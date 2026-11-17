Dan-Constantin-Fulgeraș Manole, cunoscut drept „Fulgy de la Clejani”, revine în fața magistraților într-un nou dosar penal, fiind trimis în judecată pentru amenințare, după ce a anunțat live, pe un site de socializare, că a dat drumul la gaze și va arunca blocul în aer.

Dosarul vizează incidentul din 6 aprilie 2026, când tânărul a intrat în direct pe TikTok și a anunțat că a dat drumul la gaze, amenințând că va provoca o explozie în blocul din Sectorul 3 în care se afla. La momentul respectiv, intervenția autorităților a fost una de amploare. După ce Fulgy s-a baricadat în apartament și a refuzat dialogul, reprezentanții companiei de gaze au oprit alimentarea imobilului, iar luptătorii și negociatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) au intervenit în forță, imobilizându-l în dormitor și predându-l echipajelor medicale pentru internare într-o unitate de specialitate.

Conform SPYNEWS.ro, dosarul a fost înregistrat luna aceasta, iar primul termen încă nu a fost stablit de magistrați.



„La data de 6 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 11 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 23.00, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, un bărbat amenință că își va face rău, punând totodată în pericol și alte persoane. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, care au constatat că bărbatul s-a baricadat în locuință, manifestând un comportament agitat și refuzând orice formă de cooperare. De asemenea, la adresă s-a prezentat și un echipaj din cadrul companiei de distribuție a gazelor, care a procedat la sistarea alimentării, în vederea prevenirii oricărui pericol.



Totodată, a fost solicitat sprijinul negociatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au încercat să convingă persoana în cauză să renunțe la gestul său, însă, având în vedere riscul, în momentul oportun, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pătruns în locuință, acționând rapid și profesionist. Persoana a fost depistată în dormitor, în afara oricărui pericol și fără a prezenta urme de violență. Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale specializate, fiind transportat și internat într-o unitate medicală de profil”, se arăta în comunicatul transmis la acel moment de Poliția Capitalei.

Pedeapsă cu suspendare pentru tâlhărie și amendă de 5.000 de lei fiindcă a șofat drogat

Articolul continuă după reclamă

Pentru o faptă de tâlhărie comisă în iulie 2021 asupra unui jurnalist, Fulgy de la Clejani a primit doi ani de închisoare cu suspendare, iar anul acesta, după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor, a fost sancționat cu o amendă penală de 5.000 de lei — pe care nu a plătit-o, dar a scăpat și de transformarea acesteia în 200 de zile de detenție, așa cum prevedea sentința.

Fiindcă n-a achitat amenda, autoritățile au deschis un proces, cerând ca sancțiunea penală de 5.000 de lei să fie transformată în 200 de zile de pușcărie la Penitenciarul Rahova. Însă Judecătoria Sectorului 3 București a respins ca neîntemeiată sesizarea Biroului de Executări Penale, salvându-l încă o dată de la pușcărie pe artistul prins drogat la volan.



„Solutia pe scurt: În temeiul art. 586 Cod procedură penală, raportat la art. 63 Cod penal, respinge ca neîntemeiată, sesizarea Judecătorului delegat la Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București pentru înlocuirea pedepsei amenzii penale în cuantum total de 5000 lei (stabilită prin sistemul zilelor – amendă, corespunzătoare unui număr de 200 zile - amendă, înmulţite cu suma de 25 lei, aferentă unei zile – amendă) aplicată condamnatului MANOLE DAN-CONSTANTIN-FULGERAȘ (....) prin Sentinţa penală nr. 363/20.03.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în dosarul nr. 23441/301/2025, definitivă prin neapelare la data de 21.04.2026 cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității sau cu închisoarea. În temeiul art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Stabilește un onorariu parțial în cuantum de 220 de lei pentru apărător din oficiu, avocat Dincă Adelina Ioana, conform delegaţiei nr. 307981/14.09.2026 și dispune virarea sumei din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bucureşti. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea minutei prezentei hotărâri penale. Pronunţată, în condiţiile art. 405 alin. (1) Cod procedură penală, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 02.10.2026”, au decis magistrații.







Margherita de la Clejani, probleme cu drogurile la volan

Și fiica lăutarilor Viorica și Ioniță de la Clejani a avut probleme din cauza faptului că a șofat drogată. Ca și fratele ei, Margherita de la Clejani a primit o amendă penală. „Condamnă pe inculpata Manole Myriam-Margareta la pedeapsa de 40.000 de lei amendă penală (200 zile amendă x 200 lei/zi) pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art.336 alin.2 C.p.. (fapta din 23.05.2020). Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru care este necesar permis de conducere pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii”, preciza instanța, la momentul respectiv.



Conform SPYNEWS.ro, sora lui Fulgy a încercat anul acesta să obțină reabilitarea, însă judecătorii i-au respins cererea: „Respinge ca prematură cererea de constatare a reabilitării de drept formulată de petenta MANOLE MYRIAM-MARGARETA. Obligă petenta la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare”.