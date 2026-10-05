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România – Suedia, diseară, LIVE la Antena 1 și în AntenaPLAY. Ora la care începe meciul decisiv pentru tricolori

România – Suedia se joacă în această seară la Antena 1, iar peste 50.000 de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională. Ce se întâmplă cu Asia Express?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 08:48 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 09:19
România – Suedia, diseară, LIVE la Antena 1 și în AntenaPLAY. Ora la care începe meciul decisiv pentru tricolori | Shutterstock/AI
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Unul dintre cele mai așteptate meciuri de fotbal are loc chiar în această seară. România întâlnește Suedia într-un duel care se anunță spectaculos, iar partida poate fi urmărită în direct la Antena 1 și în AntenaPLAY. Peste 50.000 de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională pentru confruntarea dintre cele două naționale.

România – Suedia, în această seară la Antena 1

Meciul dintre România și Suedia este unul dintre principalele evenimente sportive ale serii. Arena Națională va fi animată de zeci de mii de suporteri, care vor crea atmosfera specifică marilor partide ale echipei naționale.

Telespectatorii care nu ajung pe stadion pot urmări confruntarea de acasă, în direct la Antena 1, dar și în AntenaPLAY. De la ora 21:00 începe „Studio de meci”, iar de la 21:45 este programată transmisiunea partidei România – Suedia.

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Miza și atmosfera de pe stadion promit o seară importantă pentru fotbalul românesc, iar toate reacțiile și momentele importante ale confruntării vor putea fi urmărite în direct.

Asia Express nu se difuzează în această seară

Schimbarea din programul Antena 1 îi vizează și pe fanii emisiunii „Asia Express”. Întrucât România – Suedia este transmis în direct în această seară, cel mai dur reality show din România nu va fi difuzat luni, 5 octombrie.

Telespectatorii care urmăresc aventurile concurenților de pe Drumul Mătăsii trebuie să aștepte pentru un nou episod.

Așadar, în această seară, fotbalul ocupă locul principal în grila Antena 1. De la ora 21:00, telespectatorii sunt așteptați la „Studio de meci”, iar de la 21:45 pot urmări în direct confruntarea România – Suedia, atât la televizor, cât și în AntenaPLAY.

Pentru fanii „Asia Express”, episodul din această seară este înlocuit de transmisiunea sportivă, iar emisiunea revine ulterior.

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