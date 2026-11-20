Hackerii au piratat într-un atac controlat un Volkswagen ID.4 și au putut asculta conversațiile din mașină, accesa telefonul conectat și controla de la distanță anumite funcții ale vehiculului.

Experții au reușit să asculte conversațiile dintr-un Volkswagen și să controleze mașina de la distanță. Cum a fost posibil | Shutterstock

O mașină electrică Volkswagen ID.4 a fost piratată de la distanță de o echipă de cercetători în securitate cibernetică, care a demonstrat că poate prelua controlul asupra mai multor funcții ale vehiculului. Hackerii au reușit să urmărească poziția exactă a automobilului, să asculte conversațiile din interior, să acceseze informații de pe telefonul conectat și chiar să controleze anumite funcții ale mașinii.

Hackerii au preluat de la distanță controlul unei mașini electrice Volkswagen

Vulnerabilitățile au fost provocate de o problemă a sistemului Bluetooth, potrivit informațiilor publicate de CyberNews și The Times.

Cercetătorii de la PCA Cyber Security, o companie specializată în securitate cibernetică, au demonstrat că pot compromite sistemele unui Volkswagen ID.4 în timpul unui experiment desfășurat într-un laborator din Budapesta.

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Demonstrația a fost prezentată publicației The Times, iar rezultatele au scos la iveală mai multe riscuri asociate tehnologiei folosite de automobilele moderne.

Cum au reușit hackerii să preia controlul asupra mașinii Volkswagen

Potrivit cercetătorilor, punctul de plecare a fost o vulnerabilitate a software-ului Bluetooth al automobilului. Aceasta le-a permis să obțină acces la sistemele mașinii și să își extindă ulterior nivelul de control.

Situația a fost agravată de faptul că un cont de administrator nu era protejat prin parolă. Astfel, după ce au pătruns în sistem, specialiștii au putut să își mărească privilegiile și să exploateze alte două vulnerabilități pentru a obține acces suplimentar.

Odată ce au preluat controlul, cercetătorii au demonstrat că pot modifica temperatura din interiorul mașinii, pot porni și opri ștergătoarele și pot controla trapa. De asemenea, au reușit să trimită mesaje persoanelor aflate în vehicul și să afișeze pe ecranul sistemului multimedia mesajul „hacked by PCA”.

Mai mult, echipa a demonstrat că poate transmite un mesaj vocal în habitaclu folosind funcția de transformare a textului în vorbire.

Hackerii au putut asculta conversațiile și accesa telefonul conectat la mașină

Una dintre cele mai îngrijorătoare descoperiri a fost posibilitatea de a accesa anumite informații de pe telefonul conectat la sistemul mașinii. Din cauza defecțiunii Bluetooth, cercetătorii au putut consulta mesajele text și lista de contacte a dispozitivului.

De asemenea, aceștia au demonstrat că pot înregistra conversațiile dintre șofer și pasager. Pentru acest lucru, au folosit un microfon instalat în vehicul, destinat comunicării cu serviciile de urgență.

Nici localizarea automobilului nu a reprezentat o problemă. Cercetătorii au reușit să urmărească poziția exactă a mașinii inclusiv în timpul deplasării, ceea ce arată cât de multe informații pot deveni vulnerabile atunci când sistemele digitale ale unui automobil sunt compromise.

Descoperirile ridică semne de întrebare cu privire la protecția datelor personale în cazul vehiculelor conectate la internet și echipate cu sisteme inteligente.

Volkswagen a început actualizarea mașinilor afectate, la 18 luni de la descoperirea vulnerabilităților

Potrivit companiei PCA Cyber Security, problema Bluetooth identificată în timpul cercetării a afectat mai mulți producători auto. Cu toate acestea, Volkswagen a trebuit să fie informat separat cu privire la vulnerabilitățile descoperite la nivelul sistemelor sale.

Producătorul german a început să lanseze actualizări software pentru sute de mii de automobile afectate la nivel mondial, însă intervenția vine la aproximativ 18 luni de la identificarea problemelor.

Daniela Parnishchev, șefa departamentului de evaluare a securității din cadrul PCA, a descris drept alarmant de lent răspunsul primit în urma raportării vulnerabilităților.

Într-o declarație pentru The Times, Volkswagen a transmis că nu a existat și nu există niciun risc pentru siguranța clienților sau a vehiculelor sale.

Trebuie menționat că exploatarea vulnerabilităților în condiții reale presupunea anumite limitări. Atacatorii trebuiau să se afle în raza de acoperire Bluetooth a automobilului, ceea ce ar fi însemnat, de exemplu, să se deplaseze în apropierea vehiculului vizat. În plus, era necesar ca mașina sau utilizatorul acesteia să fie determinat să accepte asocierea Bluetooth.

Numărul vulnerabilităților din industria auto este în creștere

Problema identificată la Volkswagen apare într-un context în care amenințările cibernetice asupra industriei auto devin tot mai numeroase.

Conform raportului PCA Cyber Security privind informațiile despre amenințările din industria auto, în al doilea trimestru al anului 2026 au fost descoperite 345 de vulnerabilități noi. Numărul reprezintă o creștere de 30% față de primul trimestru al aceluiași an.

Și situația vulnerabilităților cu severitate ridicată este îngrijorătoare. Numărul acestora a crescut de la 75 în primul trimestru la 161 în al doilea trimestru din 2026.

Cazul Volkswagen ID.4 demonstrează că, pe măsură ce automobilele devin tot mai conectate și integrează tehnologii digitale complexe, securitatea informatică devine o componentă esențială a protecției șoferilor și pasagerilor.