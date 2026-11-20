Un bărbat din Călărași a câștigat aproape un milion de euro la Loto 6/49 cu un bilet de doar 32,50 lei. Românul joacă la loto de mai bine de trei decenii și a ales numere cu semnificație personală.

Un român din Călărași a dat lovitura la Loto 6/49 cu un bilet de numai 32,50 de lei | Profimediaimages.ro

Noroc uriaș pentru un bărbat din Călărași! Acesta a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 5,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro. Biletul câștigător a costat doar 32,50 de lei și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două la Noroc. Bărbatul are peste 60 de ani și joacă la Loteria Română de aproximativ 35 de ani.

Un român din Călărași a dat lovitura la Loto 6/49 cu un bilet de numai 32,50 de lei

Câștigătorul marelui premiu de categoria I la Loto 6/49 a mers astăzi, 20 noiembrie 2026, la sediul central al Loteriei Române. Acesta s-a prezentat să își revendice premiul obținut la tragerea din 12 noiembrie 2026.

Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, este vorba despre un bărbat din Călărași, în vârstă de peste 60 de ani. Acesta participă la jocurile organizate de instituție de aproximativ 35 de ani.

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Câștigul său este de 5.226.582,80 de lei, adică aproape 980.000 de euro.

Reprezentanții Loteriei Române au precizat că norocosul, care a preferat să nu îi fie dezvăluită identitatea, joacă de mulți ani și că obișnuiește să aleagă variante simple. Unele dintre numerele completate pe biletul câștigător au o semnificație personală pentru el.

Cât a costat biletul care i-a adus aproape un milion de euro

Biletul norocos a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași. Acesta a costat doar 32,50. Bărbatul a completat trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la jocul Noroc.

Astfel, cu un bilet de 32,50 de lei, acesta a reușit să câștige peste 5,2 milioane de lei. Premiul este unul dintre cele mai importante câștiguri obținute în ultima perioadă la Loto 6/49.

Ce va face câștigătorul cu banii? Va continua să joace la loto

Deși a câștigat aproape un milion de euro, bărbatul nu intenționează să renunțe la jocurile sale preferate.

Acesta le-a spus reprezentanților Loteriei Române că va continua să participe la tragerile Loto 6/49 și Joker.

Câștigătorul nu a oferit însă detalii despre ce intenționează să facă mai departe cu banii obținuți.

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