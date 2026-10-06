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Românii, din nou alături de echipa natională. Meciul cu Suedia, lider de audiență şi record în acest sezon de Nations League

Peste 50.000 de fani pe Arena Naţională și milioane de români ȋn faţa televizoarelor au urmărit cu sufletul la gură duelul din etapa a patra din Liga Naţiunilor.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 10:24 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 10:25
Românii, din nou alături de echipa natională. Meciul cu Suedia, lider de audiență şi record în acest sezon de Nations League | Sport Pictures
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Peste 50.000 de fani pe Arena Naţională și milioane de români ȋn faţa televizoarelor au urmărit cu sufletul la gură duelul din etapa a patra din Liga Naţiunilor, partida România – Suedia, rezultat 0-1, impunându-se ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public şi înregistrând un record de audiență în acest sezon de Nations League.

Românii, din nou alături de echipa natională

Astfel, cel de-al patrulea meci al României în Nations League 2026, România – Suedia, transmis aseară în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, în intervalul 21.45 – 23.38, a condus clasamentul audiențelor, înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 10.4 puncte de rating şi 42.4% cotă de piaţă în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 3.9 puncte de rating şi 16% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 11.1 puncte de rating şi 35.7% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.4 puncte de rating şi 10.8% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 9.8 puncte de rating şi 32.5% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.4 puncte de rating şi 11.3% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:15, aproape 2 milioane de telespectatori urmăreau „tricolorii” lui Gică Hagi.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 22.7% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.7 puncte de rating și 28.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Aseară, România a pierdut și cea de-a patra confruntare din Liga Naţiunilor, cu Suedia, pe teren propriu, rezultat 0-1, golul lui Viktor Gyokeres din minutul 13 fiind cel care a făcut diferenţa, ȋn faţa unei greșeli a căpitanului României, Nicolae Stanciu. Florin Tănase și Nicolae Stanciu au ratat cele mai mari ocazii ȋn repriza secundă, ȋnsă rezultatul a rămas neschimbat. Pentru căpitanul României, Nicolae Stanciu, meciul a venit și cu două borne importante: acesta a devenit al optulea fotbalist din istoria echipei naţionale a României care ajunge la cel puţin 90 de apariţii ȋn tricoul naţionalei, dintre care 34 cu banderola de căpitan.

Pentru „tricolorii” lui Gică Hagi urmează acum o pauză de o lună de zile, până ȋn noiembrie, când vor disputa ultimele 2 meciuri, cu Polonia, acasă, pe 14 noiembrie, şi în deplasare, în Bosnia, pe 17 noiembrie, confruntări care vor fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

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