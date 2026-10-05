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Pământul, lovit de o furtună geomagnetică. NOAA confirmă fenomenul. Ce se întâmplă în următoarele zile

O furtună geomagnetică a afectat Pământul, iar specialiștii americani de la NOAA au confirmat fenomenul.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 18:36 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 18:41
Pământul, lovit de o furtună geomagnetică. Fenomenul, confirmat de NOOA | Profimediaimages.ro
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În ultimele 24 de ore, indicele Kp a ajuns la valoarea 6, corespunzătoare unei furtuni geomagnetice de nivel G2 – moderat. Activitatea geomagnetică va continua și pe parcursul zilei de 5 octombrie, însă intensitatea fenomenului este așteptată să scadă în zilele următoare.

Potrivit prognozei oficiale publicate de Space Weather Prediction Center (SWPC) din cadrul NOAA, cel mai ridicat indice Kp înregistrat într-un interval de trei ore, în ultimele 24 de ore, a fost 6, ceea ce corespunde nivelului G2 pe scara furtunilor geomagnetice, conform www.swpc.noaa.gov.

NOAA confirmă furtuna geomagnetică. Ce se întâmplă pe 5 octombrie

În cea mai recentă prognoză pentru perioada 5-7 octombrie 2026, specialiștii NOAA arată că pe 5 octombrie sunt așteptate în continuare condiții de furtună geomagnetică de nivel G1 – minor.

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Fenomenul este pus pe seama influenței unui flux de vânt solar de mare viteză provenit dintr-o gaură coronală cu polaritate pozitivă, conform www.swpc.noaa.gov.

O gaură coronală reprezintă o regiune din atmosfera exterioară a Soarelui în care câmpul magnetic permite particulelor încărcate să se deplaseze în spațiu cu viteze ridicate. Atunci când astfel de fluxuri ajung în apropierea Pământului și interacționează cu magnetosfera planetei, pot produce perturbări geomagnetice.

Ce se întâmplă în următoarele zile

Veștile sunt însă mai bune pentru zilele următoare. Conform prognozei NOAA actualizate pe 5 octombrie, activitatea geomagnetică este așteptată să scadă pe 6 și 7 octombrie. Pentru 6 octombrie, valorile prognozate ale indicelui Kp rămân sub pragul unei furtuni geomagnetice, iar pe 7 octombrie acestea ar urma să fie și mai reduse. Astfel, datele disponibile în acest moment nu indică o intensificare a fenomenului în următoarele două zile.

De asemenea, NOAA precizează că pentru perioada 5-7 octombrie nu sunt așteptate furtuni de radiații solare de nivel S1 sau mai mare. Probabilitatea producerii unui asemenea fenomen este estimată la doar 1% în fiecare dintre cele trei zile.

Nici în ceea ce privește întreruperile comunicațiilor radio nu sunt anticipate probleme importante. Probabilitatea unui eveniment de nivel R1-R2 este estimată la 5%, în timp ce riscul unui eveniment R3 sau mai puternic este de numai 1%, potrivit prognozei oficiale NOAA pentru următoarele trei zile.

Ce înseamnă o furtună geomagnetică de nivel G2

NOAA clasifică furtunile geomagnetice pe o scară de la G1 la G5, unde G1 reprezintă un fenomen minor, iar G5 unul extrem. Nivelul G2, înregistrat în ultimele 24 de ore, este clasificat drept „moderat”.

Potrivit www.swpc.noaa.gov, în timpul unui asemenea fenomen pot apărea alarme de tensiune în sistemele energetice aflate la latitudini ridicate, iar operatorii sateliților pot fi nevoiți să facă anumite corecții de orientare. Pot exista, de asemenea, perturbări ale propagării undelor radio la frecvență înaltă în zonele aflate la latitudini mari.

Un alt efect spectaculos al activității geomagnetice îl reprezintă apariția aurorelor la latitudini mai joase decât în mod obișnuit. În cazul furtunilor G2, NOAA arată că aurora a fost observată în trecut până la latitudini geomagnetice de aproximativ 55 de grade.

Pot furtunile geomagnetice să provoace stări de rău?

În spațiul online, furtunile geomagnetice sunt uneori asociate cu dureri de cap, oboseală, amețeli, tulburări de somn sau modificări ale tensiunii arteriale. În prezent însă, nu există suficiente dovezi științifice solide pentru a afirma că o furtună geomagnetică de acest tip provoacă în mod direct asemenea simptome în rândul populației.

Efectele confirmate și urmărite de instituțiile specializate precum NOAA sunt în principal cele asupra infrastructurii tehnologice, comunicațiilor radio, sateliților, sistemelor electrice și apariției aurorelor.

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