ANAF a început verificarea! Emoții uriașe pentru români! Cine este vizat

Agenția Națională de Administrare Națională (ANAF) a anunțat demararea unei ample acțiuni prin care sau emis zeci de amenzi! Ce români sunt luați în vizorul ANAF

Cei Agenția Națională de Administrare Națională (ANAF) au anunțat amenzi uriașe și acuzații de evaziune fiscală de patru milioane de euro pe an, motiv pentru care au demarat o amplă acțiune în portul Constanța. Inspectorii ANAF au început verificările în urmă cu o lună.

Operațiunea Tomis din portul Constanta nu a adus prea multi bani la bugetul de stat.

Mai mult de un sfert din evaziunea fiscală la nivel național isi are originea în Portul Constanța. Vorbim 4 miliarde de euro anual, suma care in loc sa intre in bugetul de stat se evaporă printre danele portului de la Marea Neagră.

La un calcul simplu asta înseamnă că fiecare inspector ANAF a dat in acest timp 16.000 de lei amenda. Suma este infimă in raport cu evaziunea din Portul Constanța. Anual 3, 4 milioane de euro se pierd din cauza produselor nefiscalizate ce intra in tara prin portul maritim