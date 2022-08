(P) 7 moduri prin care îți poți arăta curiozitatea la interviul pentru un job în IT

Este dificil să estimezi care sunt așteptările lor, dar sunt câteva abilități personale, printre care și curiozitatea, prin care îți poți crește șansele de a obține jobul dorit. Iar explicația este simplă. Din moment ce, conform unui studiu Dell, Emerging Technologies’ Impact on society & Work in 2030, până la 85% dintre locurile de muncă care vor exista în 2030 nu sunt în prezent, companiile trebuie să parieze pe oameni care se pot adapta și învăța.

Iar curiozitatea este ca o promisiune pe care o faci angajatorilor că te vei adapta schimbărilor din business și din tehnologie. A fi curios este precursorul lui a învăța mai rapid și mai bine pentru a putea față și noilor cerințe. Iată de ce curiozitatea devine o abilitate tot mai importantă și câteva metode prin intermediul cărora să o demonstrezi în timpul unui interviu.

Curiozitatea, o abilitate tot mai cerută de angajatori

Un studiu recent al companiei de software SAS, realizat pe un eșantion de 2.000 de lideri din 5 industrii și 6 țări, arată că 62% dintre aceștia spun că este le este greu să găsească oameni cu abilități tehnice, iar 60% afirmă că le este dificil să-i repereze pe cei cu atributele personale necesare în business, precum curiozitatea.

Curiozitatea devine, așadar, o trăsătură critică. Impulsul de a căuta noi informații, de a explora noi experiențe și de a descoperi noi posibilități de rezolvare a unei probleme te ajută să te califici pentru un job în IT.

Potrivit studiului SAS, 72% dintre manageri spun că a fi curios este o trăsătură valoroasă și 51% dintre manageri consideră că această abilitate a devenit tot mai importantă în timp. Liderii cred, de asemenea, că are impact asupra afacerii și asigură o performanță mai bună.

Cum dai dovadă de curiozitate când vrei să-ți schimbi jobul?

1.Investește în dezvoltarea profesională

Recrutorii au puțin timp la dispoziție pentru a scana CV-urile și, dacă nu ai cursurile pe care le urmezi menționate la începutul CV-ului sau chiar în rubrica Despre mine, pot fi trecute cu vederea. De aceea este important să fii direct și să vorbești la interviu despre abilitățile și cunoștințele pe care le-ai deprins în cadrul formării și despre proiectele la care lucrezi.

Te poți înscrie, spre exemplu, în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

2. Ai curajul de a întreba recrutorul

Această „misiune” te poate face să simți că ești mai puțin informat decât colegii tăi. Dar este doar o percepție. Când pui întrebări, vei afla mai multe detalii despre un subiect. Vei clarifica lucruri pe care nu le-ai înțeles sau concepții greșite pe care le-ai putea avea. Este important să nu-ți fie teamă să întrebi. Gândește-te că dacă alți candidați nu pun întrebări, asta nu înseamnă că știu totul. S-ar putea să ezite. Vei face o impresie mult mai bună dacă arăți că ești activ și preocupat de job și de companie.

Întrebările potrivite pentru interviu

Cele mai bune întrebări depind, desigur, de context, de jobul și compania la care ai aplicat, dar există și câteva reguli generale de urmat. Pentru început, optează pentru întrebări deschise precum:

Ce abilități sunt necesare pentru a mă integra în echipă și în cultura companiei?

Ce au făcut candidații anteriori pentru a avea succes în rolul lor?

Care sunt provocările jobului și ale business-ului? Ce soluții ați adoptat până acum?

În funcție de răspunsul recrutorului, poți pune întrebări care să arate angajamentul tău și implicarea ta, aceasta fiind o modalitate de a-ți demonstra curiozitatea.

3. Arată eficiența pe care o ai în activitate

Potrivit studiului SAS, 62% dintre lideri asociază curiozitatea cu o mai mare eficiență și productivitate. Descrie ce faci concret pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele, metodele de lucru pe care le folosești și rezultatele pe care le-ai avut până acum.

4. Oferă exemple de rezolvare creativă a problemelor

De asemenea, liderii asociază curiozitatea cu gândirea creativă, cu dezvoltarea de noi soluții și cu abilitatea de a aborda probleme complexe. În cadrul interviului, vorbește despre soluțiile noi pe care le-ai găsit la probleme. Oferă exemple în care abordarea ta inovatoare a adus rezultate pozitive în cariera ta și în business.

5. Demonstrează că ai abilitatea de a te adapta

56% dintre lideri văd, de asemenea, o legătură între curiozitate și adaptabilitate. Când te confrunți cu situații noi și cu ambiguități, curiozitatea te poate ajuta să le depășești. Punând întrebări și descoperind noi abordări, te reinventezi atunci când lucrurile se schimbă. La interviu vorbește despre modul în care curiozitatea te-a inspirat să faci schimbări și să te adaptezi pentru a evolua în carieră.

6. Povestește despre pasiunile tale

Cercetările psihologice sugerează că interesele și hobby-urile noastre sunt un indicator puternic al curiozității noastre și, în plus, că avem mai multe șanse să dezvoltăm abilități utile atunci când suntem curioși de ceva.

Dacă interesele tale sau hobby-urile din timpul liber au legătură cu jobul la care ai aplicat sau te ajută să dezvolți abilități necesare pentru acest nou rol, nu ezita să vorbești despre ele și să faci conexiuni între activități. În plus, oferi recrutorului ocazia de a te cunoaște mai bine și de a relaționa mai bine cu tine.

7. Inspiră-te din comportamentul celor mai curioși oameni

Ascultă fără a judeca. Oamenii curioși se concentrează pe explorarea opțiunilor mai mult decât pe rezultatele colegilor lor.

Sunt deschiși față de opiniile altora, în loc să susțină că au dreptate. Preocuparea lor este să rezolve probleme.

Sunt empatici și această calitate le permite să se conecteze cu specialiști din domeniile care îi interesează. Astfel află noi idei pe care le pot pune în practică în activitatea lor.

Evită să facă multitasking. Ei sunt concentrați pe momentul prezent, astfel arată interes și curiozitate pe un anumit subiect.

Își fac timp pentru a fi curioși în mod intenționat. Își iau câteva ore pe săptămână pentru a se gândi, pentru a face planuri și a-și stabili obiective.

Cel mai nou episod din serialul coreean preferat este acum în AntenaPLAY. Dă PLAY să vezi My Strange Hero