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Milioane de tentative de atac cibernetic în doar câteva ore. Site-uri și servicii online, închise de urgență în întreaga lume

Milioane de tentative de atacuri cibernetice vizează o vulnerabilitate critică PHP. Mai multe site-uri au fost scoase offline, iar alte breșe au fost raportate la nivel mondial. Ce se întâmplă cu ele acum?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 10:01 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 10:04
Milioane de tentative de atac cibernetic în doar câteva ore. Site-uri și servicii online, închise de urgență în întreaga lume | Shutterstock
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Guvernele și administratorii site-urilor web se grăbesc să remedieze vulnerabilitățile din tehnologiile care stau la baza unei mari părți a internetului. Atacatorii cibernetici au făcut milioane de încercări de a exploata o breșă critică într-o componentă esențială a site-urilor web, a declarat un important furnizor de servicii de securitate cibernetică.

Milioane de tentative de atacuri cibernetice în doar câteva ore

Doi oficiali europeni de rang înalt din domeniul securității cibernetice au declarat ulterior pentru POLITICO că, până în acel moment, hackerii întâmpinaseră dificultăți în exploatarea vulnerabilității.

Agențiile de securitate cibernetică din întreaga lume continuă să depună eforturi pentru a răspunde dezvăluirii publice, de miercuri, a unei vulnerabilități în PHP, un limbaj de programare fundamental pentru funcționarea internetului, utilizat de aproape 70% dintre site-uri.

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Matthew Prince, directorul executiv al Cloudflare, companie ale cărei servicii sunt folosite pe scară largă pentru protejarea site-urilor împotriva atacurilor cibernetice, a declarat într-o postare pe platforma X că a observat „milioane” de tentative de exploatare a vulnerabilității. Datorită vizibilității asupra traficului online, Cloudflare poate identifica activitățile suspecte și încercările de atac.

Potrivit lui Prince, compania a înregistrat mii de tentative în cele zece ore dinaintea anunțării publice a vulnerabilității, apoi zeci de mii în primele 45 de minute după dezvăluire și sute de mii în următoarele două ore. Ulterior, numărul acestora a ajuns la ordinul milioanelor.

Specialiștii avertizează că situația este complicată și de folosirea inteligenței artificiale în activitățile infracționale. Potrivit lui Prince, barierele de protecție implementate de principalii furnizori de inteligență artificială ar putea îngreuna tentativele de utilizare a acestor instrumente pentru exploatarea vulnerabilităților.

Într-un test realizat de un reporter POLITICO, ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, și Claude, creat de Anthropic, au refuzat să ofere instrucțiuni pentru exploatarea breșelor PHP. Cele două companii nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Mai multe site-uri, scoase temporar din funcțiune

Ca măsură de precauție, numeroase instituții guvernamentale europene și-au scos temporar site-urile din funcțiune. Joi dimineață, pagini oficiale franceze importante, inclusiv cele ale Ministerului Justiției și Autorității pentru Protecția Datelor, afișau în continuare mesaje care anunțau lucrări de mentenanță.

Între timp, alte incidente de securitate cibernetică au fost raportate în mai multe regiuni ale lumii. În Japonia, compania Capcom a confirmat expunerea a 11,77 milioane de înregistrări asociate conturilor, iar Onamae a identificat programe malițioase pe serverele unor clienți.

În India, State Bank of India (SBI) a descoperit pe dark web 3.897 de înregistrări ale clienților, în timp ce eMudhra s-a confruntat cu o problemă gravă de securitate a certificatelor digitale.

În Statele Unite, LiteLLM a distribuit o versiune compromisă a unui pachet software, Railway a semnalat posibila expunere a unor informații confidențiale ale clienților, iar SharkNinja a confirmat o breșă care a afectat site-ul său de asistență pentru clienți.

Totodată, cercetătorii au identificat hackeri care folosesc agenți de inteligență artificială pentru a viza peste 1.200 de site-uri. În mai mult de 100 de cazuri au fost raportate pătrunderi reușite în sistemele vizate.

Aceste incidente sunt distincte și nu există, pe baza informațiilor prezentate, dovezi că toate ar face parte dintr-o singură operațiune coordonată. Totuși, amploarea tentativelor și diversitatea vulnerabilităților evidențiază presiunea tot mai mare asupra organizațiilor care trebuie să își protejeze infrastructura digitală.

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