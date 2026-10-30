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Imagini cu un pilon al telegondolei din Sinaia, devenite virale. Ce s-a întâmplat cu instalația în urmă cu două luni

Imagini cu un pilon al telegondolei Sinaia au devenit virale, după ce în trecut ar fi fost sesizată aceeași problemă. Mai exact, un pilon s-a deplasat cu 27 se centimetri, ceea ce le-a determinat pe autorități să oprească telegondola pe tronsonul Cota 1000 - Cota 1400. Problemele, însă, ar continua.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 12:00 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 12:27
Imagini cu un pilon al telegondolei din Sinaia, devenite virale | Profimedia
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Pe rețelele de socializare circulă imagini cu un pilon care ar avea probleme de stabilitate. Filmarea a devenit virală și a scos la iveală aceeași problemă care a fost semnalată și în trecut.

Unul dintre pilonii telegondolei din Sinaia ar fi prezentat probleme de stabilitate

În imaginile filmate dintr-o mașină se vede că unul dintre pilonii telegondolei din Sinaia este înclinat și pare să aibă probleme de stabilitate. Reacțiile nu au întârziat să apară, de la comparația cu turnul din Pisa până la faptul că aceeași problemă a mai fost sesizată și în trecut. Unii oameni au reacționat în comentarii, spunând că le-ar fi frică să se plimbe cu telegondola.

În luna septembrie, telegondola din Sinaia a fost oprită, după ce a fost sesizată o problemă la unul dintre pilonii de susținere. Incidentul ar fi avut loc în urma unor lucrări pentru construcția unui hotel, atunci când un pilon s-a deplasat cu 27 de centimetri, potrivit tvr.info.ro.

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Funcționarea instalației a fost suspendată pentru siguranța turiștilor, iar Primăria a cerut expertize suplimentare.

O investigație a celor de la PressOne arată că pilonul ar fi prezentat probleme de stabilitate încă de la sfârșitul anului 2025. Potrivit lor, deplasarea pilonului ar fi început înainte de lucrările la hotel, iar după ce zona a devenit șantier, pilonul s-a deplasat de patru ori mai mult. În urma expertizei tehnice ar fi ieșit la iveală nereguli în executarea lucrărilor din apropiere.

Avarie electrică pe 1 august și turiști blocați în telegondolă în 2024

Pe 1 august 2026, instalațiile de transport pe cablu din Sinaia au fost afectate de o avarie electrică, după ce un copac a căzut peste liniile de alimentare, potrivit ⁠Observatorul Prahovean. Turiștii au fost evacuați în siguranță cu ajutorul motoarelor diesel. 150 de persoane care se aflau la Cota 14000 și Cota 2000 au avut nevoie de transport pentru a coborî.

În ianuarie 2024, zeci de turiști au rămas blocați în telegondola din Sinaia din cauza viscolului, potrivit romania.rferl.org, iar în ianuarie 2023 operatorul telegondolei a fost amendat de Protecția Consumatorilor cu 15.000 de lei.

Telegondola care face legătura între Cota 1400 și Cota 2000 nu a funcționat timp de aproape patru ore. Pe componentele instalației s-au acumulat gheață și chiciură, iar în timpul operațiunilor de degivrare s-au spart două role. Cu toate acestea, vânzarea biletelor a continuat pe toată durata întreruperii.

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