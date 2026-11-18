Problemele financiare se țin lanț de Radu Ștefan Cârstea, cunoscut drept Lino Golden. După ce a fost obligat de judecători să acopere din propriul buzunar datoriile primei sale firme intrate în faliment, artistul se luptă acum să salveze de la dezastru singura societate comercială care i-a mai rămas, fiindcă și aceasta are probleme financiare mari.

Artistul a înființat în 2018 firma Lino Golden SRL, cu sediul în județul Brașov, însă firma a înregistrat numai pierderi. Lichidatorul judiciar a cerut ca Lino Golden să plătească datoriile societății și, în aceste condiții, artistul a ajuns în fața judecătorilor, care l-au obligat să achite aproape 98.000 de lei. „Admite cererea de atragere a răspunderii patrimoniale formulată de către reclamantul lichidator judiciar ZENIT MANAGEMENT S.P.R.L. & ZENIT MANAGEMENT S.P.R.L. — FILIALA TIMIŞ, desemnat să administreze procedura falimentului debitoarei LINO GOLDEN MUSIC S.R.L., în contradictoriu cu pârâtul CÂRSTEA RADU ŞTEFAN. Obligă pârâtul CÂRSTEA RADU ŞTEFAN să suporte pasivul debitoarei LINO GOLDEN MUSIC S.R.L., respectiv suma de 97.966,00 lei. Dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Naţional Al Registrului Comerţului, la momentul la care hotărârea va rămâne definitivă. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare şi care se depune la Tribunalul Braşov”, a decis instanța.

Cea de-a doua firmă a artistului, Booking Lino Golden SRL, care are sediul în județul Ilfov, are același profil de activitate ca și cea falimentată: organizarea de spectacole și de activități artistice. În 2025, față de 2024, singura firmă cu care a mai rămas artistul a înregistrat o scădere semnificativă a cifrei de afaceri și o scădere puternică a rezultatului net, trecând de la profit la pierdere.

Datorii de peste 382.000 de lei

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Conform documentelor publice, firma lui Lino Golden a avut în 2024 o cifră de afaceri de peste 251.000 de lei și un profit de aproape 23.000 de lei. Anul trecut, însă, cifra de afaceri a scăut ușor, la 201.000 de lei, iar artistul a trecut de la profit la o pierdere la aproape 73.000 de lei. Pe lângă pierderile mari, Lino Golden a declarat la ANAF datorii de peste 382.000 de lei.

