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Un fost inginer Google a renunțat să mai economisească pentru pensie. Avertismentul său despre viitorul omenirii

Un fost inginer Google a renunțat să mai economisească pentru pensie. Ce avertisment lansează despre inteligența artificială și viitorul omenirii.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 20:04 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 20:06
Un fost inginer Google a renunțat să mai economisească pentru pensie | Facebook - Nate Soares
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Un fost inginer Google a luat o decizie neașteptată, după ce a ajuns la concluzia că inteligența artificială ar putea reprezenta un pericol major pentru omenire. Bărbatul a dezvăluit că nu mai contribuie de zece ani la economiile pentru pensie și a explicat de ce este atât de îngrijorat de viitorul umanității.

Cine este fostul inginer Google

Este vorba despre Nate Soares, un inginer care a lucrat la Google și Microsoft, iar în prezent este președintele Machine Intelligence Research Institute (MIRI), o organizație nonprofit din Berkeley, California, care studiază riscurile asociate dezvoltării inteligenței artificiale.

Nate Soares cercetează de peste 12 ani modalitățile prin care sistemele AI pot fi dezvoltate astfel încât să respecte intențiile și interesele oamenilor. În anul 2014, inginerul a demisionat de la Google pentru a se alătura MIRI, potrivit fortune.com.

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De ce a renunțat să mai economisească pentru pensie

Nate Soares a dezvăluit într-un interviu acordat lui Nicholas Thompson, CEO-ul publicației The Atlantic, pentru seria „The Most Interesting Thing in AI”, că a încetat să mai economisească pentru pensie.

Inginerul a explicat că încă deține un cont de economii pentru pensie de tip 401(k), pe care l-a deschis în perioada în care lucra la Google. Cu toate acestea, nu a mai contribuit la acel cont de aproximativ zece ani.

Nate Soares a mărturisit că este convingerea lui că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea pune în pericol existența omenirii înainte ca el să ajungă la vârsta pensionării. Acesta nu a declarat că și-ar fi retras economiile existente, ci doar că a încetat să mai adauge bani în cont.

Ce avertisment a lansat despre viitorul omenirii

Nate Soares a transmis că, din punctul lui de vedere, există un risc de peste 50% ca inteligența artificială să provoace dispariția omenirii în următorii zece ani, dar această estimare îi aparține inginerului și nu reprezintă o concluzie științifică acceptată de întreaga comunitate de cercetători.

În timpul interviului, Nicholas Thompson l-a întrebat dacă apreciază că probabilitatea ca omenirea să nu mai existe peste un deceniu depășește 50%. Răspunsul lui Nate Soares a fost afirmativ, precizând că aceasta este evaluarea sa actuală.

Expertul este îngrijorat de ritmul dezvoltării sistemelor AI și de posibilitatea ca acestea să ajungă la capacități care depășesc controlul uman, potrivit fortune.com.

Cum crede că inteligența artificială ar putea deveni periculoasă

Potrivit afirmațiilor lui Nate Soares, sistemele AI suficient de avansate ar putea dezvolta obiective care nu coincid cu interesele oamenilor. În scenariul descris de el, o inteligență artificială foarte puternică ar putea evita mecanismele de supraveghere și control.

Aceasta și-ar putea îmbunătăți propriile capacități și ar putea construi infrastructura necesară pentru a funcționa independent. Expertul avertizează că, într-o asemenea situație, AI ar putea transforma mediul înconjurător pentru a-și îndeplini obiectivele, fără să țină cont de supraviețuirea oamenilor. Dar este vorba despre un scenariu ipotetic, nu despre un proces despre care s-a demonstrat că se va produce, conform businessinsider.com.

Ce soluții propune fostul inginer Google

Nate Soares a propus câteva soluții și susține că guvernele ar trebui să intervină pentru a limita dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială cu scop general, care ar putea deveni extrem de puternice.

Inginerul consideră că ar trebui suspendată antrenarea unor astfel de sisteme, în timp ce cercetarea ar putea continua în domenii cu aplicații bine delimitate. Printre exemplele oferite se numără utilizarea inteligenței artificiale în cercetarea cancerului și dezvoltarea unor automobile autonome mai sigure.

Expertul este de părere că riscurile dezvoltării necontrolate a AI trebuie tratate cu aceeași seriozitate ca amenințările reprezentate de armele nucleare, potrivit fortune.com.

Consideră că dispariția omenirii este inevitabilă?

Nate Soares nu a spus, însă, că dispariția omenirii ca urmare a dezvoltării sistemelor AI este inevitabilă. Deși estimează un risc foarte ridicat, inginerul a precizat că omenirea încă poate preveni un asemenea scenariu.

Acesta a explicat că își dedică activitatea încercării de a împiedica dezvoltarea unor sisteme AI care ar putea deveni periculoase. De asemenea, inginerul consideră că deciziile luate în prezent de guverne și de companiile care dezvoltă inteligență artificială pot influența viitorul acestei tehnologii.

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