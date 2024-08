(P) Credit cu garantie imobiliara de la IFN sau credit bancar?

Intrebarea care se afla pe buzele celor mai multe persoane ce intentioneaza sa identifice si acceseze cel mai avantajos imprumut este: “Un credit IFN sau un credit bancar?!”. Daca si dumneavoastra va regasiti in aceasta situatie comuna, va invitam sa continuati sa cititi pentru a descoperi raspunsul.

Pentru a intra direct in subiect, este importantant sa incepem prin a mentiona un aspect care este foarte bine cunoscut la momentul actual, si anume faptul ca Institutiile Financiare Nebancare (IFN) prezinta un caracter flexibil si versatil, in timp ce bancile clasice sunt caracterizate prin proceduri stricte, rigiditate si un timp mai mare de asteptare pana la accesarea sumei dorite.

In prezentul articol vom explora creditul cu garantie imobiliara oferit de un IFN, aceasta fiind cea mai avantajoasa metode de finantare in prezent, dar si care sunt cele mai importante caracteristici ale acestui tip de imprumut, utilizand exemple concrete.

Transparenta

Procesul de consultanta pentru un credit garantie imobiliara este bazat pe transparenta si corectitudine, astfel ca specialistii in credite IFN au obligativitatea de a furniza toate informatiile de care solicitantii au nevoie si pe care trebuie sa le cunoasca, inainte de a accesa un imprumut cu garantie imobiliara sau de orice alt fel.

Este esential sa aveti in vedere chiar si cel mai mic detaliu cu privire la creditul pe care urmeaza sa il accesati, astfel incat sa aveti siguranta ca luati o decizie informata si responsabila. De asemenea, o analiza atenta a termenilor si conditiilor, a costurilor totale implicate, inclusiv dobanzile si comisioanele, va va ajuta sa evitati eventualele surprize neplacute, sa gestionati eficient rambursarea creditului si, in acelais timp, sa consolidati siguranta financiara de care aveti nevoie.

Consultanta de calitate oferita de specialistii in acordarea de credite IFN va va permite sa intelegeti in totalitate, atat aspectele financiare, cat si cele juridice ale contractului dumneavoastra de credit, asigurandu-va astfel ca alegerea facuta este cea mai potrivita pentru situatia dumneavoastra financiara si pentru obiectivele pe care intentionati sa le atingeti prin accesarea imprumutului.

In acelasi timp, si solicitantii joaca un rol important in procesul de consultanta, fiind esentiala comunicarea sincera si deschisa cu specialistul in acordarea de credite. Este important ca dumneavoastra, in calitate de solicitant, sa oferiti toate informatiile necesare privind situatia financiara pe care o aveti si nevoile pe care le prezentati. In felul acesta, specialistul va poate concepe o oferta personalizata, special adaptata nevoilor dumneavoastra, dar si un plan de rambursare care sa se afle in concordanda cu posibilitatile dumneavoastra de a achita ratele lunare aferente imprumutului.

Accesibilitate

Este cunoscut faptul ca procesul de accesarea a oricarui tip de imprumut, in special pentru cele ce constituie sume importante, sunt dificile si indelungate. In cazul unei Institutii Financiare Nebancare, accesarea unui imprumut cu garantie imobiliara se poate realiza rapid si simplu, dar, in acelasi timp, ofera si siguranta atat solicitantului, cat si institutiei creditoare.

Un aspect important de mentionat este ca un imprumut cu garantie imobiliara oferit de un IFN este valabil chiar si pentru solicitantii ce figureaza cu un istoric de creditare negativ, fara a fi necesara stergerea acestora din Biroul de Credit.

In primul rand, accesarea unui credit cu garantii imobiliare se poate realiza in cel mult 24 de ore din momentul depunerii dosarului de credit complet.

Criteriile de eligibilitate sunt simple si usor de indeplinit de catre solicitanti si, totodata, ofera si siguranta IFN-ului creditor. In general, acestea se traduc prin:

Varsta minima de 18 ani;

Prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN.

Prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garantiei sau garantiilor propuse;

Realizarea unui venit net cumulat cu cel al codebitorului sau garantului de minim 1.000 Lei;

Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne;

De asemenea, intocmirea dosarului de credit se realizeaza rapid si usor si nu necesita decat trei categorii principale de acte, precum:

Acte de identitate pentru solicitant, codebitori si/sau garanti:

• Acte de identitate;

• Documente care atesta starea civila.

Documente care atesta veniturile solicitantului si ale familiei sale:

• Adeverinta de venit (pentru venituri din salarii si contracte de administrare, management sau de mandat obtinute in Romania);

• Sunt acceptate veniturile obtinute din orice tip de activitate legala (salarii, pensii, chirii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, contracte de mandat, dividende etc.);

Documente care atesta dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus in garantie:

• Documente care atesta dreptul de proprietate;

• Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

• Documentatia cadastrala;

• In cazul refinantarii externe se va prezenta contractul de credit si graficul de rambursare incheiat cu institutia financiara sau alta persoana fizica ori juridica;

• Alte documente solicitate (ex: certificat de atestare fiscala etc.).

Siguranta

Un credit cu garantie imobiliara fara venituri, oferit de catre o Institutie Financiara Nebancara, este cea mai sigura metoda de finantare existenta pe piata, la momentul actual, asa cum se va observa in randurile urmatoare.

Plafonul pentru acest tip de imprumut este de pana la 700.000 Lei sau echivalentul in Euro a acestei sume. Un avantaj important de care dumneavoastra, in calitate de debitor, va puteti bucura, este ca aveti posibilitatea de a schimba moneda creditului, daca va doriti acest lucru, chiar si in timpul perioadei de creditare, fara a suporta comisioane suplimentare.

Ratele si dobanzile pentru credite cu garantie imobiliara sunt fixe si egale pe intreaga perioada de creditare. Acesta este, cu siguranta, unul dintre cele mai mari beneficii pe care un imprumut vi-l poate oferi. Valoarea fixa a ratelor si dobanzilor elimina stresul financiar creat de fluctuatiile actuale pe care piata economico-financiara le suporta. Un alt avantaj al ratelor si dobanzilor fixe si egale este ca aveti posibilitatea de a crea un buget lunar, prin intermediul caruia sa va planificati cheltuielile in functie de veniturile incasate. Un prim pas catre echilibru financiar este planificarea lunara a cheltuielilor si veniturilor, iar creditul cu garantie imobiliara si structura acestuia, va permit sa realizati acest lucru.

In ceea ce priveste comisioanele imprumuturilor cu garantie imobiliara, acestea sunt zero pentru analiza, aprobarea, acordarea sau rambursarea anticipată, parțială sau totală a creditului. Acest beneficiu va ofera un plus de flexibilitate in ceea ce priveste alegerile pe care le puteti lua in timpul perioadei de rambursare si va ofera confortul psihologic si financiar ca puteti apela oricand la mai multe optiuni, fara a fi necesar sa suportati comisioane importante suplimentare.

Versatilitate

Imprumutul cu garantie imobiliara oferit de catre un IFN, prezinta un caracter versatil si avantajos pentru debitori, iar acest lucru se poate observa inca de la primele caracteristici- destinatia sumei imprumutate.

In cazul unor credite cu garantii imobiliare, aveti posibilitatea de a utiliza suma ce face obiectul imprumutului, dupa bunul plac, acestea fiind credite cu destinatie neconditionata. Puteti utiliza imprumutul pentru achizitii imobiliare, mobiliare, nevoi personale sau chiar refinantare credit cu garantie imobiliara.

Versatilitatea isi face simtita prezenta pana in momentul rambursarii totale a creditului accesat deoarece, pentru credite cu garantii imobiliare, aveti la dispozitie patru modalitati principale de rambursare, dupa cum urmeaza:

Achitarea unui numar de rate lunare egale, formate din rate de credit (principal) si dobanda calculata la soldul creditului, incepand cu luna calendaristica urmatoare acordarii imprumutului.

Achitarea lunara a unui numar de rate lunare egale formate din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rata unica de principal rambursata la scadenta finala a contractului.

Achitarea unui numar de rate egale lunare formate doar din dobanda aplicata la soldul sumei imprumutate si rate lunare formate din rate de credit lunare (principal) si dobanda aplicata la soldul creditului, stabilite pentru o perioada partiala din cadrul perioadei de creditare a contractului.

Aveti posibilitatea sa rambursati anticipat acest imprumut, partial sau total, prin depunerea sumelor in contul nostru, fara necesitatea unei cereri scrise si fara comision. In cazul rambursarii anticipate partiale, se va diminua valoarea ratei lunare si se va mentine perioada de creditare initiala.

In concluzie, un credit cu garantie imobiliara oferit de o Institutie Financiara Nebancara, reprezinta o solutie de finantare sigura, avantajoasa si rapida. Acesta este disponibil in aceleasi conditii chiar si pentru solicitantii ce figureaza cu un istoric negativ in Biroul de Credit, fara a fi necesar sa plateasca taxe suplimentare pentru stergerea istoricului.

Transparenta procesului de consultanta reprezinta un pilon important, in special pentru socilitanti, fiind momentul ofertarii celei mai bune variante pentru acestia. Accesibilitatea imprumutului este redata de rapiditatea procesului, conditiile prietenoase de eligibilitate si documentatia redusa necesara intocmirii dosarului de credit. Caracterul flexibil si versatile reiese din destinatia neconditionata a imprumutului si cele patru modalitati de rambursare prin care orice client poate achita imprumutul accesat.

Nu in ultimul rand, structura avantajoasa a creditului ofera siguranta pe termen lung, datorita comisioanelor zero, a ratelor fixe si egale pe intreaga perioada de creditare, dar si posibilitatii de a converti moneda creditului, fara a suporta costuri suplimentare.

Adevarul din spatele miturilor, este ca un credit cu garantie imobiliara, oferit de un IFN, reprezinta o varianta mai sigura si avantajoasa, comparativ cu imprumuturile bancare clasice.

Accesarea unui credit avantajos va poate schimba viitorul din punct de vedere financiar!