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Probleme în instanță pentru copiii lui Adrian Mititelu. Ce li se reproșează în afacerea imobiliară!

Un amplu proiect imobiliar planificat de Adrian și Gabriela, copiii patronului de la FC U Craiova 1948, întâmpină obstacole majore în instanță. Dezvoltatorii se confruntă simultan cu un proces civil deschis de un vecin nemulțumit și cu riscul unei executări silite venite din partea ANAF.

Autor: Narcis Voica
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 18:00
Adrian Mititelu, flancat de cei doi copii | facebook.com
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Administratorul unei companii cu vechime, care deține un sediu vecin terenurilor vizate și are aproape 200 de angajați (cu activități în domenii diverse, de la materiale de construcții și transporturi, până la reciclarea deșeurilor), i-a chemat în judecată pe Adrian Mititelu Jr., pe sora sa, Gabriela, și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj.


Reclamantul contestă în instanță încheierea de carte funciară aferentă proiectului și reproșează că nu ar fi respectate anumite condiții impuse clădirilor din zonă.

Investiția vizată este una de amploare: pe un teren de aproape 18.000 de metri pătrați, frații Mititelu intenționează să ridice un ansamblu imobiliar format din 16 clădiri (locuințe colective, spații comerciale și parcări subterane), certificatele de urbanism permițând regimuri de înălțime de până la 11 etaje.

ANAF și un creditor, pe urmele terenurilor

Pe lângă contestația venită din partea vecinilor, situația juridică este complicată și de o procedură de executare silită. Conform documentelor obținute de jurnaliștii SPYNEWS.ro, Fiscul și un bărbat din Craiova cer executarea silită a terenurilor destinate proiectului imobiliar.

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Pe numele proprietarilor Adrian Gigi Mititelu și Liana Gabriela Badea Mititelu au fost înscrise mențiuni privind „începerea urmărimii silite în condițiile Codului de procedură fiscală” în favoarea ANAF (prin AJFP Dolj), dar și a unui creditor persoană fizică, punând astfel sub semnul întrebării viitorul megaproiectului imobiliar dacă datoriile nu vor fi achitate.

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