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Roboții umanoizi se vând deja online. Cât costă să ai unul acasă și ce știe să facă

Roboții umanoizi au ajuns deja la vânzare online. Cât costă, cine domină piața și ce pot face roboții care promit să schimbe viitorul.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 15:16 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 15:18
Roboții umanoizi se vând deja online. Cât costă să ai unul acasă și ce știe să facă | Shutterstock
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Roboții umanoizi au început să iasă din laboratoarele companiilor de tehnologie și să ajungă pe piața comercială. Unele dintre aceste dispozitive pot fi deja găsite online, inclusiv pe platforme precum Amazon, unde prețurile pornesc de la zeci de mii de dolari. În același timp, industria se dezvoltă într-un ritm spectaculos, iar cele mai recente estimări arată o creștere uriașă a numărului de roboți livrați la nivel mondial.

Roboții umanoizi se vând deja online

Potrivit celor mai recente date publicate de IDC, producătorii de roboți umanoizi au livrat aproape 25.000 de unități în prima jumătate a anului 2026. Cifra reprezintă o creștere de 432,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Și veniturile industriei au crescut puternic. Companiile din domeniu au obținut în primele șase luni ale anului peste 740 de milioane de dolari, cu 322,7% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

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Piața roboților umanoizi crește de la o lună la alta

Cifrele privind dimensiunea exactă a pieței diferă în funcție de compania de analiză, însă toate indică aceeași tendință: industria roboților umanoizi se află într-o perioadă de expansiune accelerată.

Smart Analytics Global a estimat că în prima jumătate a anului 2026 au fost livrate aproximativ 19.100 de unități, în creștere cu 272% față de anul anterior.

O altă estimare, realizată de Counterpoint, a indicat aproximativ 22.000 de roboți umanoizi, ceea ce ar însemna o creștere de aproape 300%.

Cea mai recentă cifră vine de la IDC: aproape 25.000 de unități.

Deși estimările nu coincid, există un aspect asupra căruia cele trei analize sunt de acord: producătorii chinezi domină detașat piața.

Potrivit IDC, furnizorii chinezi au produs peste 95% dintre roboții umanoizi livrați la nivel mondial în prima jumătate a anului 2026.

Mai mult, aproximativ 78% dintre roboții livrați au ajuns la clienți din China, adică peste 19.000 de unități. Este o creștere de 426,3% față de anul trecut, scrie Forbes.

În clasamentul producătorilor, compania chineză Agibot se află pe primul loc. Potrivit IDC, aceasta a livrat peste 8.600 de roboți umanoizi în primele șase luni ale anului, reprezentând aproximativ 35% din piața globală.

Estimările anterioare au indicat cifre ușor diferite, dar au păstrat aceeași ordine. Smart Analytics Global a atribuit companiei aproximativ 8.400 de unități și o cotă de piață de 44%, în timp ce Counterpoint a estimat aproape 9.700 de unități și o cotă de 43%.

Roboții umanoizi pot fi cumpărați deja online

Expansiunea industriei se vede și în comerțul online. În prezent, roboții umanoizi pot fi găsiți pe platforme precum Amazon, unde unele dintre modelele disponibile costă în jur de 18.000-22.000 de dolari.

Prețul poate crește însă foarte mult în cazul roboților mai avansați, unele dispozitive ajungând la peste 200.000 de dolari.

Pentru moment, astfel de roboți sunt departe de a fi un produs obișnuit pentru orice locuință. Mulți sunt utilizați în cercetare, dezvoltare, instruire sau în proiecte industriale. Totuși, faptul că pot fi cumpărați direct online arată cât de mult s-a schimbat piața într-un timp foarte scurt.

Ce pot face roboții umanoizi

Roboții umanoizi sunt dezvoltați pentru a se deplasa și a interacționa în spații concepute pentru oameni. Cu ajutorul inteligenței artificiale, al senzorilor și al sistemelor de recunoaștere a mediului, aceștia pot învăța să execute diferite sarcini, să manipuleze obiecte și să lucreze în medii în care, până acum, era nevoie de intervenția unei persoane.

Industria urmărește ca acești roboți să poată fi utilizați în fabrici, depozite, servicii și, în viitor, chiar în locuințe.

Forbes subliniază însă că cifrele spectaculoase privind livrările trebuie privite cu atenție. O parte importantă a roboților ajunge în China, inclusiv în cadrul unor programe de instruire și dezvoltare a inteligenței artificiale fizice. Prin urmare, numărul mare de unități livrate nu înseamnă neapărat că milioane de consumatori folosesc deja roboți umanoizi în viața de zi cu zi.

2027 ar putea fi însă anul în care această industrie va face următorul pas, iar roboții umanoizi vor începe să fie folosiți într-un număr tot mai mare de activități reale. De la dispozitive extrem de scumpe, destinate cercetării, până la produse care pot fi comandate online, tehnologia se apropie treptat de casele consumatorilor.

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