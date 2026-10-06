Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză, a fost adus în România.

Vlad Bălțățeanu, adus în România! Primele imagini cu presupusul criminal al Valentinei. Ce urmează pentru el | Antena 1

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză, a fost adus în România. Bărbatul urmează să ajungă în fața autorităților, după ce a fost extrădat. Iată ce se va întâmpla în continuare cu el, potrivit Spynews.ro.

Presupusul criminal al Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză, a fost adus în România

Cazul Valentinei a provocat un val uriaș de reacții după ce trupul tinerei a fost descoperit într-o valiză. Anchetatorii au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care aceasta și-a pierdut viața, iar Vlad Bălțățeanu a devenit principalul suspect în anchetă.

După moartea Valentinei, bărbatul a plecat din România, fiind ulterior localizat în străinătate. Autoritățile au făcut demersurile necesare pentru aducerea lui în țară, astfel încât cercetările să poată continua.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Spynews.ro, Vlad Bălțățeanu a fost adus acum în România. Odată ajuns în țară, principalul suspect urmează să fie preluat de autorități și să parcurgă procedurile judiciare în dosarul privind moartea Valentinei.

Citeşte mai multe stiri de ultima ora pe observatornews.ro