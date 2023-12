Tăierea porcului 2023. Motivul pentru care se taie porcul în fiecare an pe data de 20 decembrie

Ziua de Ignat este o zi cu însemnătate mare pentru români. În data de 20 decembrie are loc o tradiție specială care se păstrează din bătrâni an de an. Iată de ce sunt sacrificați porcii în această zi.



Tăierea porcului este un eveniment recunoscut pentru începutul sărbătorilor de iarnă cu adevărat. După sărbătoarea Sfântului Nicolae, oamenii aleg să taie porcul pentru a avea timp de toate pregătirile speciale pentru Crăciun. Evenimentul este o tradiție păstrată an de an, obiceiul fiind ca toată lumea să taie porcul pe data de 20 decembrie. Ziua poartă numele de Igantul porcilor, iar oamenii țin cont de această zi cu drag. Ritualul tăierii porcului în această zi datează cu o perioadă foarte lungă de timp în urmă, și anume, mai exact din anul 106 d.Hr. Tradiția a început să prindă contur, totuși, într-un context cu totul diferit. La aceea vreme, sărbătoarea Crăciunului nu era atât de cunoscută, iar oamenii tăiau animalele oricând aveau nevoie pentru a supraviețui. Conform Observator News, în fiecare an pe data de 20 decembrie porcii sunt sacrificați pentru ca oamenii să aibă mâncare proaspătă în perioada sărbătorilor. +2 Mai multe fotografii Mai multe informații despre acest subiect sunt disponibile aici. Daniel Ghiță, fost luptător K1, a sărit la bătaie în Parlament. Ce s-a întâmplat și cine l-a provocat să reacționeze...

