Momentul în care un tren lovește o macara prăbușită pe șine, în Brazilia. Imagini dramatice surprinse în São Paulo

Incident șocant în São Paolo, Brazilia! Un tren a lovit în plin o macara, chiar în timp ce se afla pe șine. Imaginile au făcut înconjurul lumii, iar impactul a fost unul devastator. Iată mai multe informații!

Momentul în care un tren lovește o macara prăbușită pe șine, în Brazilia. | Platforma X

În înregistrările distribuite online se poate observa brațul unei macarale, care se află pe linia ferată suspendată.

La scurt timp, trenul ajunge în zonă și lovește din plin structura metalică, iar componenta utilajului se desprinde și cade peste mașinile de pe stradă, provocând astfel daune materiale.

Accident între un tren și o macara, în Brazilia! Ce se știe despre urmările accidentului

Conform informațiilor, incidentul a fost surprins în Brazilia, pe 24 octombrie 2026, în zona de est a orașului São Paulo, în apropierea stației Camilo Haddad, de pe linia 15-Argintie. Clipul video distribuit în mediul online arată cum s-a petrecut totul, din mai multe unghiuri, astfel încât oamenii să poată observa toate detaliile producerii accidentului.

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Deocamdată, nu se știe dacă au existat sau nu multe victime, însă, judecând după imagini, nu pare să fi fost lovit cineva. De asemenea, nici cauza producerii accidentului nu este cunoscută, momentan.

Incidentul ridică, însă, întrebări cu privire la condițiile în care s-a produs prăbușirea utilajului și la măsurile de siguranță din zona lucrărilor.

Operatorul macaralei a fost rănit

În urma incidentului, operatorul macaralei a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluat de compania responsabilă de utilaj. Pasagerii aflați în tren au fost evacuați în siguranță, fără să fie raportate victime în rândul acestora.

De asemenea, potrivit informațiilor publicate de presa locală, structura prăbușită nu a lovit direct persoanele sau vehiculele aflate pe șosea în momentul impactului, deși mai multe obiecte și elemente din apropiere au fost afectate.

Circulația monorailului a fost întreruptă

Accidentul a dus la suspendarea temporară a circulației pe o porțiune a liniei 15-Prata, între stațiile Vila Prudente și São Lucas. Pentru preluarea călătorilor au fost puse la dispoziție autobuze de înlocuire.

Trenul implicat în coliziune a fost retras pentru verificări și reparații, iar autoritățile au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs prăbușirea macaralei.

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