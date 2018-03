Trei lucruri pe care le înveți după ce ți se strică mașina de firmă

Ai propriul business și o mașină de firmă pe care o conduci în fiecare zi, dar care s-a defectat de trei ori în ultimele șase luni? Ai învățat ceva din toate experiențele negative avute cu autoturismul de serviciu sau ai trecut foarte rapid peste, deoarece ai considerat că pentru un antreprenor businessul este pe primul loc? Dacă nu ai rămas cu nimic după cele trei vizite cu mașina de firmă la service, îți spunem noi ce ar fi trebuit să fi învățat.

Nu este firesc să mergi cu mașina de trei ori la service în jumătate de an

Dacă ți s-a stricat mașina de firmă de trei ori într-o jumătate de an, sunt cel puțin două posibile explicații. Prima dintre ele ar fi că mașina este foarte uzată, iar cea de-a doua că mergi la mecanicul nepotrivit. În cazul în care ai fost la service din cauză că autoturismul tău de firmă este mult prea vechi, atunci ar trebui să scapi de el cât mai repede. Vinde-ți mașina urgent, dar nu îți cumpăra alta, ci închiriază una, de la o firmă de leasing operațional. Un contract de leasing operațional are foarte multe avantaje pentru tine. În primul rând, nu vei fi nevoit să-ți consumi o parte importantă din rezervele tale financiare pe achiziția unui autovehicul nou sau second hand. În al doilea rând, poți să primești aproape orice mașină dorești, în funcție de suma lunară pe care ești dispus să o plătești. În al treilea rând, scapi de stres, deoarece furnizorul de servicii de leasing operațional se ocupă de plata asigurărilor obligatorii și facultative, precum și de reviziile periodice. În plus, dacă mașina închiriată se strică, compania de leasing operațional îți pune la dispoziție, gratuit, un alt autoturism pe care să-l conduci până la remedierea tuturor problemelor.

Mașina trebuie verificată periodic

Orice șofer, indiferent dacă este antreprenor sau angajat, ar trebui să-și ducă mașina în service de două ori într-un an - o dată la începutul primăverii și o dată la mijlocul sau la finalul toamnei. Dacă ai fi procedat astfel, mai mult ca sigur că mașina ta, deși este veche, nu ar fi avut nevoie de trei vizite la un service auto în ultimele șase luni. Când mergi cu regularitate la un mecanic auto, te asiguri ca autoturismul este într-o stare perfectă de funcționare sau, în caz contrar, că autovehiculul o să beneficieze de reparațiile necesare. De asemenea, la fiecare vizită la un service, specialiștii auto verifică calitatea uleiului de motor, sistemul de frânare, sistemul de iluminare, sistemul electric, filtrele, anvelopele și ștergătoarele.

Folosește-te de tehnologie

Te folosești de tehnologie pentru business, dar nu și când conduci? Schimbă-ți cât mai repede abordarea și lasă tehnologia să te ajute când ești la volan. Instalează-ți pe telefonul mobil o aplicație similară cu un GPS, ca să ajungi rapid și în siguranță la destinație. O astfel de aplicație te avertizează când depășești viteza legală și dacă sunt anumite incidente în trafic.

