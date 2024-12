Rezultate Loto, 12 decembrie 2024. S-a câștigat premiul de categoria I în valoare de peste 100 000 de euro

Loteria Română a organizat joi, 12 decembrie 2024, noi extrageri Loto, iar rezultatele au fost afișate pe a1.ro!

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile de mai jos, inclusiv numerele câștigătoare de joi 12.12.2024, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Citește și: A câștigat la loto, iar acum își caută o soție care să îi cheltuie banii. Cum vrea multimilionarul să fie femeia de lângă el

S-a câștigat premiul de categoria I în valoare de peste 100 000 de euro

Articolul continuă după reclamă

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 Decembrie 2024, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 519.397,36 lei (peste 100.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agenția 74-100 din București, sector 4 și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 24,50 de lei.

Acesta este al șaptelea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 8.12.2024 și a fost în valoare de 1.622.010,08 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Rezultatele loto, joi, 12 decembrie 2024: Numerele câștigătoare la extragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Află numerele câștigătoare la loto d joi 12 decembrie, în rândurile următoare:

Rezultate Loto la Joker joi 12 decembrie 2024: 23, 10, 42, 45, 30 + 11

Rezultate Loto la Noroc Plus joi 12 decembrie 2024: 7, 2, 2, 3, 7, 7

Rezultate Loto la Super Noroc joi 12 decembrie 2024: 3, 7, 4, 6, 4, 3

Rezultate Loto la Noroc joi 12 decembrie 2024: 5, 4, 1, 8, 0, 9, 4

Rezultate la Loto 5 din 40 joi 12 decembrie 2024: 27, 33, 25, 7, 31, 1

Rezultate la Loto 6 din 49 joi 12 decembrie 2024: 31, 20, 9, 23, 28, 10

Premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat ultima dată în data de 8 decembrie 2024

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 8.12.2024 și a fost în valoare de 1.622.010,08 lei.

La tragerea Loto 6/49 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.622.010,08 lei (peste 325.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro și a fost completat cu schema redusă cod 59, în total 112 variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, prețul biletului fiind de 787,50 de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-au înregistrat două premii de categoria I în valoare de 875.871,50 de lei (aproximativ 176.000 de euro) fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Târgoviște și pe bilete.loto.ro. Tot la Loto 5/40, la categoria a II-a, s-au mai înregistrat două câștiguri în valoare de 91.468,60 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Curtea de Argeș și din Pitești.

Report Loto, 12 decembrie 2024. Câștiguri în valoare de peste 1,52 milioane de lei la extragerile de joi. Ce sume au rămas în joc

Duminica, 15 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 12 decembrie, Loteria Romana a acordat 18.282 de castiguri in valoare totala de peste 1,52 milioane de lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,89 milioane de lei (peste 2,39 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,56 milioane de lei (peste 1,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de aproximativ 442.200 de lei (peste 88.900 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 184.200 de lei (peste 37.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 52.900 de lei (peste 10.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 70.700 de lei.