectă. În spatele acestei imagini se ascund însă numeroase aventuri și răni emoționale care au afectat-o profund pe soția sa, Handan.

Când o trădare depășește limita, Handan începe să-și reevalueze viața și să-și confrunte propriul trecut. În același timp, Fadi, o tânără provenită dintr-o familie modestă, intră în lumea lui Kenan și tulbură echilibrul pe care acesta încerca să-l păstreze.

Serialul explorează puterea, infidelitatea, vulnerabilitatea și consecințele alegerilor făcute în spatele unei imagini impecabile. Urmărește „Căderea Regelui” pe AntenaPLAY.

„Între iad și rai” – iubire și răzbunare într-un joc periculos

Mercan și Ateș sunt personajele centrale ale unei povești în care trecutul, ura și dorința de răzbunare ajung să se amestece cu sentimentele.

Ateș este hotărât să se răzbune pe familia pe care o consideră responsabilă pentru suferințele din copilărie. Planul său începe printr-o căsătorie cu Mercan, fiica celui pe care îl consideră dușman. Numai că tânăra, deși este logodită cu Nezir, ajunge prinsă într-o situație pe care nu o poate controla.

Pe măsură ce relația dintre Mercan și Ateș evoluează, granița dintre răzbunare și iubire devine tot mai greu de definit. Gelozia și intrigile amenință să distrugă orice șansă la fericire. Serialul „Între iad și rai” este disponibil pe AntenaPLAY, unde sunt anunțate episoade noi de miercuri până vineri.

„Tărâmul Iubirii” – o poveste de dragoste în decorurile Capadociei

Deniz, o doctoriță din Izmir, ajunge să se îndrăgostească de Arhan, un hotelier din Capadocia. Relația lor pare să deschidă drumul către un nou început, însă apropierea de familia bărbatului scoate la iveală conflicte și obligații care complică povestea.

Bunicul lui Arhan, Hakim, a pregătit deja o căsătorie cu o femeie dintr-un alt clan important. Astfel, Deniz și Arhan ajung în mijlocul unei confruntări între dorințele personale și tradițiile familiei.

Serialul aduce în prim-plan iubirea, rivalitățile și presiunea pe care așteptările celor apropiați o pot pune asupra unui cuplu. Poți urmări „Tărâmul Iubirii” pe AntenaPLAY.

„Adevărul ascuns” – un procuror acuzat de propria familie

Firat Bulut, interpretat de Onur Tuna, este un procuror de succes care se trezește în închisoare, acuzat că și-a ucis soția și fiica. Problema este că nu își amintește ce s-a întâmplat în ultimele cinci luni.

Hotărât să-și dovedească nevinovăția, Firat încearcă să reconstituie evenimentele care l-au adus în această situație. Ultimul său caz pare să fie cheia misterului: moartea unei tinere în vila lui Baris Yesari, fiul unui industriaș influent.

În timp ce încearcă să afle adevărul, procurorul trebuie să supraviețuiască în închisoare și să descopere ce s-a întâmplat cu familia sa. Serialul îmbină suspansul cu misterul și cu întrebarea care stă în centrul poveștii: este Firat cu adevărat vinovat? „Adevărul ascuns” poate fi urmărit pe AntenaPLAY.

„Destin și datorie” – secrete care zdruncină două familii

Mehmet, un avocat de succes, încearcă să gestioneze durerea provocată de moartea soției sale, petrecută cu șapte ani în urmă. Relația cu fiica sa, Doğa, a devenit tot mai distantă, iar o nouă criză îl obligă să se confrunte cu propriile regrete.

În paralel, căsnicia aparent fericită dintre Handan și Celal este zdruncinată atunci când femeia începe să suspecteze că soțul său o înșală. Un apel telefonic îi confirmă temerile, iar confruntarea care urmează o aduce pe Handan pe un drum neașteptat.

Destinele personajelor se intersectează într-un moment complicat, iar deciziile lor pot schimba radical viețile celor din jur. Urmărește „Destin și datorie” pe AntenaPLAY, unde sunt anunțate episoade noi de luni până vineri.

„Mireasa din Istanbul” – iubirea pusă la încercare de familie

Süreyya, o tânără muziciană care a crescut fără părinți, duce o viață modestă alături de mătușa sa. Totul se schimbă când îl întâlnește pe Faruk Boran, un om de afaceri bogat, de care se îndrăgostește.

Faruk o introduce în lumea sa privilegiată din Bursa, însă viața alături de familia Boran nu este deloc simplă. Esma, mama bărbatului și figura dominantă a familiei, pune mare preț pe tradiție și pe păstrarea influenței familiei.

Süreyya trebuie să găsească o cale de a-și păstra identitatea și iubirea într-un mediu cu reguli și așteptări diferite de cele cu care este obișnuită. Producția explorează tensiunile dintre generații, diferențele sociale și provocările unei căsnicii aflate sub presiunea familiei. Serialul este disponibil pe AntenaPLAY, cu episoade noi anunțate sâmbăta și duminica.

„Camera 309” – o întâlnire întâmplătoare cu urmări neașteptate

Pentru cei care preferă poveștile romantice presărate cu umor, „Camera 309” aduce în prim-plan o situație neobișnuită.

După moartea unui milionar, familia află că primul nepot care se căsătorește și are un copil poate primi o parte din afacerea familiei. Încurajat de mama sa, Onur acceptă să meargă la o întâlnire pe nevăzute. În același timp, Lale ajunge în același loc, la o întâlnire aranjată de propria mamă.

Cei doi nu se cunosc, iar o serie de neînțelegeri îi aduce la aceeași masă. De aici pornește o poveste în care planurile familiei, întâlnirile neașteptate și situațiile comice complică drumul către iubire.Serialul îi are în rolurile principale pe Furkan Palalı și Demet Özdemir. Poți urmări „Camera 309” pe AntenaPLAY.

Nouă povești turcești, disponibile pe AntenaPLAY

De Ziua Națională a Turciei, AntenaPLAY le oferă iubitorilor de seriale ocazia să descopere povești pentru gusturi diferite: de la iubirile complicate din „Golden Boy” și „Dacă iubești”, la misterul din „Adevărul ascuns”, conflictele din „Căderea Regelui” și „Destin și datorie” sau romantismul cu accente comice din „Camera 309”.

Fiecare producție aduce în prim-plan personaje care trebuie să ia decizii dificile, să înfrunte secrete și să descopere ce contează cu adevărat pentru ele. Toate cele nouă titluri pot fi găsite în platforma AntenaPLAY, unde publicul poate alege povestea pe care vrea să o urmărească.