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Vlad Bălțățeanu, adus în România! Primele imagini cu presupusul criminal al Valentinei. Ce urmează pentru el

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză, a fost adus în România.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 16:14 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 16:22
Vlad Bălțățeanu, adus în România! Primele imagini cu presupusul criminal al Valentinei. Ce urmează pentru el | Antena 1
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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză, a fost adus în România. Bărbatul urmează să ajungă în fața autorităților, după ce a fost extrădat. Iată ce se va întâmpla în continuare cu el, potrivit Spynews.ro.

Presupusul criminal al Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză, a fost adus în România

Cazul Valentinei a provocat un val uriaș de reacții după ce trupul tinerei a fost descoperit într-o valiză. Anchetatorii au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care aceasta și-a pierdut viața, iar Vlad Bălțățeanu a devenit principalul suspect în anchetă.

După moartea Valentinei, bărbatul a plecat din România, fiind ulterior localizat în străinătate. Autoritățile au făcut demersurile necesare pentru aducerea lui în țară, astfel încât cercetările să poată continua.

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Potrivit Spynews.ro, Vlad Bălțățeanu a fost adus acum în România. Odată ajuns în țară, principalul suspect urmează să fie preluat de autorități și să parcurgă procedurile judiciare în dosarul privind moartea Valentinei.

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