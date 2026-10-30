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Povestea unei influencerițe din România, abandonată de mamă la spital. Ce a trăit apoi într-un centru de plasament

Influencerița din România, cunoscută ca și "Vasile" în mediul online, a povestit cum a fost părăsită de mama sa la vârsta de 6 ani.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 08:49 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 08:55
Povestea unei influencerițe din România, abandonată de mamă la spital. Ce a trăit apoi într-un centru de plasament | captura instagram/facebook
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Cu toate că pe internet este amuzantă, postează conținut umoristic, dar și informații utile din sala de sport, Mihaela, căci ăsta este numele său adevărat, a povestit totul despre cea mai mare traumă a sa.

Povestea unei influencerițe din România, abandonată de mamă la spital

A fost părăsită de mama sa la vârsta de doar 6 ani, atunci când a fost lăsată în spital. Bolnavă și singură, și-a dorit să caute sprijin în oamenii din jurul său. Mihaela a povestit că n-a simțit niciodată invidie sau ură pe cei care aveau familii, cu toate că ea era singură.

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De-a lungul timpului, și-a construit o imagine în mediul online, o combinație între sport și comedie. Deși pare mereu cu zâmbetul pe buze, oamenii care o urmăresc nu au știut niciodată până acum povestea sa de viață.

Deși spune că în adolescență a încercat să-și găsească mama, a avut mult prea puține informații despre ea pentru a-i da de urmă. În final, a încetat să mai afle cine este, chiar dacă dorul de aceasta nu s-a stins niciodată.

"Și uite că, în ciuda unui trecut nu tocmai roz, am crescut și m-am făcut mare! Sper ca povestea mea, pe care m-am gândit luni întregi dacă să o împărtășesc sau nu, să vă inspire și să vă dea curaj să mergeți mai departe, chiar și atunci când viața vă mai dă, din senin, câte o palmă.", a scris influencerița pe contul său personal.

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Cine este Mihaela, influencerița părăsită de mamă în copilărie

În mediul online este cunoscută ca și "Vasile", un alter ego pe care și l-a dat singură în urma unor comentarii negative pe care le-a primit de la urmăritori. Deși ar fi putut să transforme ideea într-o ceartă, Mihaela a decis să construiască în jurul acestui personaj care acum este extrem de îndrăgit de internauți.

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Mihaela are mii de urmăritori pe paginile sale personale și oferă sfaturi gratuite pe fiecare cont al său, despre cum să-ți îmbunătățești stilul de viață și să optezi pentru mișcare în viața de zi cu zi.

În urma informațiile despre viața sa personală, Mihaela a primit multe comentarii și aprecieri, iar de acum, imaginea sa este văzută cu alți ochi de către cei care o îndrăgesc.

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