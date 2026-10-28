Noi reguli pentru permisul de conducere, de la 6 noiembrie 2026. Ce afecțiuni medicale pot influența obținerea sau reînnoirea lui

Din 6 noiembrie 2026, intră în vigoare noi reguli pentru permisul auto. Află ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de vedere, afecțiuni psihice sau antecedente de dependență de alcool.

Noi reguli pentru permisul de conducere, de la 6 noiembrie 2026 | Profimediaimages.ro

Șoferii care vor să obțină sau să își reînnoiască permisul de conducere vor fi evaluați după noi reguli medicale, începând cu 6 noiembrie 2026. Modificările vizează persoanele cu probleme de vedere, anumite afecțiuni psihice, dar și pe cele cu antecedente de dependență de alcool. Un diagnostic nu va însemna automat pierderea dreptului de a conduce. În anumite situații, medicii vor putea acorda aviz favorabil, în funcție de starea de sănătate și de evoluția afecțiunii.

Noi reguli pentru permisul auto, de la 6 noiembrie 2026. Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de sănătate

Începând cu 6 noiembrie 2026, intră în vigoare noi reguli medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Modificările îi vizează pe șoferii cu probleme de vedere, anumite afecțiuni psihice sau antecedente legate de consumul de alcool. În unele situații, aceștia își vor putea păstra dreptul de a conduce, dacă medicii consideră că pot face acest lucru în siguranță.

Noile prevederi schimbă modul în care sunt evaluate anumite afecțiuni. Un diagnostic nu va duce automat la respingerea dosarului sau la refuzul reînnoirii permisului. În schimb, medicii vor analiza fiecare caz în parte și vor ține cont de efectele bolii asupra capacității de a conduce.

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Modificările sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 884 din 22 octombrie 2026. Actul actualizează normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea autovehiculelor, scrie infocons.ro.

Problemele de vedere, evaluate după criterii noi

Una dintre schimbările importante vizează examinarea oftalmologică. Pe lângă acuitatea vizuală și câmpul vizual, medicii vor lua în calcul și sensibilitatea la lumină puternică, vederea în condiții de lumină slabă, sensibilitatea la contrast și vederea dublă.

Sunt clarificate și condițiile în care persoanele care și-au pierdut vederea la un ochi pot obține sau reînnoi permisul. Pentru șoferii din grupa 1, care include motocicletele și autoturismele, pot exista excepții de la anumite cerințe vizuale. Acestea sunt posibile doar în condițiile prevăzute de norme și pe baza unui aviz medical de specialitate care confirmă că siguranța rutieră nu este pusă în pericol.

Afecțiunile psihice nu duc automat la pierderea permisului

Noile reguli aduc schimbări și în cazul persoanelor cu tulburări mintale. Textul actualizat se referă la afecțiuni grave sau persistente care pot afecta judecata, comportamentul și capacitatea de adaptare.

În astfel de situații, permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește dacă nu sunt îndeplinite condițiile medicale. Există însă și situații în care șoferul poate primi un aviz favorabil de la medicul specialist. Acesta poate stabili și controale periodice, în funcție de starea de sănătate a persoanei.

Ce se schimbă pentru șoferii cu probleme legate de consumul de alcool

Regulile privind consumul de alcool sunt și ele actualizate. Persoanele cu dependență de alcool sau cu alte tulburări asociate consumului pot obține ori reînnoi permisul dacă îndeplinesc condițiile medicale prevăzute de noile norme.

În anumite cazuri, acest lucru este posibil după o perioadă de abstinență și după confirmarea medicală a remisiunii. Ulterior, medicul curant poate stabili un program de monitorizare.

Evaluarea urmărește să stabilească dacă persoana poate conduce fără să pună în pericol propria siguranță sau pe cea a celorlalți participanți la trafic.

Medicamentele și drogurile pot influența dreptul de a conduce

Noile prevederi vizează și consumul de substanțe psihotrope, precum și medicamentele care pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță.

Persoanele dependente de astfel de substanțe nu pot obține permisul dacă nu îndeplinesc cerințele medicale. De asemenea, consumul unor medicamente care influențează atenția, reflexele sau capacitatea de reacție poate determina o evaluare medicală.

Acest lucru este important și pentru pacienții care urmează tratamente prescrise de medic. Faptul că un medicament este legal nu înseamnă automat că poate fi administrat înainte de a conduce fără riscuri. Șoferii trebuie să verifice prospectul și să discute cu medicul sau farmacistul dacă tratamentul le poate afecta capacitatea de a conduce.

Reguli mai stricte pentru șoferii de camioane și autobuze

Pentru șoferii profesioniști, care conduc vehicule din grupa 2, inclusiv camioane și autobuze, cerințele medicale rămân mai stricte.

Acest lucru ține cont de responsabilitatea suplimentară și de riscurile asociate conducerii unor vehicule de mari dimensiuni sau destinate transportului de persoane.

Modificările vizează în principal criteriile referitoare la vedere, tulburări mintale, consumul de alcool, droguri și anumite medicamente. Celelalte criterii medicale rămân neschimbate, potrivit informațiilor prezentate în actul normativ.

Ce trebuie să știe șoferii despre fișa medicală pentru permis

Pe lângă noile criterii, există câteva reguli practice pe care șoferii trebuie să le cunoască atunci când obțin sau își reînnoiesc permisul de conducere.

- Fișa medicală se obține de la o unitate autorizată. Pentru eliberarea acesteia sunt necesare examinări de specialitate. Adeverința emisă de medicul de familie nu înlocuiește fișa medicală auto completă.

- Verifică valabilitatea documentelor medicale. Fișa medicală auto are, de regulă, o perioadă de valabilitate limitată. În cazul persoanelor cu afecțiuni cronice, medicul poate recomanda controale mai frecvente sau anumite restricții.

- Reînnoirea permisului presupune îndeplinirea condițiilor medicale. Depunerea cererii înainte de expirarea documentului nu înlocuiește evaluarea medicală atunci când aceasta este necesară.

- Nu conduce cu permisul expirat. Nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni și poate complica situația în cazul unui accident.

- Cere explicații pentru restricțiile înscrise pe permis. De exemplu, anumite coduri pot indica obligativitatea purtării ochelarilor sau a lentilelor de corecție. Este important să știi ce înseamnă aceste mențiuni și ce obligații ai.

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