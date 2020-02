Cetățean întors din China, suspect de coronavirus în Maramureș

„În cursul zilei de marti, 11.02.2020 , la ora 15 am fost informat de catre profesorul coordonator al Școlii Primare din Localitatea Negreia că , un elev a fost ajutat la efectuarea temelor de catre fratele sau mai mare , care s-a intors din Republica Populara Chineza in urma cu 3 zile. În acest context am solicitat sprijinul Postului de Poliție Sisești , reprezentanții acestuia s-au deplasat la fața locului, s-a constatat faptul că, există plasat în carantină la domiciliu un cetățean român de origine chineză , întors recent din Republica Populara Chineză.” conform e-maramureș.ro