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Un agent federal a împușcat un bărbat aflat în mașină cu un copil de 5 ani, la New York. Ce s-a întâmplat

Un agent ICE a împușcat un bărbat de 28 de ani în New York, în timp ce un copil de 5 ani se afla în mașină. Primarul Zohran Mamdani a reacționat dur, iar incidentul a provocat proteste.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:29 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:30
Un agent federal a împușcat un bărbat aflat în mașină cu un copil de 5 ani, la New York. Ce s-a întâmplat | Shutterstock
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Un ofițer al Serviciului pentru Imigrare și Vamă (ICE) a împușcat și rănit un bărbat într-un cartier rezidențial din New York. Agenția federală a descris intervenția drept „o operațiune de aplicare a legii țintită”, în timp ce primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a catalogat incidentul drept „un scandal”. Acesta a declarat că bărbatul împușcat se afla într-un vehicul alături de un copil de 5 ani în momentul incidentului.

Un agent ICE a împușcat un bărbat într-un cartier rezidențial din New York

„Școala tocmai se terminase. Strada era aglomerată de familii și copii. Când agentul ICE a deschis focul, un copil de 5 ani... se afla pe bancheta din spate a mașinii”, a declarat Mamdani într-o conferință de presă de joi seară. „Slavă Domnului că acel copil este nevătămat fizic.”

Comisarul Poliției din New York a declarat că bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost împușcat și transportat la spital. Acesta a fost rănit prin împușcare în zona gâtului, sub urechea stângă, și a ajuns la unitatea medicală în stare stabilă. Băiatul, despre care se crede că este fiul bărbatului, este în siguranță și se află în grija unui membru al familiei.

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Împușcăturile au avut loc în cartierul Marble Hill, în partea de nord a Manhattanului. Departamentul pentru Securitate Internă a transmis că ofițerii federali desfășurau o operațiune de aplicare a legii pentru a-l aresta pe bărbat, moment în care unul dintre agenți și-a descărcat arma. Ofițerii i-au acordat primul ajutor victimei, iar bărbatul a supraviețuit și a fost transportat la un spital local.

„Incidentul este încă în curs de investigare. Mai multe informații vor fi comunicate pe măsură ce devin disponibile”, relatează ABC News.

Ce antecedente avea bărbatul împușcat

Potrivit informațiilor apărute, bărbatul împușcat ar fi cetățean al Republicii Dominicane și s-ar afla ilegal în Statele Unite. Acesta ar avea legături cu banda Trinitarios și ar avea o condamnare penală anterioară pentru furt calificat. De asemenea, ar fi fost arestat anterior în mai multe rânduri pentru agresiune, jaf, posesie de droguri și posesie de arme.

Comisarul Poliției din New York a declarat că, atunci când au sosit ofițerii, bărbatul împușcat era deja încătușat și se afla la sol. Dovezile strânse de la fața locului indică faptul că cel puțin un agent ICE a tras șapte focuri de armă, a precizat aceasta.

Incidentul a stârnit reacții și proteste în comunitate. În orele care au urmat împușcăturilor, mai mulți manifestanți s-au adunat în zonă, unii dintre ei purtând pancarte cu mesaje împotriva ICE, în timp ce forțele de ordine continuau cercetările la fața locului.

Ulterior, sute de protestatari s-au strâns în fața Spitalului New York-Presbyterian Allen, din nordul Manhattanului, unde bărbatul împușcat primea îngrijiri medicale. Incidentul a readus în atenție metodele folosite de agenții federali în operațiunile de aplicare a legislației privind imigrația și riscurile pe care astfel de intervenții le pot implica pentru persoanele aflate în apropiere.

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