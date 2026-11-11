Mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca, scoasă la licitație, pentru datorii de peste 400.000 de euro

Afacerea cu panouri fotovoltaice îi aduce probleme majore omului de afaceri Călin Donca. Acesta este executat silit de clienți și nevoit să renunțe chiar la autoturismul autohton care i-a adus porecla „Milionarul cu Logan”.

Deși se afișa pe rețelele de socializare și în emisiuni TV la volanul unor bolizi de lux de tip Lamborghini sau McLaren, imaginea sa publică a explodat în momentul în care s-a filmat la volanul unui banal autoturism fabricat în România — mișcare de imagine ce i-a adus mii de aprecieri online.



Pe 17 noiembrie, însă, mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca va fi scoasă la licitație, după ce mai mulți clienți au obținut executarea silită a companiei sale, specializată în „energie verde”. Executarea silită a fost obținută de mai mulți clienți ai companiei sale din domeniul energiei verzi (Solera Energy Group SRL), care încearcă să recupereze sume importante de bani în urma unor contracte reziliate. Întrucât datoriile totale stabilite de instanță se ridică la aproximativ 400.000 de euro, executorii judecătorești vor trece, după vânzarea mașinii, la executarea altor bunuri: de la terenuri și clădiri, până la mobilierul de birou, imprimante și pixuri.

Hotărârile instanțelor

Executările vin pe fondul mai multor procese civile pierdute definitiv de omul de afaceri. Într-unul dintre dosare, instanța a obligat firma lui Donca la restituirea sumei de aproape 198.000 de lei pentru 68 de panouri fotovoltaice neconforme sau nelivrate, plus 5.000 de lei cheltuieli de judecată.

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„Constată desfiinţarea contractului nr. 310 din 05.04.2023 întrucât a operat rezoluţiunea ca urmare a notificării emise în data de 03.09.2024 cu efectul repunerii părţilor în situaţia anterioară. Obligă pe pârâtă să îi plătească reclamantului suma de 197.948,29 lei, reprezentând contravaloarea celor 68 de panouri fotovoltaice achiziţionate, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 310 din 15.03.2023. Obligă parte pârâtă către partea reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5000 lei, reprezentând onorariu avocat”, a decis instanța, conform SPYNEWS.ro.

Într-o altă speță, magistrații au dispus rezilierea contractelor și plată a peste 31.000 de lei plus dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată.

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ... în contradictoriu cu pârâta Solera Energy Group SRL. Dispune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare nr. 232/31.01.2023 şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii acestui contract. Dispune rezilierea contractului de închiriere nr. 232/31.01.2023. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumei de 31.138,46 lei, reprezentând preţ. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 5.772,11 lei, reprezentând dobândă legală penalizatoare, calculată de la data de 31.01.2023 până la data introducerii cererii, 11.10.2024, precum şi la dobândă legală penalizatoare, calculată asupra debitului principal în cuantum de 31.138,46 lei, în continuare, de la data de 12.10.2024, până la achitarea integrală a debitului principal. Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.932,74 lei, reprezentând taxă de timbru, şi 5.800 lei, prezentând onorariu avocat”, a decis instanța.



În total, datoriile se ridică la aproximativ 400.000 de euro. În aceste condiții, după vânzarea autoturismului autohton exdcutorii vor solicita scoaterea la licitație a altor bunuri, începând cu terenuri și clădiri și terminând cu panouri fotovoltaice, scaune, imprimante și pixuri. Totul, pentru a recupera sumele stabilite de instanță.