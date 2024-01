Top cele mai urmărite seriale din AntenaPLAY în 2023. Ce titluri se află pe primele poziții

Anul 2023 a fost unul al serialelor și al filmelor bazate pe povești pline de suspans, drame și comedii uimitoare disponibile în AntenaPLAY. Abonații platformei s-au putut bucura de diversitate și de seriale de renume atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Iată care este topul celor mai urmărite seriale din AntenaPLAY pentru anul anterior.

În anul 2023, abonații platformei au demonstrat preferințe către produsele exclusive, disponibile doar în AntenaPLAY, dar și către producții de renume din întreaga lume.

Iubitorii de seriale au avut parte de povești fascinante și de personaje de neuitat în 2023, iar în privința serialelor românești, aceștia trebuie să știe că poveștile vor continua și în 2024 fără îndoială.

În utlimii ani, industria cinematografiei a avut un real succes atât la nivelul țării noastre, cât și la nivel internațional, acest aspect putând fi observat în numărul mare de vizionări pe care le au cele mai noi filme și seriale apărute.

Iată cum arată topul celor mai urmărite seriale disponibile în AntenaPLAY în anul 2023.

Cele mai vizionate seriale disponibile în 2023 în platforma AntenaPLAY

1. Lia – Soția soțului meu

Lia e o tânără de 20 de ani, fiică de profesor, care e nevoită, în urma pierderii tatălui său, să renunţe la cel mai mare vis al ei, acela de a urma cursurile celebrei şcoli de balet de la Moscova. Fără niciun alt sprijin, Lia decide să vină la singura ei rudă, mătuşa ei, care lucrează pe domeniul Vornicu, unde îl va întâlni pe Petru.

Serialul Lia - Soția soțului meu aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se lovește de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit?

2. Lasă-mă, îmi place! Camera 609

Serialul românesc Lasă-mă, îmi place! Camera 609, o adaptare după producţia turcească Room 309, are în prim-plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire.

Tot în prim-plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament. Desigur, moștenirea este foarte dorită de unii și extrem de dorită de alții, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.

3. Bravo, tată!

Serialul de comedie Bravo, tată! spune povestea a patru bărbați din medii complet diferite, care devin prieteni prin prisma grădiniței pe care copiii lor o frecventează. Un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații.

4. O poveste cu zâne

Serialul turcesc spune povestea lui Zeynep (Alina Boz), o fată frumoasă care a avut o copilărie plină de greutăți, alături de un tată neimplicat și alcoolic. De ziua ei găsește o geantă plină cu bani și, împreună cu iubitul ei, Alp (Baran Bölükbasi), decid să o ia. Cei doi au un accident, iar Zeynep are de ales: fie rămâne și îi salvează viața lui Alp, fie pleacă cu banii.

5. Secret Obsession

Inés (Alexandra Jiménez) e o femeie în vârstă de 42 de ani, care decide, într-un moment complicat, să se scufunde în mare, pentru a-și pune capăt vieții. Salvatorul ei, Hugo (Fernando Lindez), e un adolescent de care se îndrăgostește obsesiv. În eforturile de a preveni pe oricine să intervină în această relație interzisă, Inés va fi ghidată de propriile impulsuri și nu va ezita să ia decizii radicale, care vor afecta iremediabil pe toți cei din jurul ei, trimițându-i pe cei implicați într-o spirală de evenimente grave, trădări și moarte.

Secret Obsession (Escándalo, relato de una obsesión) e povestea unei iubiri interzise, care arată căderea progresivă a personajului Inés, pradă a propriilor obsesii, în locul rațiunii.

6. Hotel Portofino I

Italia, vara anului 1926. Bella Ainsworth, co-proprietarul încântătorului hotel Portofino, recent deschis, duce lipsă de personal, iar banii sunt puțini. Încearcă să le fie alături copiilor ei, Lucian și Alice, care au rămas cu traume în urma războiului. Cecil, soțul Bellei, vrea să aranjeze o căsătorie pentru Lucian, de pe urma căreia vor avea de câștigat, iar viitorul familiei va fi asigurat. Curând, Bella va afla cât de departe e dispus să meargă soțul ei.

7. Prison Island

O insulă liniștită se transformă într-o închisoare atunci când este invadată de un grup de activiști înarmați. Locuitorii coastei Brittanny sunt luați ostatici, cu excepția a cinci persoane. Totul este organizat, dar motivele operațiunii lor rămân secrete: cine sunt, ce vor, cine îi poate opri?

8. No Boundaries

Duan Mu Cui e o zeiță trimisă pe tărâmul muritorilor, pentru a învinge forțele răului. Zhan Yan, ofițer imperial, primește ordin să se alăture zeiței în aventura sa. Cei doi își unesc forțele și pornesc într-o călătorie fabuloasă, plină de provocări, în care iubirea va apărea când se așteaptă mai puțin.

9. Golden Boy

Destinul a două surori le aduce pe acestea în calea moștenitorului unui imperiu de bijuterii, deținut de familia Korhan, în care minciuna, trădarea și secretele își spun cuvântul. Halis este proprietarul imperiului de bijuterii și capul familiei Korhan. Ferit (Mert Ramazan Demir), protagonistul serialului, este cel mai tânăr nepot al magnatului, care s-a întors acasă după ce a studiat în străinătate.

Tânăr rebel și nepăsător, Ferit ajunge să nu mai fie tolerat de către Halis, care a delegat-o pe Ifakat (nora sa rămasă văduvă), să îi găsească o mireasă bună lui Ferit. Viețile celor două surori, Suna și Seyran, se schimbă pentru totdeauna atunci când, înainte să aibă loc logodna dintre Ferit și Suna, acesta se întâlnește din greșeală cu Seyran, protagonista serialului, și se simte atras de ea instantaneu. Trădările, minciunile, secretele și planurile de răzbunare își fac simțită prezența mai mult ca niciodată.

10. The Secret Life of My Secretary

The Secret Life of My Secretary este un serial coreean care spune povestea personajelor principale, Do Min Ik și Jung Gal Hee. Director la T&T Mobile Media, Do Min Ik este un perfecționist inteligent cu o inimă de piatră, care depinde de secretara lui, Jung Gal Hee, mai mult decât ar trebui. Aceasta duce la bun sfârșit fiecare sarcină dată de șeful ei, iar temperamentul vulcanic pe care îl are o determină să nu ezite în a spune mereu ceea ce gândește.

Ce se întâmplă când Do Min Ik își pierde abilitatea de a recunoaște fețele oamenilor, iar singura pe care o vede e însăși Jung Gal Hee? Ar fi posibilă o idilă între cei doi? Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale din The Secret Life of My Secretary în AntenaPLAY!

