Ford - Celebra Companie Americana si Modele Apreciate

In ziua de azi, un automobil are un rol esential in viata oamenilor. O masina este unul dintre cei mai buni parteneri în trafic, dar poate fi si un adevarat inamic, daca nu este aleasa cu atentie. Autovehicolul se achizitioneaza in functie de nevoile si scopul utilizarii, dar si de buget, acesta implicand pe langa pretul de achizitie si alte costuri suplimentare, cum ar fi: taxa de impozitare, RCA, consumul sau intretinerea.

Compania Ford pune la dispozitia cumparatorilor numeroase modele de masini, toate aflandu-se in oferta dealer-ului Tiriac Auto. Datorita serviciilor oferite, un automobil marca Ford, poate fi optiunea potrivita.

Henry Ford a fost fondatorul companiei Ford Motor in anul 1903. Prin productia sa de masini practice, a schimbat intru-totul viata oamenilor. Primul model in era transportului personal a fost modelul T, cu un succes impresionant. Lucrurile au avansat destul de rapid. In anul 1913 s-a introdus linia de asamblare mobila, aceasta pornind o revolutie industriala. Modelul de vehicul T l-a facut bogat pe Henry, acesta producand 2 milioane de masini in fiecare an, la un pret de 260$.

Tipuri de masini Ford

Noul Ford KA, caracteristici tehnice

Ford Ka+ ofera un pachet compact de tehnologii noi si utile, dorite de oricine. Farurile au senzori si se aprind automat atunci cand se intuneca afara sau conditiile de iluminat sunt nefavorabile.

Prezenta tempomatului adaptiv ajuta la mentinerea limitei de viteza aleasa, fara a tine piciorul pe acceleratie. In acest mod se economiseste combustibilul si se reduce riscul depasirii vitezei. Dupa parcare, oglinzile laterale se pliaza spre interior, evitand astfel o posibila deteriorare accidentala.

Ford KA+ ofera si incalzire in scaune. Temperatura poate fi setata prin apasarea simpla a unui buton. O alta caracteristica este si prezenta Sistemului Auto Start-Stop. Este foarte eficient in mediul urban, consumul de combustibil reducandu-se pana la 10%.

Pret:

KA+ bezina -11,950 €;

KA+ diesel -13,550 €;

Tourneo Connect, caracteristici tehnice

Tourneo Connect este un automobil spatios, cu 5 sau 7 locuri, potrivit unei familii numeroase care iubeste relaxarea si calatoriile. Este prevazut cu sisteme si tehnologii sofisticate si are un design modern.

Tourneo Connect a fost dotat cu sistemul de Asistenta Inteligenta pentru Controlul Vitezei. Astfel, daca limita de viteza este depasita, va fi ajustata imediat de acest sistem. Marsarierul se poate realiza foarte simplu, masina oferind posibilitatea de a vedea ce este in spatele ei pe un ecran integrat in consola.

De asemenea, modelul Tourneo Connect a fost prevazut si cu functia de indicare a distantei. In bord va fi afisata tot timpul distanta pana la vehiculul din fata. Cutia de viteze este automata, cu 8 trepte, oferind astfel o acceleratie mai buna, o schimbare usoara a vitezelor si o reducere a combustibilululi. De pe autoturism nu lipseste nici Sistemul Auto Start-Stop.

Pret: Kombi-Trend-M1 - benzina, 5 locuri, 20,099 €;

Kombi-Trend-M1- diesel, 5 locuri, 24,931 €;

Mustang, caracteristici tehnice

Mustang-ul este o masina mai sofisticata. Este un autovehicul prevazut cu o consola de bord digitala de 12” si suspensii controlate magnetic. Tehnologiile sale sunt avansate, iar experienta de a conduce un Mustang este una impresionanta:

farurile sunt sub forma a trei bare din LED-uri. Faza lunga se modifica in faza scurta atunci cand vine o masina din sens opus sau este una in fata;

directia este servoasistata electric (EPAS). Daca viteza este redusa, rotirea volanului se face usor, iar daca viteza este mare, rotirea se face mai greu;

tehnologia performanta a Mustang-ului permite reglarea intensitatii sunetului de esapament, astfel: „Normal”, „Pista”, „Sport”;

poate avea motor V8 de 5,0 litri, cat si motor EcoBoost de 2,3 litri;

sistemul de franare al Mustang-ului este foarte performant, asistand la siguranta soferului; Autovehiculul detine functia MyMode, prin care se pot stabili anumite setari, de exemplu: modul de rotire al volanului sau de apasare a clapetei de acceleratie;

modelul de autovehicul este atat de sofisticat; incat atunci cand se deschide o usa, apare pe sol forma calului Mustang, datorita lampilor iluminate.

Pret:

-5.0 V8 450 CP Manuala 6 - 45,150 €;

-5.0 V8 450 CP Automata 10 - 47,150 €;

-2.3 EcoBoost 290 CP Manuala 6 - 39,150 €;

-2.3 EcoBoost 290 CP Automata 10 - 41,150 €;

Ford Ranger, caracteristici tehnice

Ford Ranger este un pick-up din ce in ce mai exploatat, cu tehnologii noi si ingenioase. A fost testat pe terenuri dure, la temperaturi extreme, stabilindu-se la final ca este o masina foarte rezistenta.

Ford Ranger-ul este o masina selectabila, in functie de teren. Pentru o deplasare obisnuita se poate alege 4x2, pentru un carosabil prost, Gama superioara 4x4, iar pentru un teren foarte dificil Gama inferioara 4x4.

Ranger-ul este prevazut cu sistemul de avertizare la parasirea benzii, atentionand soferul printr-o vibratie a volanului. Sistemul de navigatie, cu ecran color de 8”, ajuta soferul sa gaseasca destinatia dorita prin comenzi vocale.

Ford Ranger este dotat cu un motor diesel TDCI Duratorq de 2,2l. Ofera putere si economisire de combustibil.

Pret:

2,2 Duratorq TDCI (4x2) –27,042.75 €;

2,2 Duratorq TDCI (4x4) –28,768.25 €;

sursa foto: https://pixabay.com/photos/car-supercar-gt-ford-speed-power-1376190/