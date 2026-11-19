SUA au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în Europa, înainte de Crăciun. Piețele festive, centrele comerciale și locurile aglomerate sunt considerate posibile ținte ale unor atacuri.

România, inclusă într-o alertă de securitate emisă de SUA înainte de Crăciun. Ce îi îngrijorează pe americani | Shutterstock

România, inclusă în contextul unei alerte de securitate emise de Statele Unite pentru Europa, înaintea sărbătorilor de iarnă.

România, inclusă într-o alertă de securitate emisă de SUA înainte de Crăciun

Ambasadele americane le recomandă cetățenilor SUA să fie atenți în locurile aglomerate și să urmărească informațiile oficiale, în condițiile în care piețele de Crăciun, evenimentele publice, centrele comerciale și nodurile de transport pot deveni ținte pentru grupări teroriste sau infractori.

Avertismentul transmis de reprezentanțele diplomatice americane în Europa îi îndeamnă pe cetățenii Statelor Unite să manifeste vigilență suplimentară în perioada sărbătorilor. Într-o declarație referitoare la alerta pentru Regatul Unit și restul Europei, Ambasada SUA la Londra a precizat că oamenii ar trebui să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor și să acorde importanță siguranței personale.

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Potrivit comunicatului, adunările mari și evenimentele publice pot reprezenta „o oportunitate” pentru grupările teroriste și pentru infractori. Printre locurile care ar putea fi vizate se numără obiectivele turistice, târgurile și piețele, gările și alte centre de transport, centrele comerciale, lăcașurile de cult și spațiile publice frecventate de un număr mare de persoane.

Recomandarea este ca americanii să acorde o atenție deosebită festivalurilor și evenimentelor organizate cu ocazia sărbătorilor, precum și oricăror locuri în care se adună mulțimi. Mesajul nu indică o amenințare concretă sau un atac iminent într-o anumită țară, ci atrage atenția asupra riscurilor generale asociate perioadei aglomerate de dinaintea Crăciunului.

Ambasada SUA a avertizat, de asemenea, că în Europa sunt posibile perturbări ale transportului și ale activităților cotidiene. Comunicatul amintește că, în cursul acestei luni, amenințări false cu bombă au vizat transportul aerian civil în mai multe țări europene, provocând întârzieri și perturbări ale zborurilor, arată https://www.aa.com.tr/tr.

Ce li se recomandă cetățenilor americani

Cetățenilor americani care călătoresc în străinătate li se recomandă să urmărească presa locală și anunțurile autorităților, pentru a afla despre incidente sau evoluții care le-ar putea afecta deplasările. De asemenea, Departamentul de Stat îi îndeamnă să se înscrie în programul Smart Traveler Enrollment Program (STEP), prin care pot primi actualizări de securitate și informații despre destinația în care se află.

În acest context, România se află în aria geografică europeană la care face referire avertismentul general. Totuși, comunicatul citat nu anunță o amenințare specifică la adresa țării noastre și nici nu indică locații românești vizate. Mesajul principal al autorităților americane este unul de precauție: atenție sporită în spațiile aglomerate, informare din surse oficiale și planificarea prudentă a călătoriilor în perioada sărbătorilor. Avertismentul are caracter preventiv și nu confirmă existența unui pericol iminent într-o anumită țară europeană.